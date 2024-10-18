Так кто же разрушает Евросоюз? - Иван Полетаев

00:46 19.10.2024 Совет ЕС окончательно утвердил новый санкционный режим против России

Иван Полетаев

18.10.2024



На сей раз нас хотят наказать за "дестабилизацию". Еще в июне, по итогам саммита ЕС, страны-участницы альянса приняли решение разработать новый санкционный режим против России якобы "в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом".



Создается новая структура, которая "позволит ЕС преследовать лиц и организации, участвующих в действиях и политике правительства Российской Федерации, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов". Новый режим рестрикций коснется тех, кто нарушает безопасность, независимость и целостность стран, входящих в альянс, ценности международных организаций и третьих стран. Россию обвиняют, ни больше ни меньше, в разрушении Евросоюза.



Поводом для ужесточения санкционного режима послужило надуманное обвинение в гибридной деятельности (саботаж, кампании по дезинформации и киберугрозы) на территории стран-союзников, включая Великобританию, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию и Литву, которое в мае Североатлантический альянс предъявил России и пообещал дать индивидуальный и коллективный ответ. Теперь, как уточнили в Евросоюзе, у ЕС есть возможность противостоять различным "гибридным угрозам".



Новая структура займется выработкой порядка, определяющего критерии для внесения в черные списки физических лиц и организаций, которым могут заморозить зарубежные активы или запретить въезд в западные страны.



Ничего удивительного в такой инициативе нет. Все, как и прежде, идет по накатанной колее, гибридная война против нашей страны продолжается, о чем не раз говорили представители власти. Добавляя при этом, что гибридная война превратилась в "почти настоящую", и Москва по-прежнему считает западные санкции незаконными.



Сегодня под санкциями Евросоюза находятся уже более двух тысяч российских граждан, в том числе и руководители компаний, многие из которых уже переориентировали свой бизнес на юго-восточные направления. Надо полагать, что очень скоро к ним прибавятся их коллеги, задержавшиеся в недружественных странах.



Попытки недальновидную политику смешать с экономикой предпринимались и раньше. Но как бы ни старались навредить нашей экономике, как бы ни раздували у себя русофобские настроения, а в итоге запретительные санкции били по Европе сильнее, чем по России. По данным европейской статслужбы, стоимость нефтепродуктов, закупаемых странами Евросоюза в январе–июле нынешнего года, подскочила до 756 евро за тонну (до введения антироссийских санкций – 462 евро). Лишившись дешевых поставок из России, недружественные страны загубили целые отрасли и теперь вынуждены ужиматься, экономить на всем. Американцы же предлагают тонну нефтепродуктов уже по 784 евро. Европейские потребители стали платить за энергоносители на 60% больше.



А вот Россия, против которой и были направлены энергосанкции, ущерба от них не понесла. Напротив, наша страна в первом полугодии 2024-го от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличила свои доходы на 41%. В основном из-за роста мировых цен.



Ситуацию усугубило еще и то, что многие нефтеперерабатывающие заводы в Старом Свете были настроены именно под российскую нефть, которая давала нефтепродуктам нужные характеристики. Теперь гордым европейцам выгоднее и дешевле покупать уже готовые нефтепродукты из нашей нефти в других странах, а свои нефтеперерабатывающие заводы лучше закрыть. Ведь санкциями это не запрещено перерабатывать российскую нефть в третьих странах.



Не все так просто оказалось и с запретами на продажу в России станков и западного оборудования. Немецкий телеканал SWR провел собственное расследование и выяснил, что германские станки с компьютерным управлением Heller, произведенные в Нюртингене, и Fein GmbH из Швебиш-Гмюнда, импорт которых в Россию строго-настрого запрещен, попадают в нашу страну через турецких посредников, имеющих прямые связи с подсанкционной страной. Причем некоторые из таких компаний-поставщиков основаны российскими предпринимателями. Но больше всего поразило немецких журналистов то, что ведущие машиностроительные фирмы ФРГ при всем ужесточении антироссийских санкций "располагают активным русскоязычным интернет-ресурсом с контактными лицами по вопросам сервисного и технического обслуживания". Они имеют российские веб-сайты, и даже магазины, которые по-прежнему работают. На все обвинения немецкие производители, которым и так несладко в нынешней Германии, заявили, что соблюдают все санкции, а запрет на поставки продукции в Турцию для них не приемлем.



Политиков Евросоюза обескуражило то, что доля рубля в платежах за экспорт со странами Старого Света, несмотря на все их запреты, поднялась до исторического максимума в 67%. В торговых сделках с Азией и Африкой на нацвалюты (как российскую, так и стран-партнеров) приходится уже 80% и 84%.



Но самое неприятное в том, что чем больше санкционных ограничений придумывают Евросоюз и США, тем меньшую роль в структуре перечислений занимают доллар и евро, не только в торговле с Россией, но уже и в целом в мировой структуре расчетов.



О том, что санкции в отношении российских компаний и физических лиц неэффективны и безосновательны, пишут французские юристы и эксперты в статье Le Figaro. Рестрикции только усилили Россию – в отличие от Европы. "Мы прибегаем к экстерриториальным наказаниям и конфискациям активов, которые, не принося видимого эффекта, в то же время рискуют подорвать фундаментальные права западной правовой системы, – предупреждают они. – В частности – принцип презумпции невиновности, право на справедливый суд, необходимость наличия конкретных доказательств вины и право на собственность". Авторитетные авторы Le Figaro отмечают, что "с момента начала военной операции ЕС исчерпал все свои репрессивные возможности в отношении Москвы, кроме прямого военного участия стран НАТО, что таило бы в себе риск наихудшего сценария". Несмотря на четырнадцать "санкционных пакетов" ЕС, российская экономика находится в лучшем состоянии, чем европейская (это признает МВФ) и демонстрирует рост в 3,2%. И санкции не положили конец конфликту.



Больше всего жалеют на Западе, что окончательно утратили рычаги влияния на противника. Известные адвокаты Натаниэль Мажстер и Давид Наттаф полагают, что больше всего западному правосудию навредили недостоверные доказательства, лежащие в основе санкций ЕС против российских граждан. В одной из публикаций Politico утверждает, что "многие из пачек доказательств российских граждан, собранных ЕС, не внушали доверия, поскольку они были взяты из блогов, социальных сетей, Википедии, псевдонаучных статей и даже платных заказных материалов или текстов, созданных искусственным интеллектом... Низкий уровень требуемых доказательств подорвал легитимность санкций и бросил вызов европейской правовой системе". Но, несмотря на это, суды ЕС проигнорировали проблему несовершенства доказательств и расширили санкции на многих людей, пренебрегая своей ролью арбитров правосудия в пользу политических решений руководства Евросоюза.



Попирание права на оборону, превалирование политических аспектов над правовыми ставит под угрозу уничтожения самой сути некогда высокой правовой европейской культуры. Санкции потерпели неудачу – и отчасти укрепили Россию.



Сегодня на Западе обсуждают прогноз под громким названием "У Европы почти не осталось времени, чтобы сохранить свое место в жестоком мире". Из текста исследования, опубликованного Reuters, следует, что "Евросоюз принимает удары по всем фронтам". Об этом говорят усиливающиеся во многих странах правые движения, участники которых "выступают за резкую смену политического курса и крайне недовольны политикой Брюсселя". В Германии, которая считалась локомотивом европейской экономики, закрываются крупнейшие заводы. Многие производства переезжают в Америку. Ограничения в области Искусственного Интеллекта, введенные ЕС, вынуждают IT-гигантов покидать местный рынок.



"Если хотите быть геополитической силой, используйте главный рычаг – мощь экономики", – предлагает Гунтрам Вольф, профессор Свободного университета в Брюсселе.



Производительность труда в Европе, на его взгляд, выглядит "просто катастрофически по сравнению с тем, что было еще двадцать лет назад". Евросоюз не в состоянии реагировать на внешние вызовы, все глубже увязая в бюрократии и внутренних разногласиях.



Несмотря на нарастающее давление на Россию (за последнее десятилетие недружественные страны ввели против нас более 21 тысячи санкций), платежный баланс нашей страны во втором квартале 2024 года вырос в 2,3 раза. Ни 14 пакетов антироссийских санкций, ни подготовка следующих ограничений, не смогли остановить рост практически всех экономических параметров выше прогнозов.



На это указал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, подчеркнув, что увеличение ВВП по итогам 2024 года может превысить значения прошлого года в 3,6%. Квартальные данные по платежному балансу, представленные учеными Президентской академии, подтверждают эти ожидания.



Конфликт на Ближнем Востоке уже спровоцировал рост цены на российскую нефть выше установленного западными странами потолка. Если ситуация нормализуется и цены на черное золото вернутся к уровням второго квартала этого года, а Центробанк продолжит жесткую денежно-кредитную политику, то среднегодовой курс доллара, по мнению ученых, не выйдет за границы интервала 85-95 рублей.



Суверенитет России, обложенной со всех сторон санкциями, все больше укрепляется. Это признает даже теряющий популярность президент Франции Эммануэль Макрон. Он недавно заявил, что если в ближайшие два–три года продолжать жить по накатанной, ЕС уйдет с международной арены как один из ключевых игроков.



"Без немедленных действий спад станет необратимым", – утверждает и министр финансов Греции Костис Хацидакис. Не трудно догадаться, что имеют в виду нынешние политики. Агентство Bloomberg полагает, что все они хотят возобновить торговые связи с Россией, хотя и не признаются в этом открыто. Чтобы прийти к этой простой мысли, понадобилось "всего-то" два с половиной года. Источник - Столетие.Ру

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