Феномен Восточного Ренессанса. В Ташкенте началась Неделя культурного наследия Узбекистана

14:15 18.10.2024

Ташкент готовится к проведению международной Недели культурного наследия "Феномен Восточных Ренессансов: государства, религии, личности и цивилизации".



С 18 по 27 октября текущего года столица Узбекистана станет центром международного культурного диалога – в Ташкенте пройдет Неделя культурного наследия "Феномен Восточного Ренессанса: государства, религии, личности и цивилизации", в рамках которой состоятся конференции, семинары, форумы, выставки и презентации. Ожидается участие свыше 100 иностранных ученых и экспертов, среди них главы международных культурных организаций, руководителей зарубежных музеев и библиотек. Информационную поддержку окажут CNN и Euronews.



Главной целью проведения Недели культурного наследия в Ташкенте является укрепление международного диалога и взаимного обмена знаниями, утверждение новых совместных проектов с зарубежными партнерами, направленных на сохранение, изучение и популяризацию культурного наследия страны в соответствии с реформами, инициированными в Новом Узбекистане Президентом Республики Шавкатом Мирзиеевым.



С 18 по 28 октября в рамках недели также будут открыты выставки, которые смогут посетить жители Ташкента и гости столицы. Уникальные экспозиции, посвященные богатому историческому и культурному наследию Узбекистана, будут представленыв Государственном музее истории Темуридов, Институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни, Национальной библиотеке имени Алишера Навои и в Ташкентском филиале Государственного музея истории Узбекистана.



Пройдут тематические форумы с участием представителей научного мира и официальных лиц. Каждый день Недели культурного наследия будет посвящен той или иной исторической эпохе, начиная с доисламских времен вплоть до Третьего ренессанса в Новом Узбекистане.



Важной частью Недели станет презентация мегапроекта "Центр исламской цивилизации Узбекистана", инициированного Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Участники Недели культурного наследия получат уникальную возможность посетить здание возводящегося Центра исламской цивилизации, где пройдут презентации совместных с иностранными партнерами уникальных научных проектов. Также будут открыты пробные тематические выставки и экспозиции в музейных залах Центра, которые только обустраиваются при участии членов Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU).



В целом Неделя культурного наследия является логическим продолжением работы, начатой в рамках VIII Конгресса в Самарканде, где были утвержден ряд крупных проектов. Теперь начинается этап их развернутой разработки.