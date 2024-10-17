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|КазАЭС. Народ выбрал свет... атомный, - Анастасия Ахметова
12:22 18.10.2024
Народ выбрал свет
17.10.2024
Владислав ЮРИЦЫН
Блогер Анастасия Ахметова об информационных сражениях вокруг строительства АЭС