Страны Карибского бассейна требуют от Британии репараций за ущерб от работорговли

14:04 18.10.2024

За что должны заплатить наследники колонизаторов и рабовладельцев

Сегодня – Карибы, завтра – Черная Африка



17.10.2024 | Олег СЕРГЕЕВ



В первой половине октября сразу 15 стран Карибского бассейна решили потребовать репараций от Великобритании за ущерб от работорговли. Эту проблему они хотят поднять на встрече Карибского сообщества, которая пройдет в Самоа 21 октября. По информации британской Daily Mail, сумма требований к Лондону составит свыше 269 миллиардов долларов в эквиваленте.



За несколько недель до этого, в конце сентября, президент Гаити также заявил о праве его страны на репарации от Франции. Согласно его информации, выплаченная в XIX веке сумма за право независимости от Франции подкосила молодое гаитянское государство, и Гаити с тех пор никак не может встать на ноги.



И это действительно так. Двести лет назад, в 1825 году властям Гаити было навязано соглашение, по которому Гаити должна была выплатить 150 миллионов золотых франков, что пятикратно превышало сумму годового экспорта страны. Торг был бесполезен: договор подписывался под дулами ста пятидесяти пушек, нацеленных на Гаити с борта 12 военных кораблей.



Именно гигантский внешний долг, а не культ вуду стал подлинным проклятием чернокожей республики. Для сравнения: когда в 1803 году французы продавали дельцам США Луизиану (территория этого штата в 74 раза больше гаитянской), они запросили 60 миллионов франков.



Благодаря единственному в истории успешному восстанию рабов Гаити отвоевала независимость от колониальной Франции. Но потом французы снова ее ограбили с помощью "компенсаций" и банков, которые выводили из Гаити миллионы долларов, затем попадавшие опять же в карманы французских инвесторов. За два столетия потери для экономики страны составили до 115 миллиардов долларов. Самое главное, средства выводились из страны уже после того, как Гаити поколениями платило своим бывшим рабовладельцам.



Чтобы рассчитаться по долгам, Гаити вновь занимала средства в иностранных банках, фактически принадлежавших тем же колонизаторам. Столетие спустя, в 1900 году, 80% национального бюджета уходило на оплату долга Франции. Основанный французами-рабовладельцами банк CIC удерживал процент почти с каждой операции гаитянского правительства. Его акционеры зарабатывали на этом так много, что в отдельные годы их прибыль превышала весь правительственный бюджет на гражданскую инфраструктуру для страны с населением полтора миллиона человек.



Когда к 1947 году долг был-таки выплачен, гаитянская экономика была уже безнадежно больна. Именно тогда, когда долги были почти выплачены, CIC и Национальный банк, – которые вроде бы вселяли надежду на финансовую независимость, – ввергли Гаити в новую пучину долгового бремени на десятилетия вперед.



Чтобы удержать крестьян на земле, в стране освобожденных рабов были приняты расистские законы, фактически создано крепостное право. Гаити управляла светлокожая элита, темнокожее население было обречено на пожизненную нищету. Эти законы действуют и по сей день.



Вдобавок в последние несколько десятилетий сильнейшим образом подкосило чудовищное землетрясение 2010 года, где полмиллиона человек погибло и получило ранения, а сама территория была полностью разрушена. Собственно, и позже землетрясения происходили снова, последнее разрушительное – в 2021 году.



Когда французы, британцы и прочие европейцы колонизировали и грабили большую часть земного шара, общественные институты в колонизированных странах изменялись. В некоторых регионах основная цель заключалась в эксплуатации коренного населения (таковым в некоторых странах становились по мере времени и потомки завезенных рабов) и выкачивании ресурсов для колонизаторов. В других (например, в Южной Африке, что было видно во времена апартеида) были созданы инклюзивные политические и экономические системы для долгосрочной выгоды мигрантов из Европы и их потомков.



Страны, где были внедрены инклюзивные институты со временем могли достигать и своеобразного процветания. Даже будущая Гаити в свое время, на начальном этапе, стала под французским контролем не просто колонией; а самой прибыльной колонией, которую когда-либо знала история. Ее экономика превосходила экономику США, производила больше богатств, чем все владения Испанской империи в Новом Свете, вместе взятых. Она также генерировала значительную часть валового национального продукта дореволюционной Франции за счет экспорта сахара, кофе, какао и других экзотических и очень дорогих товаров.



Однако это процветание стоило невообразимых человеческих жертв. Оно строилось на жестоком колониальном фундаменте, крайнем социальном расслоении и эксплуатации почти полумиллиона рабов. При 50% смертности – после каждого завоза на остров африканцев в течение 3-х лет умирал каждый второй невольник – жестокость колонизаторов являлась не случайной, а преднамеренной частью максимализации прибылей. Необходимость в постоянном притоке рабов вела к тому, что треть всех порабощенных африканцев в трансатлантической работорговле оказывались в Сан-Доминго, как называли тогда Гаити французские пираты и колонизаторы.



Многие из попавших под пресс колонизаторов страны и по сей день остаются в ловушке экстрактивных институтов, что препятствует экономическому росту. Введение инклюзивных институтов могло бы обеспечить долгосрочные выгоды для всех, но экстрактивные системы приносят краткосрочные выгоды правящим элитам. Пока политическая система гарантирует им власть, обещания реформ не воспринимаются всерьез, что тормозит прогресс.



В то же время угроза революции иногда приводит к демократизации, так как передача власти и установление демократии могут оказаться единственным выходом. История Гаити, где единственное успешное восстание рабов в мировой истории привело к созданию государства, свободного от рабовладельцев и управляющегося бывшими рабами, – яркий пример и этого.



Именно поэтому только за последние 110 лет, начиная с 1914 года, в Гаити совершено 6 интервенций США (последняя в начале 2010-х) и около 40 военных переворотов. В 1915 году президент Вудро Вильсон отдал приказ о полномасштабном вторжении армии США на остров под предлогом "помощи" гаитянскому народу. Тогда же американцы взяли под контроль финансы Гаити и навязали гаитянам выгодную им конституцию, позволяющую иностранцам владеть местной землей.



Сегодня в связи с требованием 15 стран Карибского бассейна репараций от европейских наследников колонизаторов за ущерб от работорговли британское издание Daily Mail пишет: власти острова Барбадос, выступая на последней Генассамблее ООН, заявили, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью "глобальной перезагрузки" международных отношений. Да, это было бы справедливо с любой точки зрения.



Однако, если британцы и французы начнут таким образом расплачиваться за свое прошлое, их надолго не хватит. Их страны по уровню жизни сами станут похожа на Гаити. Дело в том, что к истребованию репараций от колонизаторов вскоре может подтянуться и черная Африка. В 2023 году между Африканским союзом, состоящим из 55 государств, и Карибским сообществом (Кариком), состоящим из 20 стран, было заключено специальное партнерство. Цель – усиление давления на бывшие рабовладельческие страны с целью привлечения их к движению за возмещение ущерба.