Йеменские хуситы нанесли удары по судну Megalopolis в Аравийском море

04:32 19.10.2024

19 октября 2024,

Йеменские хуситы атаковали судно Megalopolis в Аравийском море. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в пятницу, 18 октября.



"Мы атаковали судно Megalopolis в Аравийском море несколькими беспилотниками", - приводит телеканал Al Masirah слова спикера.



По его словам, удар по судну был осуществлен из-за нарушения запрета на заход в порты Палестины.



По данным сервиса Marine Traffic на 19 октября 03:00 мск судно, находится в Персидском заливе. Megalopolis - контейнеровоз, идущий под флагом Мальты. Он отбыл из Валенсии в Испании 24 сентября и должен был прибыть в порт Салалы в Омане 19 октября.



Ранее, 1 октября, представитель правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа сообщил, что йеменские хуситы атаковали два торговых судна в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане.



До этого, 27 сентября, Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море три американских военных эсминца. В начале месяца движение также сообщило об атаке на судно Blue Lagoon I, которое шло под флагом Панамы.



Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.