Израиль: смертельная хворь "богоизбранности"

12:01 18.10.2024 Чем больше власти Израиля "зеркалят" гитлеровскую Германию, тем большее отторжение вызывает такая политика у всего Человечества



17.10.2024 | Юрий БОРИСОВ



Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на закрытом заседании совета министров, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен помнить об обстоятельствах создания еврейского государства, которое появилось на основании резолюции ООН. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.



После телефонного разговора Нетаньяху с Макроном канцелярия израильского премьера распространила пояснение, озаглавленное "Напоминание президенту Франции". В нем говорится, что "Государство Израиль было создано не в результате резолюции ООН, а в результате победы в Войне за независимость, оплаченной кровью отважных воинов, многие из которых пережили Холокост или спаслись от коллаборационистского режима Виши во Франции".



При всей неоднозначности личности президента Франции, речь в данном случае не столько о нем, сколько о мировой истории, передергивать, переписывать и искажать которую до неузнаваемости, не позволено никому.



В этом смысле ответ Макрону нынешнего премьер-министра Израиля Нетаньяху выглядит как откровенное издевательство над исторической действительностью. Либо как минимум, отражает крайнюю малограмотность самого израильского лидера, который как выясняется. не читал, или не признает, даже декларацию независимости собственного государства, в которой, в частности, черным по белому написано именно то, что он только что отрицал в ответе французскому президенту.



"29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрец-Исраэль.



Ассамблея возложила на жителей страны обязанность принять все меры, необходимые для осуществления этой резолюции. Это признание Организацией Объединенных Наций права еврейского народа на создание своего собственного государства непреложно. Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве.



На этом основании мы, члены Народного совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения срока британского мандата на Эрец-Исраэль, и в силу нашего естественного и исторического права, и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, настоящим провозглашаем создание еврейского государства в Эрец-Исраэль – Государства Израиль".



Надо сказать, что одним отрицанием собственной истории израильские лидеры не ограничиваются. Более того, их высокомерное и бесцеремонное поведение по отношению к тем странам, которые не поддерживают массовое уничтожение Израилем палестинцев и населения других арабских государств, не имеет аналогов в современной истории.



Между тем, таких государств становится все больше. И не в последнюю очередь это реакция на то высокомерие и неуважение ко всему остальному миру, которое демонстрируют власти государства Израиль. В последнее время появляются все новые и новые эпизоды такого растущего неприятия.



Так, 21 ноября 2023 г. парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за решение закрыть посольство Израиля в стране и разорвать дипломатические отношения, пишет местное издание eNCA. Члены парламента также проголосовали за приостановку деятельности посла Израиля в ЮАР. Парламент заявил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Израиль не согласится на прекращение огня и не будет участвовать в переговорах при содействии ООН.



Ранее, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.



"То, что происходит в секторе Газа и с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев. Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми".



В свою очередь, президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а Владимира Зеленского назвал нацистом и "еще одним сыном Гитлера", который пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.



"Премьер-министр (Израиля)... проводит политику террора... Премьер-министр Израиля – Гитлер, он призывает к уничтожению народов... Тот, кто возглавляет Украину – еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет втянуть НАТО в войну с РФ", – заявил Ортега в ходе своего выступления, которое транслировал телеканал Canal 6 Nicaragua.



Он также напомнил, что глава Третьего рейха "встретил в России свою смерть".



Мексика подала заявление о присоединению к иску о геноциде, который ЮАР подала против Израиля в Международном суде ООН (МС). Об этом сообщается в пресс-релизе МС. Таким образом Мексика присоединилась к растущему списку стран, обвиняющих Израиль в нарушении Конвенции ООН о геноциде 1948 года. Ранее к иску присоединились Турция, Колумбия, Ливия, Никарагуа и Египет. "Конвенция о геноциде запрещает не только массовые убийства, но и более широкий спектр действий, объединенных намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу", – заявили в Мехико. В своем заявлении Мексика подняла вопрос о преднамеренном препятствовании оказанию гуманитарной помощи как о "поведении, создающем условия для частичного или полного уничтожения" группы людей.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ответственный за ситуацию в секторе Газа, может закончить жизнь так же, как нацистский лидер Адольф Гитлер, заявил МИД Турции в соцсети X*: "Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытаются уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты. Человечество будет на стороне палестинцев, вы не уничтожите их".



И даже США, являющиеся главным спонсором и политической "крышей" израильской агрессии, начинают осознавать явно чрезмерную токсичность для своей собственной репутации, особенно на фоне стремительно растущих в мире антизападных настроений, столь тесного взаимодействия с государством, практикующим настолько смертоносную и заквашенную на откровенном нацизме политику.



По меньшей мере один израильский удар был нанесен по южным пригородам Бейрута рано утром в среду, сообщили свидетели Reuters, через несколько часов после того, как США заявили, что выступают против масштабов израильских атак в Бейруте на фоне растущего числа жертв и опасений более широкой региональной эскалации.



Свидетели Reuters слышали два взрыва и видели клубы дыма, выходящие из двух разных районов. Это произошло после того, как Израиль издал приказ об эвакуации рано утром в среду, в котором упоминалось только одно здание.



Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США выразили свою обеспокоенность администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с недавними ударами.



"Когда речь заходит о масштабах и характере бомбардировок, которые мы наблюдали в Бейруте в течение последних нескольких недель, это то, что мы ясно дали понять правительству Израиля, что у нас есть опасения и против чего мы выступаем", – сказал он журналистам, приняв более жесткий тон, чем Вашингтон до сих пор.



Промежуточным итогом первого года многократно несоразмерного израильского ответа на палестинскую атаку 7 октября 2023 года, является нарастание международной изоляции государства Израиль, вплоть до утраты даже минимальной поддержки этого государства со стороны мирового общественного мнения. Очевидно, что эти тенденции будут нарастать по мере того, как израильские власти будут продолжать удовлетворять свою безудержную страсть к массовому убийству тех, кого израильский министр обороны Галанд даже за людей не считает и называет "human animals", то есть человекообразными животными.



Между прочим, это откровенно нацистское заявление, сделанное израильским министром обороны еще 9 октября 2023 года, до сих пор никто из руководства Израиля не опровергнул. А сам Галант остается на посту главы военного ведомства и вместе с Нетаньяху планирует новые акты массового террора против тех, кого даже не считает людьми.



Вирус "богоизбранности" нацистского пошиба передается от этих "законодателей мод" в низы израильского общества. Судя по этой отнюдь не редкостной фотографии израильской солдатни, которая получает явное удовольствие от омерзительных манипуляций с детским бельем, украденным у местного арабского населения.



Итог всему вышесказанному вполне очевиден. Человечество второй раз за последние сто лет своей истории столкнулось со столь экстремальным проявлением безграничного национального чванства, высокомерия и комплексом "богоизбранности", в сочетании с безудержным стремлением свирепо карать и даже беспощадно уничтожать всех с этим несогласных.



Сегодня это нацистское бешенство пошло в рост на Ближнем Востоке. Но если безнаказанности его носителей, в сочетании с мощью вложенного в их руки все более смертоносного оружия, не будет своевременно положен конец, последствия этого взрыва безумия, как и в прошлый раз, наверняка ощутит на себе весь мир. В том числе и те, кто пока еще считает, что с таким адскими проявлениями человеконенавистничества можно безопасно заигрывать. Источник - Фонд стратегической культуры

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