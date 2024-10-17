В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров

11:59 18.10.2024

Наньчан, 17 октября /Синьхуа/ -- Окаменелые яйца динозавров длиной 29 мм были обнаружены в провинции Цзянси /Восточный Китай/. По утверждению палеонтологов, это самые миниатюрные яйца динозавров, которые когда-либо находили.



После трехлетнего исследования группа ученых из Китайского университета геологических наук /г. Ухань/, Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Академии наук Китая /АНК/ и Геологического музея провинции Цзянси, подтвердила, что найденные шесть яиц относятся к меловому периоду, их возраст составляет более 80 миллионов лет. Результаты исследования были опубликованы на сайте журнала Historical Biology.



Относительно целостные окаменелые яйца были найдены в 2021 году в гнезде на одной из стройплощадок в городе Ганьчжоу указанной провинции.



Проанализировав микроструктуру яичной скорлупы, ученые считают, что эти яйца, скорее всего, принадлежат одному из родов динозавров подотряда теропод.



Как напомнили исследователи, ранее известное самое маленькое ископаемое яйцо динозавра было найдено в китайской провинции Чжэцзян. Его размеры составляют примерно 45,5 мм, 40,4 мм и 34,4 мм.