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|Сжегшему свой паспорт экс-россиянину олигофрену Шарлоту продлили арест на полгода
00:00 19.10.2024
Сжегшему российский паспорт Шарлоту продлили арест на полгода
Самарский областной суд продлил арест певцу Шарлоту до 26 марта 2025 года
Максим Воронежский
Самарский областной суд решил продлить арест певцу Эдуарду Шарлоту до 26 марта 2025 года. Об этом сообщает 63.ru.
На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них - реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.
В последнем слове Шарлот заявил, что успел много сделать к 25 годам и понадеялся, что успеет больше к 27-ми.
"Не нужно быть умным человеком, чтобы понять, что происходит. Моя защита что-то говорит, а в ответ звучит реплика из двух-трех слов. Я верю только в Иисуса Христа", - заявил он.
Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. Певцу неоднократно отказывали в изменении меры пресечения.
В июле Шарлот записал видеообращение из СИЗО, в котором извинился перед патриархом Кириллом. Шарлот принес искренние извинения перед верующими православной церкви за оскорбления их религии. Он пообещал, что больше такого не повторится.
23 июля Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.
Ранее стало известно, что экс-участник группы Little Big находится в реанимации в Петербурге.