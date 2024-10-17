Россия нашла куда деть свой газ

14:10 18.10.2024

Сергей Савчук



Тема российского газа по праву считается одной из самых горячих, годами не сходящих с новостных лент. В текущий момент градус интереса к нашему голубому топливу повышают и шагающий по Европе финансово-энергетический кризис, и дилемма украинского транзита. При этом правильно будет переключить вектор тематического внимания внутрь, на интересы самой России и ее граждан. Запад не прекращает ломать голову над тем, как бы побольнее пнуть российский энергетический сектор, нанеся комплексный урон и бюджетному наполнению, и ситуации в стране в целом. В последнее время вышло несколько работ на тему перспектив газодобычи в России в призме восстановления объемов, маршрутов экспорта и прибыльности сектора.



В качестве опорной точки используется уже исторический факт, что с потерей европейского рынка сбыта у России "выпало" около 120 миллиардов кубометров газа, который стало некуда сбывать. Это логично привело к сокращению внутренней добычи. Так, в 2021 году российские газовики извлекли из недр 762 миллиарда кубометров, в 2022-м - 676 миллиардов, а в прошлом году, когда Европа окончательно отрезала трубопроводную пуповину, - всего 638 миллиардов. Итого за указанный период производство газа уменьшилось на 124 миллиарда кубических метров.



Цифры с европейским потреблением сходятся просто идеально.



И у нас, и на Западе задаются вопросом, сможет ли Россия восстановить объемы производства, каким трудом и к какому временному порогу. От себя добавим ничуть не менее важный аспект целесообразности - в том смысле, что нужно ли слепо гнаться за объемами без оглядки на ценовую конъюнктуру и особенно внутренний рынок.



Экспертное сообщество в качестве ключевых условий, способных оказать как позитивное, так и ровно противоположное влияние на процесс, называют сочетание динамики внутреннего потребления и экспортных возможностей. Специально подчеркнем: не рыночной востребованности нашего газа, а именно физической возможности качать его за границу. Здесь толстый намек на то, что Европа в ближайшие годы не восстановит "восточный газовый коридор" и перед Москвой все более остро будет стоять вопрос расширения транспортной инфраструктуры на Восток и Юг. Проще говоря, строительство новых магистральных газопроводов по наиболее перспективным направлениям вроде Китая.



Общие оценки даже на Западе достаточно адекватные и средневзвешенный прогноз определяет горизонт полного восстановления добычи газа где-то к началу 30-х годов.



Однако необходимо отметить, что устраивать принципиальную гонку за объемами глупо и непрактично, России это и не нужно. Наше Министерство энергетики прогнозирует добычу газа в текущем году на уровне 668 миллиардов кубометров, то есть в план заложен прирост в 30 миллиардов. Естественно, с прицелом на некие направления его расходования.



Одно из них - это, несомненно, внутренняя газификация регионов в рамках поручения президента. По итогам прошлого общий показатель газификации по стране удалось подтянуть почти на процент, и сегодня доступ к природному топливному богатству имеет почти 74 процента населения в 78 субъектах Федерации. Владимир Путин в поручении четко указал ориентир в размере не менее 83 процентов, то есть процесс будет идти и дальше. В текущем году "Газпром", невзирая на худший финансовый год последних десятилетий, заложил в бюджет 279 миллиардов рублей на газификацию и догазификацию. Это на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.



Из выступления Сергея Густова, директора холдинга "Газпром межрегионгаз", мы знаем, что в настоящий момент компания обеспечивает топливом более 32 миллионов абонентов. Если же говорить по разбивке потребления, то на обеспечение нужд населения, коммунально-бытового сектора и производство электричества уходит почти 70 процентов всего газа. В "Газпроме" ожидают, что внутренний спрос к упомянутому западными аналитиками 2030 году вырастет на чистые 20 миллиардов кубометров. Запомним и эту цифру.



Многие аналитики жизненно важным аспектом считают экспорт углеводородов, хотя он подразумевает продажу сырья низкого передела. Гораздо интереснее и прибыльнее продавать продукцию вторичной переработки. Конкретно под восточный газовый коридор построен крупнейший в новейшей истории Амурский ГПХ в городе Свободный. Местные переработка и производство гелия, этана, пропана, бутана и пентан-гексановой фракции автоматически забронируют за Россией изрядную нишу мирового рынка. Согласно проекту, комбинат в год перерабатывает 42 миллиарда кубических метров газа, но для выхода на полную мощность нужно добавить еще четыре.



В Находке есть завод минеральных удобрений, помимо продажи продукции, ему требуется не менее трех миллиардов кубометров газа. Это только самые крупные потребители западной географической полусферы.



Считаем дальше и переходим к экспорту.



Как ожидается, к 2027 году на полную мощность заработает "Сила Сибири", что потребует ежегодной дозакачки в объеме восьми миллиардов кубических метров. Ввод в работу следующих очередей магистрального газопровода на Сахалине добавит в баланс еще около десяти миллиардов. Узбекистан и Киргизия законтрактовали поставки в общем объеме еще десять миллиардов. Итого только на восточный экспорт нужно 28 "новых" миллиардов кубических метров голубого топлива.



Севернее притаились две очереди "Арктик СПГ - 2" с проектными 20 миллиардами - это, так сказать, то, что введут в строй практически гарантированно. В резерве стоит и третья производственная линия сжижения.



Итого, суммируя, получаем даже более близкий горизонт в три-четыре года при сохранении текущих тенденций и отсутствии совсем уж катастрофических форс-мажоров. И это без Европы, с перенаправлением основных усилий внутрь страны и продолжением разворота на Восток.



Потеря западного рынка была для отечественной газовой отрасли и бюджетных закромов испытанием весьма болезненным, но эта денежно-трубная рана изнутри заживает достаточно быстро. И это хорошо.