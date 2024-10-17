Рушащееся международное право: собрать новый мир "по кирпичику" , - А.Белов

00:06 19.10.2024 17.10.2024 | Алексей БЕЛОВ



БРИКС, ШОС и СНГ прорабатывают механизм создания судебной структуры на замену дискредитировавшему себя ЕСПЧ



Сегодня хотелось бы поговорить о предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. И начать предлагаю с обсуждения действий… Израиля.

Нет, еврейское государство, в отличие от многих, не подавало заявки на присоединение к набирающему мощь международному союзу, и в обозримом будущем вряд ли стоит подобной заявки ожидать, но именно действия израильского руководства (как, впрочем, и его западных коллег) дают необходимый импульс и серьезные основания для превращения БРИКС в нечто гораздо большее, чем политико-эконмическое объединение стран, не принадлежащих к так называемому коллективному Западу.



Хорошо известно, что Израиль довольно активно игнорирует решения любых международных инстанций, если они его не устраивают. За время, прошедшее с момента создания этого государства, оно последовательно отказывалось выполнять все резолюции ООН, которые, как казалось представителям Израиля, не отвечали его интересам.



И все же за рамки "юридических войн" эти споры никогда не выходили. Но с недавних пор Израиль де-факто объявил ООН самую настоящую войну и проводит ее при полнейшем попустительстве со стороны своих западных и, прежде всего американских, союзников.

Так, на днях власти Израиля подвергли жесткой критике доклад Комиссии ООН по расследованию событий на Ближнем Востоке, в рамках которого израильские военные обвинялись в преднамеренном разрушении системы здравоохранения в секторе Газа и жестоком обращении с палестинскими заключенными.



Все это Тель-Авив назвал "вопиющей попытка делегитимизировать существование государства Израиль".

А затем, в ходе вторжения в Ливан, армия Израиля подвергла обстрелу расположенные в этой стране штаб-квартиры ООН и миссии Unifil, в результате чего два солдата ооновских "голубых касок" были ранены. Очевидцы рассказывают, что танк израильской армии нанес прямой удар по наблюдательному посту ООН в Эн-Накуре (южный Ливан).

В сообщении также говорится, что израильская армия обстреляла базу ООН, попав в бункер, в котором находились солдаты. В результате атаки были повреждены транспортные средства и система связи.



Этот инцидент лишний раз доказывает, что существующая сегодня система международных институтов не только не способна прекращать или предотвращать международные конфликты, но и сама уже превратилась в мишень для зарвавшихся западных агрессоров.

Все это буквально вынуждает нынешних и будущих участников БРИКС искать способы для создания альтернативной мировой правовой системы, а возможно, и саму БРИКС рассматривать как прообраз новой Организации Объединенных Наций.



Вероятно, именно с этой безрадостной для ООН перспективой связан запланированный визит в Казань Генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Как сказано в официальном ответе канцелярии генсека на приглашение организаторов саммита, "в ООН рассчитывают, что там будут достигнуты важные договоренности и дан необходимый импульс, чтобы цели, поставленные в повестке устойчивого развития до 2030 года, выполнялись и делали жизнь на планете более благополучной и безопасной".



Впрочем, и без Гутерриша нынешняя встреча в столице Татарстана обещает стать поистине судьбоносной. Как заявил в преддверии саммита помощник Президента России Юрий Ушаков, "это может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране".

"Приглашения на саммит были направлены в 38 государств. Это естественно и страны-члены, и те страны, которые хотят сотрудничать с нашей организацией. 32 страны уже подтвердили свое участие. Из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров, 8 стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами. Всего 32 страны". Конец цитаты.



Помимо десятерых действующих членов БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии, – на высшем уровне будут приставлены Турция, Армения, Белоруссия, Боливия и Монголия. Кроме того, ожидаются вторые и третьи лица государств, уже подавших или только планирующих подать заявку на вступление в ряды БРИКС.



По словам Ушакова, "БРИКС постепенно, "по кирпичику" возводит мост к более демократическому и справедливому мироустройству, это структура, с которой нельзя не считаться". (БРИКС – звучит по-английски как "кирпичи")

"Страны "десятки" – это свыше 30 % суши Земли, 45 % мирового населения, свыше 40 % всего объема добычи нефти, около четверти мирового экспорта товаров. К 2028 году ВВП стран – членов БРИКС по ППС будет составлять 37 % от общемирового. БРИКС – прообраз многополярности. 34 государства проявляют интерес к БРИКС – к полномасштабному членству либо к сотрудничеству в той или иной форме. В саммите будут участвовать, это уже традиционно, генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, президент Нового банка развития", – рассказал Ушаков.



Только за последние дни стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подали Сирия и Куба, а вице-премьер Сербии Александар Вулин и вовсе заявил, что возможное решение Сербии стать частью БРИКС может быть альтернативой прежнему проевропейскому курсу.

"Сербия будет, безусловно, присутствовать в Казани на саммите БРИКС. Было бы безответственно, если бы мы не изучили все возможности, в том числе членство в БРИКС. Если БРИКС привлекательно для других стран, например для ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции, то почему иначе должно быть в случае Сербии? Так что нет сомнений, что БРИКС стало реальной альтернативой ЕС".



Но вернемся к новому статусу БРИКС как международной структуры, предлагающей своим участникам здоровую альтернативу существующему миропорядку. Как рассказал в интервью Baltnews российский правозащитник Александр Брод, БРИКС, ШОС и СНГ прорабатывают механизм создания судебной инстанции на замену дискредитировавшему себя ЕСПЧ.



"Создана Комиссия по правам человека на базе стран СНГ… В связи с активным развитием БРИКС прошел юридический международный форум, где обсуждались совместные механизмы правовой защиты наших соотечественников", – подчеркнул юрист.

Думаю, крайне важно подчеркнуть своевременность такой инициативы. Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на прошедшем в Москве месяцем ранее IX Юридическом форуме стран БРИКС, система современного международного права, основанная на целях и принципах устава ООН, проходит тяжелейшее испытание на прочность.



"Запад не оставляет попыток адаптировать международное право для легитимации собственной гегемонии, зачастую подменяя его альтернативными и порой весьма далекими от права концепциями, в частности миропорядком, основанным на правилах… С подачи Запада появился и набирает ход новый феномен – юридическая война, или, как ее называют сами западники, lawfare. Ее суть, которую они не скрывают, состоит в использовании международного права и органов международного правосудия как инструментов давления на другие государства, в том числе в рамках ведущихся по всему миру гибридных войн. Против России пытаются использовать целый ряд органов международного правосудия. Это и Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, Международный трибунал по морскому праву, межгосударственные арбитражи", – рассказал наш дипломат.



В результате, как верно было подмечено в выступлении Рябкова, сегодня у стран мирового большинства формируется четкое понимание того, что за односторонними ограничениями стоят попытки любой ценой сохранить неуклонно утрачиваемое Западом доминирующее положение в глобальной экономике и политике, подобные меры представляют собой прямой вызов системе международного права и сложившимся механизмам международного торгово-экономического сотрудничества.



Есть ли у нас возможность очистить существующую систему международных институтов от тлетворного влияния Запада и уберечь ее от искажения и порчи? Вопрос отнюдь не праздный. С одной стороны, существуют примеры, когда даже в рамках нынешних международно-правовых механизмов правде удавалось торжествовать.

По словам того же Рябкова, не так давно Россия выиграла два процесса в Международном суде ООН, в рамках которых Украина под прикрытием Запада обвиняла РФ в спонсорстве терроризма (поддержка ДНР и ЛНР) и геноциде крымских татар (борьба с ячейками международных террористических организаций в Крыму). В обоих случаях аргументы наших противников были признаны несостоятельными, а то и откровенно лживыми.



И все же в финале своего выступления Рябков признается, что "влияние западников на Международный суд пока не достигло своего апогея", но ведь это пока. Полагаю, никто не сомневается в том, что попытки Запада полностью подмять под себя ООН и все прочие международные инстанции будут продолжены.

Ну а раз так, то нам придется не спасать то, что было создано за годы постялтинского мира, а создавать нечто новое, отвечающее реалиям мира нарождающегося, многополярного. И в решении этой задачи ведущая роль по праву должна принадлежать БРИКС – тем самым "кирпичикам", которые лягут во основание новой системы международных отношений. Источник - фонд стратегической культуры

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