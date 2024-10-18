 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия с 21 октября введет ограничения на ввоз цветов из Казахстана
00:48 19.10.2024

18 октября 2024,

Россия ограничит ввоз цветов из Казахстана

Алексей Почтарук

С 21 октября Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как указывает Россельхознадзор, цветы поступают в Россию с фитосанитарными сертификатами, выданными казахстанскими органами, которые в большинстве случаев касаются продукции из стран, не поддерживающих Россию. Приостановка импорта связана с зафиксированными 43 случаями присутствия западного цветочного трипса, который может нанести экономический ущерб, превышающий 11,5 млрд рублей, если будет допущено его распространение на территории страны.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", - отмечают в ведомстве.

17 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. По заявлению ведомства, с начала 2024 года зафиксировано 215 случаев, когда в поступившей из Казахстана продукции были обнаружены карантинные объекты, что в четыре раза превышает показатель прошлого года.

Ранее в Минсельхозе не исключили нового повышения пошлин на импорт цветов.

Источник - gazeta.ru
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