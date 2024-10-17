Президент Кыргызстана открыл в Бишкеке академию ГКНБ имени Анарбека Бакаева

11:53 18.10.2024

Садыр Жапаров открыл академию ГКНБ имени А.Бакаева в Бишкеке



БАКАЕВ Анарбек Курамаевич

(26 апреля 1950 г., пос. Ак-Тюз Кеминского района Киргизской ССР – 7 января 1998 г., Москва)

Председатель КГБ Киргизской ССР, председатель ГКНБ (с мая 1996 г. – Министр национальной безопасности) Республики Кыргызстан. 21 октября 1996 г. по дороге в аэропорт "Манас" стал жертвой ДТП – в его служебный автомобиль врезался грузовик. В результате А.К.Бакаев впал в кому. В 1997 переведен в Москву в госпиталь им. Н.Н.Бурденко, где впоследствии скончался, так и не придя в сознание.



Бишкек (АКИpress) – 17 октября 2024 Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия академии Государственного комитета национальной безопасности имени генерал-лейтенанта А. Бакаева в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.







Жапаров поздравил участников с открытием Академии и акцентировал внимание на том, что текущая политическая ситуация как в мире, так и в регионе требует от органов национальной безопасности реализации необходимых мер для успешного выполнения возложенных на них задач. Он подчеркнул важность высокой профессиональной подготовки, аналитического мышления и решительности для оперативных сотрудников. В связи с этим был издан указ президента о создании академии на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров Государственного комитета национальной безопасности.



"Академия станет специализированным высшим военным учебным заведением с научно-методическим центром, направленным на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов безопасности. Здесь молодые специалисты получат необходимые профессиональные знания, навыки и умения, которые позволят им защищать конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказал Садыр Жапаров.



Он напомнил, что ранее специалисты для органов национальной безопасности обучались в учебных заведениях Федеральной службы безопасности России. Теперь же подготовку таких специалистов будет осуществлять Академия.



Глава государства с гордостью отметил, что Академия будет готовить кадры не только для ГКНБ, но и для соответствующих подразделений Министерства обороны. Она будет заниматься повышением квалификации сотрудников, обучать руководящий состав, а также проводить научные исследования в области обеспечения национальной безопасности и предлагать рекомендации для совершенствования законодательства.



Академия также займется развитием профессиональных навыков для проведения разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий. Здесь предусмотрено обучение для военных специалистов по программе профессиональной подготовки сроком на 5 лет, а также организованы курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для оперативного состава сроком до 1 года.



Обращаясь к участникам мероприятия, Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что повышение квалификации сотрудников и обновление их теоретических и правовых знаний позволит им уверенно принимать решения в сложных ситуациях и выполнять служебные обязанности. Он сказал, что Академия должна стать особым институтом, который удовлетворит научные, правовые и профессиональные потребности органов безопасности и станет важным шагом к укреплению безопасности государства.



После церемонии открытия глава государства ознакомился с инфраструктурой Академии, посетив современные учебные и военные корпуса, где проходят занятия и тренировки будущих специалистов. Также он осмотрел музей, спортивные залы и общежитие, обеспечивающее комфортное проживание курсантов. В ходе осмотра Президент побывал на стадионе и в крытом бассейне, которые созданы для улучшения физической подготовки и поддержания здоровья сотрудников национальной безопасности.



Садыр Жапаров отметил, что отбор будущих сотрудников необходимо проводить тщательно, уделяя внимание профессионализму, компетентности и преданности службе. Он подчеркнул, что важно выбирать лучших кандидатов, которые смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности страны и ее граждан.