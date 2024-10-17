 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.10.2024
12:38  РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м
12:35  Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке
12:33  Пути русского милитаризма, - Андрей Цыганков
12:32  Израиль объявил войну ООН, Гутерришу указали на дверь
12:28  Масуд Пезешкиан и иранский "Взгляд на Восток"
12:26  Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
12:22  КазАЭС. Народ выбрал свет... атомный, - Анастасия Ахметова

12:21  Замминистра инвестиций Дилшод Ахмедов стал главой "Узметкомбината"
12:01  Израиль: смертельная хворь "богоизбранности"
11:59  В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров
11:55  Почему Европа не готова себя защищать, - Bloomberg
11:53  Президент Кыргызстана открыл в Бишкеке академию ГКНБ имени Анарбека Бакаева
11:26  Атомная война вокруг Казахстана, - Борис Марцинкевич
11:24  Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей
11:23  Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
11:20  ВС РФ готовятся к замыканию врага в котле на Курском направлении
09:22  Лишних территорий не бывает.., - Тимур Шерзад
09:19  Причина трагедии Украины - сельская, хуторянская, неурбанистическая культура, - Дмитрий Табачник
08:04  Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга обвиняют в убийствах и организации "кокаиновой" ОПГ
07:17  Новым временным лидером ХАМАС стал Халед Машаль
07:09  Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги
02:13  На "Курской дуге" тяжелые вязкие бои
02:07  Когда сломается долларовый насос? США как лидер по дефицитам и долгам, - Олег Щукин
01:52  Россия в клещах "мирных планов", - Александр Агеев
01:50  Как догнать Америку. Военные разработки: у них и у нас, - Максим Калашников
01:46  Кандидаты выбирают кабинеты. Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях, - Е.Мур
01:42  American Conservative: Что поставлено на карту в 2024 году. США превратились в воук-империю, и президентские выборы сыграют важную роль
01:41  Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин
01:38  Украина шантажирует весь мир созданием ядерного оружия, - Bild
01:35  Территорию бишкекского ипподрома "Ак-Кула" отдали сомнительной компании под застройку
01:32  В Таджикистане планируют создать центр по противодействию терроризму
01:30  Клуб полезных связей - почему Казахстан не спешит в БРИКС, - Евгений Рахимжанов
01:28  Опасная КАНАЛизация. Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?
00:44  Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара
00:40  Глава Еврокомиссии берет борьбу с нелегалами на себя, - Наталия Портякова
00:36  Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
00:34  Маслихаты kz: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно? - Замир Каражанов
00:33  США и их союзники напуганы договором между РФ и КНДР, - Владимир Скосырев
00:14  Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане, - Жаксылык Сабитов
00:10  Азербайджан выдвинул Армении новые условия для заключения мира, - Артур Аваков
00:02  Вашингтон предлагает Багдаду роль парламентера, - Игорь Субботин
Четверг, 17.10.2024
19:59  Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей
18:38  Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди
18:37  Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа
18:35  Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:32  Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас
18:27  Австралия. Тайна выброшенных морем черных шариков осталась нераскрытой: пляжи закрываются
18:24  Антарктида начала стремительно зеленеть. Климат взбесился
18:23  В Китае сошел с конвейера самый мощный в мире плавучий ветрогенератор
18:20  Как строят Астанинский легкорельсовый транспорт (LRT)
18:07  Только конфискация: У Евросоюза надо забрать все, что он имеет в России, пусть истерит сколько угодно
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
12:26 18.10.2024

Давид Нармания
20:06 17.10.2024

Продолжение вчерашнего банкета Владимира Зеленского с переможным планом не заставило себя долго ждать. На сегодняшнем выступлении в Евросовете он повторил тезисы, которые стали одной из причин главной трагедии в украинской истории.

"В разговоре с Дональдом Трампом я сказал: "У нас получается так. Какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы не знаем сегодня действенный альянс. Страны НАТО сегодня не в войне. Страны НАТО не воюют. В странах НАТО все люди живы", - разоткровенничался Зеленский перед европейскими партнерами.

И буквально сразу же в Bild вышла интереснейшая статья со ссылками на некоего украинского чиновника, который грозится создать атомную бомбу для Киева за несколько недель. Примечательно, что специализируется этот неназванный источник на закупках вооружений.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если мы получим приказ, то потребуется всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - приводит его цитату немецкое издание.

Здесь нужно сразу проговорить некоторые моменты. Нет особой нужды упоминать, что у России ядерных боеголовок больше, чем ВСУ в месяц расходуют артиллерийских снарядов. Нет необходимости упоминать и о том, что на Украине нет безопасного места, куда Россия не могла бы дотянуться неядерными, но крайне мощными средствами. Про то, что Россия не позволит случиться подобному сценарию, речь вообще не идет. Это всем очевидно и так.

Обратить внимание лучше вот на что. Интеллектуальное обнищание западных элит, конечно, бросается в глаза все чаще, но даже они понимают, что это в первую очередь в их интересах - сделать все, чтобы Украина не обзавелась ядерным оружием. Киев тут расшаркивается, чтобы получить дальнобойные ракеты и ПВО. С грехом пополам дают. А уж оружие массового поражения… Украина нужна Западу как дешевый - и они это не скрывают - расходник, который можно использовать против России. Никто не собирается из нее делать пусть не ядерную державу, но банду с ядерной дубиной. Немцам не позволяют, а уж кокаиновому правителю страны, которую средний американец и на карте-то не найдет, - и подавно.

Именно поэтому если вчерашний - да и сегодняшний, чего уж там - комик всерьез задумается: "Ядерна зброя? Було б непогано!" - и с ним после этого что-нибудь случится, то весьма вероятно, что это американские или европейские специалисты опередили российских коллег. Его роль в глобальной партии - гнать украинцев на погибель, а не угрожать миру ядерным апокалипсисом.

Поэтому показательно, что на Банковой поспешили опровергнуть статью Bild, назвав ее вбросом и ерундой.

Но почему тогда такое заявление вообще прозвучало?

Дело в том, что Зеленский прекрасно осознает: до судьбоносных для США выборов осталось всего ничего - и сейчас Вашингтон наиболее податлив за все два с половиной года. Он понимает, что у демократов "не то время, чтобы бить в темя" даже зарвавшихся содержанцев. А значит, если не сейчас, то когда?

Кандидата от республиканцев при этом он упоминает отнюдь не случайно: то, что набивший всем оскомину актер в футболке милитари разговаривает с Трампом ультиматумами, а тот, по его же словам, с ним соглашается, - хороший пас для Харрис в нынешней ситуации. Так что и перед нынешними хозяевами Белого дома есть чем оправдаться.

Показательно и то, что буквально вчера Штаты едва ли не сразу после выступления Зеленского сказали, что ни о каком принятии Украины в альянс прямо сейчас речь не идет. На фоне того, как Зеленский распинался со своим "немедленно, сегодня, сразу же", это выглядело как пощечина. Неудивительно, что артист обиделся.

Но полагать, что только обида послужила поводом к такого рода выступлению, конечно, было бы ошибкой.

Какую же цель тогда преследует Зеленский? Вступление в НАТО - не единственный пункт "переможного плана", есть и другие. И они как раз гораздо более приземленные в нынешних реалиях и обсуждаемые для Запада. Вот для этого Киев и взвинчивает ставки - требует невыполнимого, чтобы получить хотя бы желаемое.

Авантюрно ли это? Безусловно. В прошлый раз, когда Зеленский заговорил о ядерном оружии, началась СВО. Какие последствия будут у его выступления сейчас - поглядим. И, думается, никого не удивит, если перерыв с массированными ракетными атаками на этом закончится.

Все это говорит лишь о том, что на фронте дела для Банковой все быстрее приближаются к катастрофе.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729243560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  