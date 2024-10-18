Японские либерал-демократы на выборах едва ли сохранят большинство, но власть удержат, - А.Кошкин

01:04 19.10.2024 18.10.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Раздробленность оппозиции – препятствие для смены власти в Японии



В результате предстоящих 27 октября всеобщих парламентских выборов японский политический ландшафт может измениться. В разгар позорного скандала, когда верхушка правящей Либерально-демократической партии Японии нагло присваивала себе якобы для "политической деятельности" большие суммы "пожертвований" крупного капитала, до половины японцев выступали за отстранение этой партии "денежного мешка" от власти и приход к управлению страной оппозиции.



Прошедшие весной дополнительные выборы различного уровня убедительно доказывали, что японские избиратели не хотели видеть у власти либерал-демократов даже в их многолетних вотчинах, где оппозиционные кандидаты никогда не добивались успеха.



Однако консерватизм японцев, особенно в глубинке, боязнь перемен все еще заставляют их голосовать за хотя и потерявших лицо, но привычных консерваторов, от которых радикальных изменений в устоявшемся укладе жизни не ждут. Согласно опросу ведущего информационного агентства страны "Киодо цусин", на сегодняшний день за ЛДП готовы проголосовать 26,4% избирателей, а за ее партнера по правительственной коалиции буддистскую партию "Комэйто" – 6,4%. Что, по расчетам руководства партии и нынешнего кабинета Исибы, позволяет рассчитывать на получение искомого большинства для сохранения в стране власти либерал-демократов. Газета "Иомиури симбун" сообщала, что 14 октября в штаб-квартире ЛДП прошло совещание премьер-министра с генеральным секретарем партии Хироси Мориямой и председателем партийного комитета по стратегии выборов Синдзиро Коидзуми. По данным издания, они пришли к выводу, что правящая коалиция "гарантированно одержит победу". Что, конечно же, преувеличение и предвыборная бравада.



Воодушевляет ЛДП то, что, срочно сразу после прихода к власти объявив досрочные выборы, Исиба фактически лишил оппозицию возможности как следует подготовиться, не говоря уже о том, чтобы попытаться объединить противостоящие консерваторам политические силы и выступить единым блоком. Оппозиция остается расколотой, главным образом в силу идеологических разногласий и эгоизма партийных лидеров. А добиться победы на выборах в одиночку главной оппозиционной силе страны Конституционно-демократической партии Японии (КДПЯ) практически невозможно. Ее устойчивый электорат на сегодня составляет лишь 12, 4%.



Немаловажно то, что, как часто бывает на выборах в Японии, до трети избирателей все еще не определились, за какую политическую силу отдадут свои голоса. Однако возможен и вариант, что неопределившиеся могут вовсе не прийти на избирательные участки. Ибо явка на общенациональных выборах в Японии обычно не превышает 60%.



Для с трудом добравшегося на пятый раз до политического олимпа Исибы предстоящие выборы определят его дальнейшую судьбу. На пресс-конференции 14 октября он признал, что предстоящие выборы будут крайне непростыми для его партии. "Мы хотим сделать все, что в наших силах, и были бы благодарны, если бы ЛДП и "Комэйто" смогли получить большинство", – заявил он журналистам, собравшимся в штаб-квартире правящей партии в Токио.



Не может не беспокоить премьера и сравнительно низкий рейтинг народного одобрения его Кабинета министров, который колеблется от 42 до 50%, что значительно ниже, чем обычно при только сформированном правительстве.



Неблагоприятные для ЛДП цифры показали ответы опрошенных избирателей, данные на вопрос, будут ли они при голосовании учитывать охвативший ЛДП финансовый скандал – 65,2% ответили, что "примут это во внимание" или "в известной степени примут во внимание". И лишь треть сказали, что скандал не повлияет на их выбор.



Хорошо информированные и умеющие анализировать и прогнозировать результаты выборов японские СМИ не разделяют явно рассчитанного на публику оптимизма руководителей ЛДП. Согласно опросу авторитетной газеты деловых кругов Японии "Нихон кэйдзай симбун", ЛДП не получит 233 места, необходимых для большинства в ключевой палате представителей японского парламента, где до роспуска она имела 255 депутатских мандатов. Это так называемое комфортное большинство, позволяющее в единоличном порядке принимать любые законы или при необходимости поправки к ним.



Газета напоминает, что последний раз потеря ЛДП большинства происходила в 2009 году – тогда правящая партия потерпела крах на выборах и власть в стране на несколько лет перешла к ныне несуществующей Демократической партии Японии. На основе полученных сейчас в ходе опроса результатов аналитики издания делают прогноз о том, что ЛДП, скорее всего, выиграет только в 30% избирательных округов, что в итоге может не позволить ей набрать необходимое число мест для формирования большинства в парламенте. Не исключается и то, что теряющая авторитет в результате тесного сотрудничества с ЛДП партия "Комэйто" также может не сохранить нынешнее представительство в парламенте в 32 депутатских мандата.



А вот Конституционно-демократическая партия на волне критики либерал-демократов реально может заметно увеличить представительство в парламенте, ныне составляющее лишь 98 мест.



Тревожны для либерал-демократов и основанные на опросе 156 тысяч избирателей прогнозы агентства "Киодо цусин", сообщившего о том, что "Либерально-демократической партии премьер-министра Сигэру Исибы предстоит нелегкий путь, несмотря на его обещание восстановить ее запятнанный имидж и вернуть доверие общественности".



Но даже при потере большинства в парламенте ЛДП через коалицию с "Комэйто", а при необходимости и с Партией японского возрождения, которую не без основания называют "второй ЛДП", скорее всего, удержит бразды правления. Хотя эта в основном имеющая электоральную базу в районе Кансай (центр – Осака) партия в последнее время в общенациональном масштабе заметно теряет свои позиции. По некоторым прогнозам, на предстоящих выборах ее представительство в парламенте может резко сократиться.



В случае утраты большинства ЛДП придется договариваться с оппозицией и малыми партиями при голосовании за те или иные законопроекты в парламенте. Замечено, что, допуская такую ситуацию, Исиба стремится поддерживать хорошие отношения с пользующимся авторитетом в народе бывшим премьер-министром в правительстве демократов, а ныне председателем Конституционно-демократической партии Есихико Нодой.



Что касается избрания депутатами премьер-министра, то при любом раскладе у ЛДП будет численное преимущество над выдвиженцами любой другой партии, а объединенного кандидата оппозиция, видимо, выдвинуть не сможет. Другое дело, что при неудовлетворительном итоге выборов Исиба по неписаным японским законам должен будет взять на себя ответственность и уйти в отставку. Кстати, это может спасти ЛДП от раскола, о чем вслух заговорили в политическом мире Страны восходящего солнца. У Исибы в ЛДП слишком много противников и просто невоспринимающих его как лидера врагов. Так что, как мы и допускали, премьерский срок Исибы может быть рекордно коротким. Особую активность в дискредитации и скорейшем свержении Исибы проявляет Санаэ Такаити, которая, победив в первом туре голосования на выборах председателя ЛДП, была, как считает, "обманута" во втором туре теми, кто оказывал ей поддержку в стремлении стать первой женщиной на посту премьера Страны восходящего солнца.



А между тем как правящая, так и оппозиционные партии стремятся завоевать многочисленный и активный в Японии женский электорат. Зарегистрировано рекордное число женщин-кандидатов в депутаты – 314, что превышает наивысший показатель 2009 года – 229 представительниц прекрасного пола…



P.S. По результатам опроса японского информационного агентства "Дзи-дзи цусин", правительство Сигэру Исибы поддерживают лишь 28% избирателей. Это - рекордно низкий уровень поддержки новых правительств в Японии. Источник - fondsk.ru

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