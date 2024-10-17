 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.10.2024
15:44  Трибунал Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера Шейх Хасины
14:15  Феномен Восточного Ренессанса. В Ташкенте началась Неделя культурного наследия Узбекистана
14:12  Политика Байдена по Украине станет катастрофой для Запада, - Клеменс Вергин
14:10  Россия нашла куда деть свой газ
14:04  Страны Карибского бассейна требуют от Британии репараций за ущерб от работорговли
12:38  РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м
12:35  Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке

12:33  Пути русского милитаризма, - Андрей Цыганков
12:32  Израиль объявил войну ООН, Гутерришу указали на дверь
12:28  Масуд Пезешкиан и иранский "Взгляд на Восток"
12:26  Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
12:22  КазАЭС. Народ выбрал свет... атомный, - Анастасия Ахметова
12:21  Замминистра инвестиций Дилшод Ахмедов стал главой "Узметкомбината"
12:01  Израиль: смертельная хворь "богоизбранности"
11:59  В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров
11:55  Почему Европа не готова себя защищать, - Bloomberg
11:53  Президент Кыргызстана открыл в Бишкеке академию ГКНБ имени Анарбека Бакаева
11:26  Атомная война вокруг Казахстана, - Борис Марцинкевич
11:24  Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей
11:23  Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
11:20  ВС РФ готовятся к замыканию врага в котле на Курском направлении
09:22  Лишних территорий не бывает.., - Тимур Шерзад
09:19  Причина трагедии Украины - сельская, хуторянская, неурбанистическая культура, - Дмитрий Табачник
08:04  Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга обвиняют в убийствах и организации "кокаиновой" ОПГ
07:17  Новым временным лидером ХАМАС стал Халед Машаль
07:09  Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги
02:13  На "Курской дуге" тяжелые вязкие бои
02:07  Когда сломается долларовый насос? США как лидер по дефицитам и долгам, - Олег Щукин
01:52  Россия в клещах "мирных планов", - Александр Агеев
01:50  Как догнать Америку. Военные разработки: у них и у нас, - Максим Калашников
01:46  Кандидаты выбирают кабинеты. Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях, - Е.Мур
01:42  American Conservative: Что поставлено на карту в 2024 году. США превратились в воук-империю, и президентские выборы сыграют важную роль
01:41  Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин
01:38  Украина шантажирует весь мир созданием ядерного оружия, - Bild
01:35  Территорию бишкекского ипподрома "Ак-Кула" отдали сомнительной компании под застройку
01:32  В Таджикистане планируют создать центр по противодействию терроризму
01:30  Клуб полезных связей - почему Казахстан не спешит в БРИКС, - Евгений Рахимжанов
01:28  Опасная КАНАЛизация. Что нужно сделать, чтобы повысить информационную безопасность Казахстана?
00:44  Израильтяне убили нового лидера Хамас Яхью Синвара
00:40  Глава Еврокомиссии берет борьбу с нелегалами на себя, - Наталия Портякова
00:36  Пипец гаденышам. Комбат Жога стал членом попечительского совета "Ельцин-центра"
00:34  Маслихаты kz: станут ли они реальной силой, и что для этого нужно? - Замир Каражанов
00:33  США и их союзники напуганы договором между РФ и КНДР, - Владимир Скосырев
00:14  Сколько потомков Чингисхана живет в Казахстане, - Жаксылык Сабитов
00:10  Азербайджан выдвинул Армении новые условия для заключения мира, - Артур Аваков
00:02  Вашингтон предлагает Багдаду роль парламентера, - Игорь Субботин
Четверг, 17.10.2024
19:59  Плюсы микрокредитования для индивидуальных предпринимателей
18:38  Главный плохиш Америки: каких суперзвезд унижал и развращал рэпер Пи Дидди
18:37  Украина предложила Азербайджану схему с заменой российского газа
18:35  Взаимный расчет: товарооборот РФ со странами ШОС может достичь $400 млрд
18:32  Под Бишкеком построят торгово-логистический город Манас
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия нашла куда деть свой газ
14:10 18.10.2024

Сергей Савчук

Тема российского газа по праву считается одной из самых горячих, годами не сходящих с новостных лент. В текущий момент градус интереса к нашему голубому топливу повышают и шагающий по Европе финансово-энергетический кризис, и дилемма украинского транзита. При этом правильно будет переключить вектор тематического внимания внутрь, на интересы самой России и ее граждан. Запад не прекращает ломать голову над тем, как бы побольнее пнуть российский энергетический сектор, нанеся комплексный урон и бюджетному наполнению, и ситуации в стране в целом. В последнее время вышло несколько работ на тему перспектив газодобычи в России в призме восстановления объемов, маршрутов экспорта и прибыльности сектора.

В качестве опорной точки используется уже исторический факт, что с потерей европейского рынка сбыта у России "выпало" около 120 миллиардов кубометров газа, который стало некуда сбывать. Это логично привело к сокращению внутренней добычи. Так, в 2021 году российские газовики извлекли из недр 762 миллиарда кубометров, в 2022-м - 676 миллиардов, а в прошлом году, когда Европа окончательно отрезала трубопроводную пуповину, - всего 638 миллиардов. Итого за указанный период производство газа уменьшилось на 124 миллиарда кубических метров.

Цифры с европейским потреблением сходятся просто идеально.

И у нас, и на Западе задаются вопросом, сможет ли Россия восстановить объемы производства, каким трудом и к какому временному порогу. От себя добавим ничуть не менее важный аспект целесообразности - в том смысле, что нужно ли слепо гнаться за объемами без оглядки на ценовую конъюнктуру и особенно внутренний рынок.

Экспертное сообщество в качестве ключевых условий, способных оказать как позитивное, так и ровно противоположное влияние на процесс, называют сочетание динамики внутреннего потребления и экспортных возможностей. Специально подчеркнем: не рыночной востребованности нашего газа, а именно физической возможности качать его за границу. Здесь толстый намек на то, что Европа в ближайшие годы не восстановит "восточный газовый коридор" и перед Москвой все более остро будет стоять вопрос расширения транспортной инфраструктуры на Восток и Юг. Проще говоря, строительство новых магистральных газопроводов по наиболее перспективным направлениям вроде Китая.

Общие оценки даже на Западе достаточно адекватные и средневзвешенный прогноз определяет горизонт полного восстановления добычи газа где-то к началу 30-х годов.

Однако необходимо отметить, что устраивать принципиальную гонку за объемами глупо и непрактично, России это и не нужно. Наше Министерство энергетики прогнозирует добычу газа в текущем году на уровне 668 миллиардов кубометров, то есть в план заложен прирост в 30 миллиардов. Естественно, с прицелом на некие направления его расходования.

Одно из них - это, несомненно, внутренняя газификация регионов в рамках поручения президента. По итогам прошлого общий показатель газификации по стране удалось подтянуть почти на процент, и сегодня доступ к природному топливному богатству имеет почти 74 процента населения в 78 субъектах Федерации. Владимир Путин в поручении четко указал ориентир в размере не менее 83 процентов, то есть процесс будет идти и дальше. В текущем году "Газпром", невзирая на худший финансовый год последних десятилетий, заложил в бюджет 279 миллиардов рублей на газификацию и догазификацию. Это на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Из выступления Сергея Густова, директора холдинга "Газпром межрегионгаз", мы знаем, что в настоящий момент компания обеспечивает топливом более 32 миллионов абонентов. Если же говорить по разбивке потребления, то на обеспечение нужд населения, коммунально-бытового сектора и производство электричества уходит почти 70 процентов всего газа. В "Газпроме" ожидают, что внутренний спрос к упомянутому западными аналитиками 2030 году вырастет на чистые 20 миллиардов кубометров. Запомним и эту цифру.

Многие аналитики жизненно важным аспектом считают экспорт углеводородов, хотя он подразумевает продажу сырья низкого передела. Гораздо интереснее и прибыльнее продавать продукцию вторичной переработки. Конкретно под восточный газовый коридор построен крупнейший в новейшей истории Амурский ГПХ в городе Свободный. Местные переработка и производство гелия, этана, пропана, бутана и пентан-гексановой фракции автоматически забронируют за Россией изрядную нишу мирового рынка. Согласно проекту, комбинат в год перерабатывает 42 миллиарда кубических метров газа, но для выхода на полную мощность нужно добавить еще четыре.

В Находке есть завод минеральных удобрений, помимо продажи продукции, ему требуется не менее трех миллиардов кубометров газа. Это только самые крупные потребители западной географической полусферы.

Считаем дальше и переходим к экспорту.

Как ожидается, к 2027 году на полную мощность заработает "Сила Сибири", что потребует ежегодной дозакачки в объеме восьми миллиардов кубических метров. Ввод в работу следующих очередей магистрального газопровода на Сахалине добавит в баланс еще около десяти миллиардов. Узбекистан и Киргизия законтрактовали поставки в общем объеме еще десять миллиардов. Итого только на восточный экспорт нужно 28 "новых" миллиардов кубических метров голубого топлива.

Севернее притаились две очереди "Арктик СПГ - 2" с проектными 20 миллиардами - это, так сказать, то, что введут в строй практически гарантированно. В резерве стоит и третья производственная линия сжижения.

Итого, суммируя, получаем даже более близкий горизонт в три-четыре года при сохранении текущих тенденций и отсутствии совсем уж катастрофических форс-мажоров. И это без Европы, с перенаправлением основных усилий внутрь страны и продолжением разворота на Восток.

Потеря западного рынка была для отечественной газовой отрасли и бюджетных закромов испытанием весьма болезненным, но эта денежно-трубная рана изнутри заживает достаточно быстро. И это хорошо.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729249800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  