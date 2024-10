ЦентрАзия | Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке

12:35 18.10.2024 Крах ядерной сделки ограничил возможности МАГАТЭ по надзору за ядерной деятельностью Ирана



18.10.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Некоторое время назад группа из 39 иранских парламентариев направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности Ирана с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений. Об этом заявил инициатор обращения депутат Хасанали Эхлаки Амири, передает ISNA News.



"Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские страны не могут контролировать сионистский режим, поэтому этот ложный режим совершает любые преступления. На основании этого 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран", – указал депутат.







Еще один иранский парламентарий Мохаммад Реза Сабагян Бафги объяснил эту инициативу угрозой Израиля ударить по ядерным и нефтяным объектам Ирана.



Оборонная доктрина Ирана, как говорится в фетве верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, так как его производство противоречит исламу.



Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году, как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные источники и документы.



Источники WP утверждают, что у Тегерана сейчас достаточно запасов обогащенного урана для как минимум трех атомных бомб, создание которых может занять от нескольких дней до нескольких недель. На создание ядерной боеголовки для ракеты якобы может уйти два и более года.



На условиях анонимности сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также бывшие и нынешние члены американского и европейского разведсообществ рассказали газете, что Иран накапливает необходимые средства для создания атомного оружия, не предпринимая слишком явных шагов в этом направлении.



Однако, как утверждается в документах, изученных WP, производство в стране обогащенного урана ведется с рекордной скоростью, а совокупные запасы ядерного топлива продолжают увеличиваться. Вместе с тем издание подчеркивает, что неизвестно, решится ли Иран в итоге на создание ядерной бомбы.



По данным источников WP, крах ядерной сделки резко ограничил возможности МАГАТЭ по надзору за ядерной деятельностью Ирана и расследованию информации о секретных разработках ядерного вооружения. Американский чиновник, близкий к агентству, отметил, что у МАГАТЭ теперь меньше возможностей обнаружить потенциальный прорыв в иранских разработках атомного оружия. Он предположил, что успех Тегерана в создании ядерного оружия может привести к серьезным последствиям – от гонки вооружений на Ближнем Востоке до прямого вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, который в перспективе может распространиться на весь регион. По оценке чиновника, Иран "ходит по краю" (they are dancing right up to the edge).



"Последние 15 лет самые важные подсказки об иранской ядерной программе лежали глубоко под землей, на заводе, построенном внутри горы на краю Большой соляной пустыни Ирана. Объект, известный как Фордо, является тщательно охраняемым внутренним святилищем ядерного комплекса Ирана и частым местом назначения для международных инспекторов, чьи визиты призваны гарантировать отсутствие любых тайных попыток Ирана создать ядерные бомбы.



Последний поход инспекторов [МАГАТЭ] в феврале [2024 года] дал обычные матрицы показаний и измерений, изложенные на клиническом языке доклада ядерного наблюдателя ООН . Но в сухой прозе документа были указания на тревожные изменения.



В заводских камерах, которые прекратили производство обогащенного урана в соответствии с ядерным соглашением 2015 года, инспекторы теперь стали свидетелями бешеной активности: новое установленное оборудование, производство обогащенного урана все более быстрыми темпами и расширение, которое вскоре может удвоить производительность завода. Еще более тревожным было то, что Фордо наращивал производство более опасной формы ядерного топлива – разновидности высокообогащенного урана, чуть ниже оружейного класса. Тем временем иранские чиновники, отвечающие за завод, начали открыто говорить о достижении "сдерживания", предполагая, что у Тегерана теперь есть все необходимое для создания бомбы, если он захочет", – пишет WP.



Согласно документам МАГАТЭ, на которые ссылается WP, спустя шесть лет после выхода США из ядерной сделки Ирану удалось обойти пойти все наложенные соглашением ограничения на количество обогащенного урана, которым ему было позволено обладать. Высокопоставленный европейский дипломат заявил газете, что Тегеран "чувствует себя очень комфортно" в противостоянии с Западом в том числе благодаря поддержке России.



В сентябре 2002 года Тегеран, как сообщают аналитики ИМЭМО, заявил о планах развития ядерной энергетики и о начале работ в различных областях ядерной технологии. Будучи членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в соответствии с Соглашением о гарантиях INFCIRC/214, вступившим в силу 15 мая 1974 года, Иран в начале 2003 года проинформировал МАГАТЭ о своей программе по обогащению урана. Было заявлено о завершении сооружения в Натанзе экспериментальной установки по обогащению топлива (ЭУОТ) и строительстве промышленного предприятия по обогащению урана, получившее название установки по обогащение топлива (УОТ). В мае того же года Иран информировал МАГАТЭ о намерении построить тяжеловодный исследовательский реактор IR-40 в Эраке. В 2002 года МАГАТЭ стало известно о получении Ираном в 1991 году от неназванной страны – поставщика ядерных материалов – фторида урана UF6 (1000 кг) и UF4 (400 кг) и оксида урана UO2 (400 кг). Иран, по Соглашению о гарантиях, обязан был предоставить МАГАТЭ отчет об импорте этого материала и отчет об установках, в которых тот использовался, но он этого не сделал.



Наличие у страны возможности промышленного обогащения урана дает ей потенциальную способность наладить производство оружейного делящегося материала, так как технология обогащения урана для ядерного топлива та же, что и для наработки высокообогащенного урана (ВОУ) для ядерного оружия.



По состоянию на 2020 год, как пишут эксперты ИМЭМО, на обогатительном предприятии в Натанзе было смонтировано 15 500 центрифуг IR-1 и 1044 центрифуги IR-2m. В зоне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ велась работа по центрифугам IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s и IR-8. В центрифуги подавался природный UF6, однако низкообогащенного урана (НОУ) не производилось. На обогатительном предприятии в Фордо было смонтировано 2976 центрифуг IR-1. К ноябрю 2015 года за все время с начала процесса обогащения в Иране было наработано 16141.6 кг UF6 c обогащением ниже 5%. Также имелось 447.8 кг UF6 с 20%-м обогащением. Из этого количества 110 кг было разбавлено до уровня ниже 5% по изотопу U-235, а 337.2 кг направлено на конверсию в U3O8. Анализ проб окружающей среды и деятельности предприятий в Натанзе и Фордо позволил установить, что данные установки эксплуатировались так, как и было сообщено Ираном.



В 2011 году Израиль осуществил кибератаку на ядерные центрифуги Ирана с помощью компьютерного вируса Stuxnet, поражающего не только программное обеспечение, но и физически разрушающий начинку компьютеров. Это вирус был разработан, по данным The New York Times, в 2009 году совместно разведывательными службами США и Израиля для атаки на ядерные объекты Ирана. Причем израильтяне предварительно испытали его в своем центре в городе Димона в пустыне Негев.



Глава израильской разведки МОССАД Меир Даган, как пишет британская The Guardian, заявил, что атака вируса Stuxnet оказалась успешной и иранская ядерная программа в результате была отброшена на несколько лет назад. По данным The New York Times, червь Stuxnet включал один компонент, предназначенный для того, чтобы вывести иранские ядерные центрифуги из-под контроля, а другой – "для записи нормальных операций на атомной станции и их воспроизводства, чтобы все выглядело нормально, пока центрифуги разрывались на части". The Guardian оценила применение США и Израилем вируса Stuxnet против Ирана как "самую большую кибератаку, когда-либо запущенную в мире, которая намного опережает все, что приписывают России и Китаю". Издание отмечает, что идея такой кибератаки возникла, возможно, в Национальной лаборатории штата Айдахо из состава энергетического департамента США, занимающегося ядерным оружием, и что к этому проекту были подключены международные компании, такие как немецкая Siemens.



В случае реальных военных действий кибероружие может оказаться намного более эффективным, нежели ракетные и артиллерийские атаки. Внедрение и активация вируса типа Stuxnet на электростанциях и стратегических трубопроводах любой из воюющих сторон в состоянии радикально изменить соотношение сил. Кроме того, кибератака, выводящая из строя центры управления боевыми действиями Ирана, может лишить Вооруженные силы Исламской Республики возможности централизованного ответа на израильское нападение.



Масла в огонь подливают резкие заявления иранских экспертов. Так, за день до возобновления в Вене переговоров по ядерной сделке бывший глава организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси заявил, что Мохсен Фахризаде, отец национальной ядерной программы, убитый агентами МОССАД в 2020 году, "создал систему ядерного оружия для наступательных целей".



В текущей реальности эскалация напряженности инициируется израильским правительством и может привести к полномасштабному конфликту, который может выйти за пределы ближневосточного региона. Источник - Фонд стратегической культуры

