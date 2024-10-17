Замминистра инвестиций Дилшод Ахмедов стал главой "Узметкомбината"

12:21 18.10.2024

Новым гендиректором "Узметкомбината" назначен Дилшод Ахмедов, до этого работавший заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли.



Новым генеральным директором "Узбекского металлургического комбината" назначен Дилшод Турсункулович Ахмедов, сообщает пресс-служба предприятия.



