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За отказ Казахстана от БРИКС в Токаева уже полетели помидоры
01:07 19.10.2024

Россельхознадзор выявил паразитов, для начала - в овощах
Ирина Мишина
Материал комментируют:
Дмитрий Журавлев Евгений Михайлов

Отказ Казахстана от вступления в БРИКС вызвал ожидаемые ответные меры со стороны России.

Напомним хронологию событий. "Казахстан пока не будет подавать заявку в БРИКС, поскольку Токаев отдает предпочтение ООН как "универсальной организации", - заявил пресс-секретарь президента соседней страны. Соответствующие предложения якобы рассматриваются главой государства с точки зрения "национальных интересов Казахстана". Вместе с тем Токаев не отказывается от приглашения посетить саммит БРИКС в Казани.

В России услышали и сделали выводы. Президент-отказник получил в ответ запрет на ввоз овощей из Казахстана.

Под санкции Россельхознадзора попали томаты, перцы, свежие дыни, пшеница, семена льна, чечевица. Решение принято в целях обеспечения "фитосанитарной безопасности", сообщили в ведомстве. Там уточнили, что с начала года выявлено 215 случаев заражения указанной продукции "карантинными объектами" - к таковым относят насекомых, возбудителей болезней или растения-паразиты.

Россельхознадзор добавил, что информировал Комитет государственной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана по всем фактам нарушений и предлагал принять меры по соблюдению требований законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако, несмотря на это, в республике продолжали оформлять сертификаты на зараженную продукцию.

Это не первая "черная метка", которую Москва посылает Астане. Скандал едва не случился после того, как Казахстан решил повысить для России плату за Байконур.

По словам арендодателя, это было связано с "реальным изменением курса тенге по отношению к доллару США". Согласно договору между двумя странами, Москва ежегодно платит республике 115 млн долларов за пользование космодромом.

Проблему все же удалось утрясти, и в Астане заявили, что не собираются повышать арендную плату за Байконур. Глава комитета информбезопасности Министерства инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Руслан Абдикаликов заверил, что даже в условиях инфляции и колебаний на валютных рынках, цена в соглашении остается неизменной. Россия, как известно, арендует Байконур до 2050 года.

Между тем, ориентация Казахстана на США и Запад уже ни у кого не вызывает сомнений. Из-за проведения Россией спецоперации в незалежной у коллективного Запада серьезные трудности с поставщиками редкоземельных металлов. И выбор пал на Казахстан.

Издание Financial Times поведало, что 14 недружественных России стран для поддержки проектов по добыче важнейших минералов, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей, пытаясь ослабить доминирование в регионе и Москвы, и Пекина, сколотили коалицию Minerals Security Partnership MSP.

Напомним: на территории Центральной Азии сосредоточено 38,6% мировых запасов марганцевой руды, 30% хрома, 20% свинца, 12,6% цинка, 8,7% титана и значительные запасы других материалов.

Рассчитывая на бонусы от дешевого казахстанского сырья, коллективный Запад, естественно, имеет искушение влиять и на внутриполитическую ситуацию. Не исключено, что уже прорабатывается проект "второй Украины". Астана же, продавая по дешевке свои никель, молибден и литий, делает вид, что ничего не замечает.

Как Россия смотрит на это? И какие шаги собирается предпринимать? С таким вопросом "СП" обратилась к политологу, специалисту по межнациональным конфликтам Евгению Михайлову.

- Разведка в Казахстане полезных ископаемых США и Британией - факт давно известный. А Семипалатинский полигон сдан в аренду американцам, они сейчас проводят там свои исследования. Рекультивировать его нам не дают, значит, у Астаны есть какие-то договоренности с Вашингтоном. Одновременно Казахстан периодически делает реверансы в сторону России. Так, во время переговоров с Олафом Шольцем президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия в военном отношении непобедима. Не выходит Казахстан и из ЕАЭС, Евразийского экономического союза, получая за это скидки и определенную выгоду.

"СП": По данным на 1 января 2024 года, русские составляли 14,89% населения Казахстана. Это 2 983 317 человек. Возможно, из-за этого мы вынуждены проводить такую половинчатую политику?

- Действительно, огромное количество русских в Казахстане заставляет нас действовать достаточно осторожно. Но сейчас уже дошло до того, что там заговорили о размещении базы НАТО. И в этой связи настало время подумать о судьбе русских в этой стране. Кто придет к власти в Казахстане на следующих выборах - сказать сложно. Но учитывая проамериканскую позицию этой страны, варианты могут быть разные. Думаю, что рано или поздно нам придется рубить этот гордиев узел, потому что может повториться "украинский сценарий", - резюмирует Евгений Михайлов.

К каким последствиям может привести половинчатая политика, "СП" поинтересовалась у научного руководителя Института регионального развития Дмитрия Журавлева.

- Все началось еще с Назарбаева, который фактически распродал всю национальную экономику Казахстана. Да, республика в большей степени ориентируется сегодня на США, хотя и демонстративно дружит с Китаем, при этом не отворачиваясь от России. И не выходит из ЕАЭС. В БРИКС, кстати, казахи вступать отказались именно потому, что объединение имеет четкую антиамериканскую направленность. А Казахстан смотрит в сторону США.

"СП": Какие проекты объединяют сегодня Россию и Казахстан?

- Прежде всего, это атомная энергетика. Достаточно привести один факт: представитель Казахстана входит в Совет директоров Росатома. Объединяет нас и технология переработки урана. Значительная его часть добывается в Казахстане, но все технологии - российские, и передавать их мы никому не собираемся.

Что касается полигона в Семипалатинске, хотя американцы и ведут там свои исследования, механизмом переработки ядерных отходов владеет Россия. Думаю, когда Казахстан получит от России все необходимое, произойдет размежевание, и они отвернутся от нас. А это значит, нам надо делать достаточно жесткие выводы уже сейчас.

18.10.24

Источник - svpressa.ru
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