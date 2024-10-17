Трибунал Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера Шейх Хасины

15:44 18.10.2024

Международный трибунал Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера

Международный уголовный трибунал Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера Шейх Хасины, бежавшей из страны на фоне массовых протестов. Она подозревается в причастности к гибели сотни демонстрантов.



Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая бежала в Индию в августе на фоне массовых протестов, сообщает BBC News.



Экс-премьер, управлявшая Бангладеш более 20 лет, разыскивается трибуналом за ее предполагаемую причастность к "преступлениям против человечности", имевшим место во время протестов, в ходе которых погибли сотни людей.



Ордера на арест также выданы в отношении еще 45 лиц, включая бывших министров правительства, которые также бежали из страны.



Протесты в Бангладеш вспыхнули в начале июля. Студенты элитных университетов страны вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе была зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года. Они заявили, что система несправедлива и работники на должности должны отбираться на основе заслуг. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и разрослись на всю страну, а их участники стали требовать отставки Хасины.



После бегства Хасины было сформировано временное правительство Бангладеш, его возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, известный как "банкир для бедных".



Временное министерство здравоохранения Бангладеш заявило, что при протестах погибли более 1000 человек. Ранее было известно о 300 погибших.



77-летняя Хасина не появлялась на публике со дня побега. Ее последним известным местонахождением стала военная авиабаза недалеко от столицы Индии Дели, куда она прилетела на вертолете.



Первоначально предполагалось, что экс-премьер покинет Индию в скором времени, но она не смогла получить убежище в другой стране, пишет BBC News.



Новое правительство Бангладеш аннулировало дипломатический паспорт Хасины. Кроме того, между Бангладеш и Индией действует двусторонний договор об экстрадиции. Однако в ней может быть отказано, если преступление носит "политический характер".