РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м

12:38 18.10.2024

Атомный трек:

Какие еще проекты в сфере энергетики обсуждают Москва и Улан-Батор



Елизавета Борисенко



Соглашение о строительстве атомной станции малой мощности под Новым Каракорумом может быть подписано уже в первой половине 2025 года, сообщил "Известиям" посол РФ в Монголии Алексей Евсиков. Стороны также обсуждают проекты с использованием мирного атома для электрогенерации, в медицинских целях, сельском хозяйстве и других сферах, добавили в диппредставительстве. В развитии каких еще направлений сотрудничества заинтересованы Москва и Улан-Батор - в материале "Известий".



Сотрудничество с Монголией в сфере энергетики



Во время сентябрьского визита президента России Владимира Путина в Монголию было достигнуто взаимопонимание о целесообразности размещения атомной станции малой мощности в перспективном регионе неподалеку от Нового Каракорума - новой столицы страны, которую планируется построить в 400 км к юго-западу от Улан-Батора в течение ближайших двух-трех десятилетий. Плановая мощность запланированной АЭС составит до 330 МВт, сообщил посол России в Монголии Алексей Евсиков.



- Стороны договорились разработать проект соответствующего межправительственного соглашения. Рассчитываем, что в первой половине следующего года нам удастся его подписать, - сказал "Известиям" дипломат.



В "Росатоме" еще в сентябре отметили, что технический облик проекта АЭС практически утвержден. Для его разработки сторонам еще нужно провести оценку предлагаемой локации, найти источники финансирования, согласовать ряд технических условий и начать подготовку местных специалистов.



- Рассчитываем, что проект станет началом активного российско-монгольского взаимодействия в сфере использования мирного атома, а также заложит основу новой для Монголии современной технологичной отрасли экономики, - добавил Алексей Евсиков.



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Стороны активно укрепляют сотрудничество в сфере мирного атома. К примеру, в июне 2024-го в Улан-Баторе начало работать представительство "Росатома". Корпорация сотрудничает со своим монгольским партнером Mon-Atom: прорабатываются проекты с использованием мирного атома в медицинских целях, в сельском хозяйстве и других сферах, добавили в посольстве.



Помимо этого, Монголия и Россия рассматривают возможности российского участия в возведении новых объектов в южных регионах страны, где наиболее активно развивается добыча полезных ископаемых. Речь, в частности, идет о двух ТЭЦ - Таван-Толгой и Цагаан-Толгой - общей мощностью более 1 ГВт. Также идет работа по проекту реконструкции столичной ТЭЦ-3 с использованием передовых отечественных технологий.



- Улан-Батор, стремящийся совмещать новую волну индустриализации со снижением атмосферных загрязнений, уделяет немало внимания не только модернизации угольной энергогенерации, но и использованию "чистых" источников. В обоих этих направлениях российские компании предлагают свой опыт и услуги, - сказал посол.



Возведение АЭС сейчас одна из приоритетных сфер сотрудничества России и стран СНГ, в частности РФ построит АЭС малой мощности в Киргизии и Узбекистане. Но подобные проекты планируются и за пределами постсоветского пространства: в Египте, Индии, Иране, Китае и других странах.



Сейчас тема атомной энергетики особо интересна как Монголии, так и государствам Центральной Азии, говорит "Известиям" научный сотрудник кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Дарья Сапрынская.



- Конечно, атомная энергетика играет важную роль в энергетической безопасности. Мы видим, что страны Центральной Азии тоже заинтересованы в этом. К примеру, Казахстан провел референдум по строительству АЭС. Монголия же располагает определенными природными ресурсами, в частности, ураном, но у нее нет собственных объектов для использования этих ресурсов, поэтому работают совместные малые модульные реакторы и по этому треку ведется сотрудничество, - говорит она.



У России большой опыт в этой сфере, поэтому взаимодействие в этой сфере будет наращиваться, добавляет эксперт.



Экономическое сотрудничество России и Монголии



На сентябрьской встрече с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом Владимир Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии. Пожалуй, одним из главных итогов визита стало подписание нового бессрочного Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.



Владимир Путин сообщил о значительном увеличении товарооборота с Монголией, отметив, что при расчетах почти не используются доллары и евро.



- Россия является одним из главных внешнеэкономических партнеров Монголии, за первые семь месяцев текущего года товарооборот прибавил свыше 21%, - сказал тогда он по итогам переговоров.



Сейчас Россия занимает второе место после Китая во внешней торговле Монголии. Тем не менее в отношениях двух стран сохраняется серьезный дисбаланс: страна импортирует из РФ 95%, экспортирует - 5% товаров.



Россия поставляет в Монголию минеральные продукты, нефть, продукты нефтепереработки, продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия металлургической отрасли, сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары и древесину. Монголия же экспортирует изделия из кожи и кашемира, ковры, а также мясо и мясопродукты, домашний скот.



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Сейчас же одним из перспективных фокусов сотрудничества России и Монголии можно считать сельское хозяйство.



- У Москвы и Улан-Батора еще налажен очень интересный прецедент по взаимодействию - сотрудничество по экономически чистым сельхозтоварам. Монголия предлагает экопродукцию, к примеру, мясо, - говорит Дарья Сапрынская.



Также для российского рынка может быть интересна и сфера услуг - это туризм, экотуризм, культурный обмен. Поэтому в нынешних условиях сотрудничество будет только нарастать.



Помимо укрепления контактов с Россией, для Монголии сейчас в приоритете и усиление взаимодействия с ЕАЭС. Так, страна сотрудничает с организацией с 2015 года, когда был подписан соответствующий меморандум. Она стала первым государством, с которым Евразийская экономическая комиссия согласовала такой документ. Сейчас Монголия входит в число стран-наблюдателей при организации. При этом стороны обсуждают заключение соглашения о свободной торговле, которое планируют подписать в декабре этого года, сообщал ранее глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов.



Для Улан-Батора усиление сотрудничества с Евразийским экономическим союзом поспособствует расширению партнерской сети и усилению торгового оборота с Россией. Если тарифные ограничения будут сняты, то Монголия рассчитывает за два года увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС на общую сумму до $200–300 млн, сообщал ранее "Известиям" торгпред РФ в стране Максим Васильев.



Процесс укрепления торгового сотрудничества как раз и осложняется в том числе высокими таможенными пошлинами, сообщал ранее "Известиям" бывший глава МИД Монголии Лувсангийн Эрдэнэчулуун. Отмена таможенных пошлин с ЕАЭС поспособствует решению этого вопроса.