Израиль объявил войну ООН, Гутерришу указали на дверь

12:32 18.10.2024 Игорь Пшеничников

17 Октября 2024 17:50



Хамское поведение руководства Израиля в отношении генсека ООН, геноцид палестинцев в секторе Газа, бомбардировки Ливана и нападения израильской армии на ливанские позиции миротворческих сил ООН являются своеобразным каминг-аутом современных сионистов в области международной политики. Их цель - уничтожение соседних народов или как минимум подавление их до состояния рабов.



ООН подает сигнал SOS, но вяло



На сайте Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) с 16 октября висит по-детски слезливая жалоба:



Сегодня утром миротворцы на позиции возле Кафер-Келы заметили, что танк Merkava Армии обороны Израиля обстрелял их сторожевую вышку. Две камеры были уничтожены, а вышка повреждена. Мы снова наблюдаем прямой и, по всей видимости, намеренный обстрел позиций UNIFIL. Мы напоминаем Армии обороны Израиля и всем участникам конфликта об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН и соблюдать неприкосновенность помещений ООН в любое время.



Ну прямо сама любезность!



"Напоминание" со стороны ООН совершенно не вяжется с тем, что Израиль ведет войну в Ливане уже не против "Хезболлы", а против сил самой международной организации. Ранее сообщалось, что двое миротворцев ООН были ранены после того, как израильский танк обстрелял штаб-квартиру миссии ООН в Эн-Накуре.



Израильтяне открыли огонь также по позициям ООН в Лабуне и повредили бункер, где укрывались "голубые каски". И это даже не главное.



Сайт UNIFIL. Слезливая жалоба миротворцев ООН.



Мычание ягнят



Нельзя сказать, что бюрократия ООН не реагирует на эти и подобные акции Израиля. Но эта реакция - какое-то вялое полусонное мычание.



На главном сайте ООН множество беззубых увещеваний в адрес Израиля по поводу его действий в отношении своих соседей. "Растут опасения, что Ливан может стать еще одной Газой", утверждается в статье на сайте ООН.



Невозможно удовлетворить потребности более миллиона человек, которые были внезапно изгнаны, перемещены и лишены имущества, без дополнительных ресурсов,

- говорится в этом сообщении.



И далее новая жалоба:



Прошла неделя с тех пор, как ООН обратилась с призывом о сборе 426 миллионов долларов на помощь пострадавшим от ливанского кризиса, и пожертвования достигли чуть более 12 процентов, или 51,4 миллиона долларов.



Налицо совершенный диссонанс между реальными событиями на Ближнем Востоке и реакцией международного сообщества.



Разные весовые категории



Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Генеральной Ассамблеи увещевает израильского премьера Нетаньяху, будто старого друга, который немного оступился:



Я написал напрямую премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы выразить глубокую озабоченность по поводу законопроекта, который может помешать Агентству ООН по оказанию помощи Палестине (UNRWA) продолжать свою важную работу на оккупированной палестинской территории.



Мол, "это будет катастрофой в условиях и без того катастрофической ситуации".



Гутерриш заявил, что "в случае одобрения Израилем такого закона он будет диаметрально противоположен Уставу ООН и нарушит обязательства Израиля по международному праву, которые не могут быть изменены национальным законодательством".



С политической точки зрения такой закон стал бы огромным препятствием для устойчивых мирных усилий и решения на основе двух государств, усилив нестабильность и отсутствие безопасности,

- добавил генсек ООН.



Такое впечатление, что Гутерриш боится повысить свой голос на Израиль. Как будто мальчик Гутерриш говорит с дядей Нетаньяху.



Сайт ООН. Гутерриш жалуется на Израиль.



Ультиматум Гутерришу



На фоне того, что творит Израиль в Газе, на Западном берегу Иордана и в Ливане, слова Гутерриша кажутся манной кашей, размазанной по столу. А потому что удивительного в том, что он объявлен персоной нон грата в Израиле? Ему запрещен въезд в страну. Соответствующее решение принял глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.



Израильский МИД обвинил Гутерриша в нежелании прямо осудить Иран после его массированной ракетной атаки территории Израиля. Кроме того, "вина" генсека ООН в том, что он не способствовал признанию ХАМАС террористической организацией.



Дальше - больше. После того как Гутерриш стал невъездным в Израиль, израильский премьер Нетаньяху выдвинул ему ультиматум с требованием убрать миротворцев ООН из Ливана.



Господин Генеральный секретарь, пришло время действовать. Выведите силы UNIFIL с баз "Хезболлы", чтобы предотвратить их использование в качестве живого щита. Армия обороны Израиля неоднократно обращалась с такой просьбой, но она была отклонена. Этот отказ ставит под угрозу солдат UNIFIL и позволяет "Хезболле" осуществлять террористическую деятельность. Европейские лидеры должны перенаправить свою критику с Израиля на "Хезболлу", настоящего виновника",



- заявил Нетаньяху в открытом обращении к генсеку ООН. Это откровенный шантаж и угроза.



В новейшей истории международных отношений, пожалуй, еще не было такого случая, когда глава государства публично угрожал бы руководителю ООН. Потом началось то, что мы описали выше.



Бесхребетность бюрократии ООН, которая пасует перед США и Израилем и фактически попустительствует подобным преступлениям, заслуживает отдельного анализа. Здесь же попытаемся ответить на вопрос, почему Израиль ведет себя так нагло, откровенно по-хамски.



Праведный израильтянин



Известный израильский журналист Гидеон Леви, пишущий для газеты Haaretz, сам себя называет диссидентом по отношению к властям Израиля, поскольку подвергает жесткой критике израильскую политику в отношении соседей.



В одном из интервью Леви сказал:



Моей скромной целью является недопущение ситуации, при которой многие израильтяне смогут сказать: мы не знали.



Аналогия очевидна. В послевоенной Германии многие немцы говорили, что им неведомы были концлагеря и все, что там творили нацисты. Гидеон Леви часто подвергает критике, согласно его выражению, "моральную слепоту" израильского общества по отношению к преступлениям, творимым израильской военщиной в отношении соседних стран и народов.



Почему мы вспомнили о Гидеоне Леви? Он ярко и образно изложил позицию израильских властей на одной из конференций. Видео с его выступлением "вирусится" в Telegram-каналах. Многие ошибочно полагают, что Гидеон Леви излагает свое жизненное кредо. Но нет, он как бы надевает на себя маску сиониста и говорит о том, что лежит в основе действий израильского сионистского руководства, и о том, насколько оно цинично и жестоко:



Если мы избранный народ, кто вы такие, чтобы указывать нам, что нам делать? Что это за "международное сообщество", которое указывает Израилю, что ему делать? Международное право? Это прекрасная вещь! Но оно на нас не распространяется! Оно применимо к любому месту на Земле, но не к Израилю. Потому что мы избранные! Вы что, не понимаете? И второе. Есть одна глубоко укоренившаяся ценность. Она заключается в том, что мы - жертвы. Не столько самые несчастные жертвы, сколько вообще единственные жертвы во всем мире. Я знаю много оккупаций, длившихся гораздо дольше, чем израильская. Были и более жестокие, хотя с каждым днем это все труднее представить… Но ни разу оккупант не изображал из себя жертву конфликта. При этом единственную! У бывшего израильского премьер-министра Голды Мейр была фраза, которую я не могу не процитировать. Еще невозможно забыть. "Мы никогда не простим арабам то, что они принуждали нас убивать их детей". Жертвы - мы, Израиль. Нас вынуждали убивать их детей. Какие мы несчастные!".



Израильский журналист Гидеон Леви: "На избранных международное право не распространяется!".



Не надо других объяснений



В этой цитате, взятой из высказывания честного израильтянина, вся суть того, что творят сионисты в секторе Газа и в Ливане. Причина их жестокости в том, что руководство Израиля основывается на ветхозаветном утверждении, что евреи - это избранный народ.



Нынешний Израиль - это глубоко теократическое государство, политические лидеры которого руководствуются исключительно религиозными соображениями. В их основе - наделение евреев правом не признавать никаких других законов, кроме тех, которые изложены в Ветхом завете.



Отсюда и невероятная жестокость израильских военных к соседним народам и странам. Отсюда и абсолютное неуважение Израиля к ООН и международному праву. И любой аналитик, который берет на себя труд объяснять и прогнозировать события на Ближнем Востоке, обязан исходить из религиозной сути поведения израильтян. В противном случае он рискует жестоко ошибиться. Источник - Царьград

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