 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 19.10.2024
04:32  Йеменские хуситы нанесли удары по судну Megalopolis в Аравийском море
01:07  За отказ Казахстана от БРИКС в Токаева уже полетели помидоры
01:04  Японские либерал-демократы на выборах едва ли сохранят большинство, но власть удержат, - А.Кошкин
00:48  Россия с 21 октября введет ограничения на ввоз цветов из Казахстана
00:46  Так кто же разрушает Евросоюз? - Иван Полетаев
00:38  Африка как линия фронта с Россией: Франция терпит поражение, но не сдается, - Олеся Орленко
00:36  Дождется ли Зеленский корейских войск на украинском фронте, - Петр Акопов

00:34  Брюссель допустил ошибку, вовлекая шейхов Залива в "антироссийский клуб", - Л.Цуканов
00:28  Россия запретила ввозить казахстанскую пшеницу, томаты и дыни
00:22  Футбол-тренера Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык
00:18  Евросоюз – лягушка, которую медленно варит Америка, - В.Прохватилов
00:06  Рушащееся международное право: собрать новый мир "по кирпичику" , - А.Белов
00:01  Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества по всей стране
00:00  Сжегшему свой паспорт экс-россиянину олигофрену Шарлоту продлили арест на полгода
Пятница, 18.10.2024
19:50  Русская Аляска могла изменить судьбу СССР, - Тимур Шерзад
15:44  Трибунал Бангладеш выдал ордер на арест экс-премьера Шейх Хасины
14:15  Феномен Восточного Ренессанса. В Ташкенте началась Неделя культурного наследия Узбекистана
14:12  Политика Байдена по Украине станет катастрофой для Запада, - Клеменс Вергин
14:10  Россия нашла куда деть свой газ
14:04  Страны Карибского бассейна требуют от Британии репараций за ущерб от работорговли
12:38  РФ и Монголия могут подписать соглашение об АЭС в 2025-м
12:35  Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке
12:33  Пути русского милитаризма, - Андрей Цыганков
12:32  Израиль объявил войну ООН, Гутерришу указали на дверь, - Игорь Пшеничников
12:28  Масуд Пезешкиан и иранский "Взгляд на Восток"
12:26  Ядерный шантаж: Зеленский решил напугать мир оружием массового поражения
12:22  КазАЭС. Народ выбрал свет... атомный, - Анастасия Ахметова
12:21  Замминистра инвестиций Дилшод Ахмедов стал главой "Узметкомбината"
12:01  Израиль: смертельная хворь "богоизбранности", - Юрий Борисов
11:59  В Китае нашли самые миниатюрные в мире окаменелые яйца динозавров
11:55  Почему Европа не готова себя защищать, - Bloomberg
11:53  Президент Кыргызстана открыл в Бишкеке академию ГКНБ имени Анарбека Бакаева
11:26  Атомная война вокруг Казахстана, - Борис Марцинкевич
11:24  Будни узбекских прерий. Рубщики саксаула против гос-егерей
11:23  Казахстанские сайты будут проверять на причастность к интернет-казино и иностранным букмекерским конторам
11:20  ВС РФ готовятся к замыканию врага в котле на Курском направлении
09:22  Лишних территорий не бывает.., - Тимур Шерзад
09:19  Причина трагедии Украины - сельская, хуторянская, неурбанистическая культура, - Дмитрий Табачник
08:04  Олимпийского чемпиона, канадского сноубордиста Райана Веддинга обвиняют в убийствах и организации "кокаиновой" ОПГ
07:17  Новым временным лидером ХАМАС стал Халед Машаль
07:09  Зачем КНДР объявила Южную Корею врагом и взорвала приграничные дороги
02:13  На "Курской дуге" тяжелые вязкие бои
02:07  Когда сломается долларовый насос? США как лидер по дефицитам и долгам, - Олег Щукин
01:52  Россия в клещах "мирных планов", - Александр Агеев
01:50  Как догнать Америку. Военные разработки: у них и у нас, - Максим Калашников
01:46  Кандидаты выбирают кабинеты. Кого Дональд Трамп и Камала Харрис хотели бы видеть в своих администрациях, - Е.Мур
01:42  American Conservative: Что поставлено на карту в 2024 году. США превратились в воук-империю, и президентские выборы сыграют важную роль
01:41  Трамп в дисциплинарном санатории, - П.Беседин
01:38  Украина шантажирует весь мир созданием ядерного оружия, - Bild
01:35  Территорию бишкекского ипподрома "Ак-Кула" отдали сомнительной компании под застройку
01:32  В Таджикистане планируют создать центр по противодействию терроризму
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества по всей стране
00:01 19.10.2024

Дмитрий Кулемякин (Гавана)
Масштабное отключение электричества, которое затронуло территорию всей страны, произошло на Кубе. Об этом сообщили в кубинском министерстве энергетики и шахт.

"Сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, которое было опубликовано на страницах ведомства в социальных сетях.

В министерстве добавили, что причиной аварии стал выход из строя одной из крупнейших электростанций имении Антонио Гитераса. Подчеркивается, что специалисты уже работают над решением проблемы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель добавил, что восстановление подачи электричества является приоритетной задачей для правительства. По его словам, все работают над скорейшим решением проблемы.

В Гаване отключения света наблюдаются последние несколько дней. Ранее они носили секторальный характер, однако в пятницу без электричества остался весь город.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729285260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан
- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената
- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад
- Опасная КАНАЛизация
- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе
- О ликвидации наркогруппировок
- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  