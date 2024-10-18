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|Власти Кубы сообщили о полном отключении электричества по всей стране
00:01 19.10.2024
Дмитрий Кулемякин (Гавана)
Масштабное отключение электричества, которое затронуло территорию всей страны, произошло на Кубе. Об этом сообщили в кубинском министерстве энергетики и шахт.
"Сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении, которое было опубликовано на страницах ведомства в социальных сетях.
В министерстве добавили, что причиной аварии стал выход из строя одной из крупнейших электростанций имении Антонио Гитераса. Подчеркивается, что специалисты уже работают над решением проблемы. Президент Кубы Мигель Диас-Канель добавил, что восстановление подачи электричества является приоритетной задачей для правительства. По его словам, все работают над скорейшим решением проблемы.
В Гаване отключения света наблюдаются последние несколько дней. Ранее они носили секторальный характер, однако в пятницу без электричества остался весь город.