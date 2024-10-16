Футбол-тренера Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

00:22 19.10.2024

Угодившего в скандал Черчесова жестко наказали в Казахстане



Подобные проблемы у тренера появились не в первый раз

Станислав Черчесов снова стал фигурантом языкового скандала в Казахстане. Во время пресс-конференции к нему обратился журналист на казахском языке, при этом облаченный в футболку французского ПСЖ. В ответ тренер национальной сборной поинтересовался, не на французком ли тот только что разговаривал. Подобное заявление спровоцировало скандал в республике.



В итоге Минспорта Казахстана потребовало от Черчесова объяснений, почему он позволил себе подобный выпад в адрес государственного языка страны, в которой работает. Ведомство призвало уважительно относиться ко всем национальным символам и не допускать неуместных высказываний в их адрес.



После Казахстанская федерация футбола поспешила объяснить, что тренер не подразумевал ничего плохого. По сообщению организации, Черчесов просто хотел пошутить. В действительности он с уважением относится к Казахстану, его культуре и активно изучает язык страны.



Глава федерации Адлет Барменкулов рассказал, что в отношении россиянина были применены жесткие меры.



"Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", – отметил он.



По данным СМИ, Черчесова обязали заплатить 150 тысяч рублей.



Это не первый раз, когда тренер попадает в подобный скандал. В июне ему не понравилось, что журналист задал вопрос на казахском языке. В ответ Черчесов поинтересовался, может ли он ответить по-осетински.



16.10.2024

Роман ИГНАТОВ