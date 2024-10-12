Евросоюз – лягушка, которую медленно варит Америка, - В.Прохватилов

00:18 19.10.2024 12.10.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Вердикт Марио Драги: Евросоюз – лягушка, которую медленно варит Америка

"Золотой век" Европы безвозвратно уходит в прошлое



Как известно, 9 сентября бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги представил Еврокомиссии 400-страничный доклад "The Future of Europian Competitibeness" ("Будущее европейской конкурентоспособности"), в котором делаются нерадостные выводы о нынешнем положении Европейского союза. По мнению Драги, экономическое отставание ЕС от Соединенных Штатов и КНР может стать критическим.



Едва ли в ЕС найдется экономист международного уровня со столь же высокой репутацией, как Марио Драги. В должность президента ЕЦБ он вступил 1 ноября 2011 года, когда кризис еврозоны набирал силу. Внедренные под руководством Драги нестандартные меры денежно-кредитной политики спасли банковский сектор ЕС от коллапса.



26 июля 2012 года, выступая в Лондоне на конференции по глобальным инвестициям, Драги произнес ставшие историческими слова: "В рамках нашего мандата ЕЦБ готов сделать все возможное для сохранения евро. И поверьте мне, этого будет достаточно". Рынки ему поверили. Спреды пошли вниз. Отнюдь не каждый глава ЕЦБ имеет в своем распоряжении такой же кредит доверия.



Драги после отставки с поста итальянского премьер-министра не занимает официальных должностей. Он составил обзор конкурентоспособности Евросоюза по просьбе Еврокомиссии, которая назвала его "одним из величайших экономических умов Европы".



Нынешний доклад Марио Драги стал настоящей бомбой не только благодаря своему объему в 400 страниц. В нем впервые открыто прозвучала тревога за судьбу европейского экономического сообщества. Доклад уже назвали "новым планом Маршалла для Европы", так как Драги предложил "революционные меры" по спасению Евросоюза.



Доклад Драги посвящен снижению способности Евросоюза к соперничеству с ведущими экономическими игроками мира – США и КНР. С начала XXI века темпы роста экономики и уровня жизни в ЕС ощутимо снижаются. Так, с 2000 года реальный располагаемый доход в США рос почти в два раза быстрее, чем в Европейском союзе. А разрыв в уровне ВВП между ЕС и США увеличился с 15% в 2002 году до 30% в 2023 году.



Почему "золотой век" Европы остался в прошлом? Драги не скрывает, что ЕС проигрывает конкуренцию зарубежным, прежде всего китайским, производителям. Продукция из Поднебесной напрямую конкурирует с товарами Евросоюза уже на 40% мирового рынка. Притом, что в 2002 году китайские изделия теснили продукцию из еврозоны только на 25% мирового рынка.



Как ни странно, но Европа проспала цифровую революцию и отстает по этой причине в производительности труда. ЕС притормаживает также и в развитии технологий. Только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира являются европейскими. Мировая доля доходов европейских стран от передовых технологий за последние 10 лет снизилась с 22% до 18%, в то время как доля США выросла с 30% до 38%.



Марио Драги откровенно признал, что "Европа внезапно лишилась своего самого важного поставщика энергоресурсов – России". До событий 2022 года российский газ составлял 45% всего импорта природного газа в ЕС. И хотя в последнее время цены на энергоносители снижаются, но все равно электроэнергия в ЕС стоит в 2-3 раза выше, чем в США, а природный газ – в 4-5 раз дороже. В еврозоне также на 30% больше платят за газ, чем в Китае. Это связано не только с бедностью Европы на природные ресурсы, но и с нынешними правилами рыночной игры.



Но проблемы в ЕС не только с энергетическими, но и с человеческими ресурсами. Запад стремительно стареет, и впервые за всю историю Старого Света экономическое развитие Евросоюза не может быть поддержано ростом населения. Дальше будет еще хуже: к 2040 году численность рабочей силы будет уменьшаться на два миллиона человек в год.



При сохранении нынешней производительности ЕС сможет лишь оставаться на нынешнем уровне, погружаясь в экономическую стагнацию. По расчетам Драги, для успешного развития Европе нужен рост инвестиций в 5% от ВВП в год, как это было в 1960-1970-х годах. Но где взять такую колоссальную сумму. Ведь даже при реализации пресловутого плана Маршалла в 1948-1951 годах инвестиции составляли только 1-2% от ВВП.



Да и современные Соединенные Штаты вряд ли раскошелятся на спасение экономики своего конкурента.



С собственными масштабными инвестициями в Европе дела не ладятся. В ЕС за последние 50 лет не появилось ни одной по-настоящему крупной инвестиционной компании, в то время как в США - сразу шесть инвестфондов с капиталами около одного триллиона долларов.



Поэтому Марио Драги категорически заявляет: если не принять срочных мер, то экономику ЕС ждет "медленная агония" (slow agony).



Какие же действия предлагаются во спасение Евросоюза?



Первое из направлений – догнать и перегнать США в области инноваций. За последние 20 лет тройка лидеров среди американских компаний по исследованиям и инновациям перешла от автомобильных и фармацевтических корпораций к цифровому сектору. В то же время в ЕС неизменно остаются на первых местах автомобильные концерны. Драги считает такую структуру европейской экономики промышленно-статичной и устаревшей.



Драги отмечает сильный инновационный потенциал Европы, но подчеркивает, что более трети ее корпоративных стартапов переезжают за границу, в первую очередь в США. Чтобы положить утечке инновационных мозгов конец, Драги предлагает несколько мер: создание Европейского агентства перспективных исследовательских проектов (ARPA), стимулирование "бизнес-ангелов" (частных венчурных инвесторов, поддерживающих стартапы на ранней стадии) с привлечением Европейского инвестиционного банка, реформирование правил пенсионного плана для направления европейских сбережений на инвестиции и упрощение рамочной программы НИОКР. Драги также предлагает повысить "академическое превосходство" Европы, инвестировать в исследовательскую инфраструктуру, увеличить расходы на НИОКР и способствовать созданию более благоприятной для инноваций регуляторной экосистемы. Также в его докладе подчеркивается акцент на непрерывном обучении для повышения квалификации работников.



Вторая область действий – декарбонизация, то бишь зеленая повестка. Драги не посмел заявить вслух, что декарбонизация губительна для старушки Европы. Он лишь предложил "согласовать декарбонизацию с конкурентоспособностью". Драги утверждает, что декарбонизация может повысить конкурентоспособность, если ею хорошо управлять, но рискует подорвать ее, если она плохо реализована, особенно если зависит от китайских технологий.



Евросоюз пока еще является мировым лидером в некоторых отраслях зеленой экономики – в производстве ветряных турбин, электролизеров и низкоуглеродистых видов топлива. Но Китай стремительно теснит европейцев на перспективных рынках экологически чистых технологий (clean tech). Так, в 2017 году ЕС контролировал 58% рынка ветряных турбин, но в 2022 г. – только 30%, уступив значительную долю КНР. Все больше производств из Европы уходит в Китай, где ближе доступ к сырью – и ниже расходы. Так, затраты на производство фотоэлектрических панелей в Китае примерно на 35-65% ниже, чем в Европе, а производство аккумуляторных элементов – на 20-35% дешевле.



Третья проблема Евросоюза, по мнению Драги, заключается в необходимости возрождения оборонной промышленности Европы. В его докладе дается предельно откровенная оценка плохого состояния оборонно-промышленного сектора Европы. Драги подчеркивает "интенсивную фрагментацию" оборонного сектора ЕС, в то время как нужны масштаб и агрегация спроса. Драги также подчеркивает, что объем денег, потраченных на закупки вооружений и военной техники за пределами Евросоюза, достигает 80%. Драги призывал страны Евросоюза "покупать европейское", что уже "заставило американские оборонные компании нервничать", как уже отметили аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).



Драги почти открыто призвал к деколонизации Евросоюза. В его докладе подчеркивается необходимость "большей стратегической автономии и экономической безопасности ЕС для снижения восприимчивости к экономическому принуждению со стороны третьих стран". Но это требует увеличения расходов на оборону, автономной оборонной промышленности и диверсификации обеспечения критически важных полезных ископаемых.



"Признавая высокие издержки автономии, Драги предлагает смягчить их посредством сотрудничества между государствами-членами и торговых соглашений со странами, не входящими в ЕС. В отчете также предлагается "внешнеэкономическая политика", которая включает совместные инвестиции и закупки на основе большого внутреннего рынка Европейского союза. Вопреки протекционизму США Драги поддерживает соглашения о свободной торговле как инструменты повышения безопасности и снижения рисков", – пишут аналитики CSIS.



Доклад Драги может свидетельствовать о появлении своего рода "европейского национализма". В условиях обрушения гегемонии коллективного Запада во главе с США, экономического роста Глобального Юга и системного кризиса неолиберальной повестки каждый пытается начать играть хотя бы чуть-чуть за себя. Европейские корпорации уже не готовы становиться кормовой базой для американцев. И Драги об этом заявил, хоть и не напрямую.



Но шансов на "сбычу мечт" лучшего экономиста Евросоюза практически нет.



Драги оценивает стоимость реализации своих планов по спасению Евросоюза дополнительные ежегодные потребности в инвестициях в более чем 800 миллиардов евро (около 5 процентов ВВП ЕС) ежегодно.



Но платить за спасение ЕС правительства входящих в него стран не хотят. Призыв Марио Драги к ЕС выпустить совместные облигации для финансирования ключевых инвестиций углубил раскол в коалиционном правительстве Германии и вызвал резкую критику со стороны Нидерландов.



Комментируя нежелание лидеров ЕС следовать рекомендациям Драги, известный британский экономический историк Адам Туз предсказывает Евросоюзу ту самую медленную агонию, о которой тот сказал в своем докладе: "В докладе Драги доводится до сознания тот факт, что ЕС, несмотря на всю изощренность своего управления, больше не предоставляет европейскому капиталу платформу для противостояния глобальной конкуренции в масштабах США или Китая. Статус-кво, который пропагандируют европейские консерваторы как в промышленной, так и в фискальной политике, не обеспечивает никакой безопасности, а лишь рецепт для дальнейшего относительного спада и зависимости от технологических инноваций, исходящих из США и Китая".



Один из ведущих американских экспертов по стратегическому прогнозированию, бывший сотрудник ЦРУ Мэтью Берроуз высоко оценил доклад Марио Драги, но при этом выразил полную уверенность в том, что советы Драги будут проигнорированы, так как "проблема для Драги и других, кто хочет радикальных реформ, заключается в том, что экономический кризис [Евросоюза] больше похож на "лягушку, которую медленно варят" (slowly-boiling-frog).



Если учесть, что доклад Марио Драги раскритиковала даже Урсула фон дер Ляйен, которая сама же его и заказала, то на поверку выходит, что евролягушке нравится то, что с ней творят американские повара. Источник - fondsk.ru

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