 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Об институте отцов-основателей государственности, их месте и роли, - Ильяс Курманов
09:08 19.10.2024

18 Октября 2024

Эта традиция восходит к глубинам веков. Создание государства, страны считалось "божьим промыслом", делом рук богов и их потомков. Вот так высоко почитались основатели государства во всем мире. Наконец этот институт появился и у нас в Кыргызстане, что должно дать мощный толчок к изучению собственной национальной истории и политики.

Основателем Японского государства считались потомки богини Солнца Аматэрасу. По древним легендам и документам, относящимся к 5 в. до н.э., она получила в подарок Землю и отправила жить на японские острова одного из своих потомков. В 660 г. до н.э. один из потомков бога, рожденный на земле Дзимму и основал династию японских императоров, став первым из них. Нынешний японский император Нарухито - "живой бог", уже считается 125 императором Японии. Это самая древняя династия в мире, которая продолжается по настоящее время/

Древнеегипетское царство основал в 3125 г. до н.э. фараон Минес, первый человеческий император, получивший власть из рук бога Солнца Гора.

А римские патриции - высшие аристократы считались "отцами Рима", Римской Республики. Многие из них имели происхождение, восходящие в древнегреческим или древнеримским богам или героям (полубогам).

В соответствии с этой традицией, когда США в 1776 г. приняли декларацию независимости и конституцию США у них был основан институт "отцов-основателей США", в число которых вошли 7 самых знаменитых американцев, создавших республику - Адамс, Гамильтон, Франклин, Вашингтон, Медисон и др.

Их бюсты вырезаны на скале возле Лос-Анжелеса. Их имена знают все американцы от мала до велика.

Это американские отцы-основатели, если сказать в узком смысле слова. Есть еще понимание термина отцов-основателей "в широком смысле слова". В этом понимании их конечно гораздо больше. В их число входят все депутаты американского межконтинентального конгресса, состоявшегося в столице Филадельфии, которые приняли Декларацию независимости. Либо включены великие граждане, участвовавшие в войне за независимость, в написании исторических актов, конституций и т.д.

Есть место среди отцов-основателей и выдающимся гражданам Кыргызстана и участвовавшим в процессе возрождения кыргызской государственности, как Д. Сооронбаев, К. Тельтаев, К. Тыныстанов, Б.Исакеев, С. Кучуков, Д.Зульфибаев, Т.Джолдошев, Э.Эсенаманов, Т. Айтматов, С.Лепесов, С. Чонбашев, Т. Худайбергенов, Д.Карабеков и многие другие.

Важно не только исследовать и изучить сложные проблемы становления кыргызской государственности, философии государственности, восходящей еще к французской философии эпохи Просвещения 16 века, теориям пантюркизма и панисламизма, но и передать их имена и дела будущим поколениям.

Ильяс Курманов, кандидат политических наук.

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729318080


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