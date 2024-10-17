 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия запретила ввозить казахстанскую пшеницу, томаты и дыни
00:28 19.10.2024

17.10.24

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом говорится в приказе ведомства.

Запрет также касается поставок семян льна масличного и подсолнечника для посева. Уточняется, что исключение сделано для транзита зерна при условии оформления казахстанской стороной фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судна.

Россельхознадзор поясняет, что эта мера направлена на усиление фитосанитарного контроля. Решение вступает в силу с 17 октября и будет действовать "до особого распоряжения".

4 октября в Россельхознадзоре проинформировали, что обратились в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ казахстанские дыни. Ведомство обосновало это "неоднократным выявлением" в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта - дынной мухи. Потенциальный экономический ущерб от ее проникновения в страну в ведомстве оценили в 250 млн рублей ($2,6 млн).

Незадолго до этого Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника. Просьба была обусловлена "выявленными карантинными объектами" в поставляемой продукции, что угрожало фитосанитарному благополучию РФ.

Казахстанское профильное агентство АПК Новости, ссылаясь на участников зернового рынка, называло обращение Россельхознадзора ответной мерой на запрет ввоза российского зерна в Казахстан, который был введен 1 августа и будет действовать до конца текущего года.
Накануне издание "Курсив" со ссылкой на Минсельхоз республики писало, что с 23 сентября по 16 октября в РФ не пропустили из Казахстана 89 машин, перевозивших томаты, перец, рис, пшено, муку, сухофрукты. 9 и 15 октября по инициативе казахстанской стороны на площадке Евразийской экономической комиссии прошли два раунда консультаций по разрешению сложившейся ситуации, добавили в ведомстве.

Источник - fergana.media
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