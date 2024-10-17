 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.10.2024
12:38  РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м
12:35  Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке
12:33  Пути русского милитаризма, - Андрей Цыганков
12:32  Израиль объявил войну ООН, Гутерришу указали на дверь
12:28  Масуд Пезешкиан и иранский "Взгляд на Восток"
12:26  Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
12:22  КазАЭС. Народ выбрал свет... атомный, - Анастасия Ахметова

12:21  Замминистра инвестиций Дилшод Ахмедов стал главой "Узметкомбината"
12:01  Израиль: смертельная хворь "богоизбранности"
11:59  В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров
11:55  Почему Европа не готова себя защищать, - Bloomberg
11:53  Президент Кыргызстана открыл в Бишкеке академию ГКНБ имени Анарбека Бакаева
11:26  Атомная война вокруг Казахстана, - Борис Марцинкевич
11:24  Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей
11:23  Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
11:20  ВС РФ готовятся к замыканию врага в котле на Курском направлении
09:22  Лишних территорий не бывает.., - Тимур Шерзад
09:19  Причина трагедии Украины - сельская, хуторянская, неурбанистическая культура, - Дмитрий Табачник
08:04  Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга обвиняют в убийствах и организации "кокаиновой" ОПГ
07:17  Новым временным лидером ХАМАС стал Халед Машаль
07:09  Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги
02:13  На "Курской дуге" тяжелые вязкие бои
02:07  Когда сломается долларовый насос? США как лидер по дефицитам и долгам, - Олег Щукин
01:52  Россия в клещах "мирных планов", - Александр Агеев
01:50  Как догнать Америку. Военные разработки: у них и у нас, - Максим Калашников
01:46  Кандидаты выбирают кабинеты. Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях, - Е.Мур
01:42  American Conservative: Что поставлено на карту в 2024 году. США превратились в воук-империю, и президентские выборы сыграют важную роль
01:41  Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин
01:38  Украина шантажирует весь мир созданием ядерного оружия, - Bild
01:35  Территорию бишкекского ипподрома "Ак-Кула" отдали сомнительной компании под застройку
01:32  В Таджикистане планируют создать центр по противодействию терроризму
01:30  Клуб полезных связей - почему Казахстан не спешит в БРИКС, - Евгений Рахимжанов
01:28  Опасная КАНАЛизация. Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?
00:44  Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара
00:40  Глава Еврокомиссии берет борьбу с нелегалами на себя, - Наталия Портякова
00:36  Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
00:34  Маслихаты kz: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно? - Замир Каражанов
00:33  США и их союзники напуганы договором между РФ и КНДР, - Владимир Скосырев
00:14  Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане, - Жаксылык Сабитов
00:10  Азербайджан выдвинул Армении новые условия для заключения мира, - Артур Аваков
00:02  Вашингтон предлагает Багдаду роль парламентера, - Игорь Субботин
Четверг, 17.10.2024
19:59  Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей
18:38  Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди
18:37  Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа
18:35  Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:32  Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас
18:27  Австралия. Тайна выброшенных морем черных шариков осталась нераскрытой: пляжи закрываются
18:24  Антарктида начала стремительно зеленеть. Климат взбесился
18:23  В Китае сошел с конвейера самый мощный в мире плавучий ветрогенератор
18:20  Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)
18:07  Только конфискация: У Евросоюза надо забрать все, что он имеет в России, пусть истерит сколько угодно
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров
11:59 18.10.2024

Наньчан, 17 октября /Синьхуа/ -- Окаменелые яйца динозавров длиной 29 мм были обнаружены в провинции Цзянси /Восточный Китай/. По утверждению палеонтологов, это самые миниатюрные яйца динозавров, которые когда-либо находили.

После трехлетнего исследования группа ученых из Китайского университета геологических наук /г. Ухань/, Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая /АНК/ и Геологического музея провинции Цзянси, подтвердила, что найденные шесть яиц относятся к меловому периоду, их возраст составляет более 80 миллионов лет. Результаты исследования были опубликованы на сайте журнала Historical Biology.

Относительно целостные окаменелые яйца были найдены в 2021 году в гнезде на одной из стройплощадок в городе Ганьчжоу указанной провинции.

Проанализировав микроструктуру яичной скорлупы, ученые считают, что эти яйца, скорее всего, принадлежат одному из родов динозавров подотряда теропод.

Как напомнили исследователи, ранее известное самое маленькое ископаемое яйцо динозавра было найдено в китайской провинции Чжэцзян. Его размеры составляют примерно 45,5 мм, 40,4 мм и 34,4 мм.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729241940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  