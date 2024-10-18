Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества по всей стране

00:01 19.10.2024

Дмитрий Кулемякин (Гавана)

Масштабное отключение электричества, которое затронуло территорию всей страны, произошло на Кубе. Об этом сообщили в кубинском министерстве энергетики и шахт.



"Сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, которое было опубликовано на страницах ведомства в социальных сетях.



В министерстве добавили, что причиной аварии стал выход из строя одной из крупнейших электростанций имении Антонио Гитераса. Подчеркивается, что специалисты уже работают над решением проблемы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель добавил, что восстановление подачи электричества является приоритетной задачей для правительства. По его словам, все работают над скорейшим решением проблемы.



В Гаване отключения света наблюдаются последние несколько дней. Ранее они носили секторальный характер, однако в пятницу без электричества остался весь город.