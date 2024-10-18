Жесткий передел. Ближний Восток накануне территориальных изменений, - Станислав Тарасов

09:33 19.10.2024 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сербии, комментируя вопрос об угрозе Израиля в отношении Сирии, заявил журналистам своего пула, что разведка его страны держит под контролем "все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции". По его словам, "израильскую агрессию нельзя игнорировать". "В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем. Он целится не только в стабильность Палестины и Ливана, но пытается распространить пожар на весь регион. Мы обо всем этом знаем и не сидим без дела. И, конечно, наше правительство прилагает усилия по выявлению и устранению всевозможных рисков, угрожающих нашему обществу", - заявил президент Турции.



Эрдоган уже третий раз обращается к проблеме безопасности Сирии в контексте угроз для Турции. Выступая в Великом национальном собрании, он заявил, что "после операций в секторе Газа и Ливане целью Израиля станет Турция". "Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии "Земли обетованной", - подчеркнул турецкий лидер. 4 октября в Адане он говорил о том же, указывая, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке "демонстрировал географические карты". "Мы не допустим, чтобы наша география снова была разорвана на части по принципу нового плана Сайкса - Пико", - констатировал Эрдоган. Тогда это заявление было мотивировано началом израильской сухопутной военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана и воздушными бомбардировками почти всей территории Ливана.



Дело в том, что 120-километровая граница между Израилем и Ливаном была установлена ООН в 2000 году по линии разграничения влияния между Парижем и Лондоном в Палестине, и она действительно определялась на основе Соглашения Сайкса-Пико 1916 года. Она была демаркирована в 1923 году после подписания Лозаннского договора между Турцией и Западом, а позже в соглашении о перемирии 1949 года была установлена как условная граница между Ливаном и Израилем. На сей раз Эрдогана насторожило заявление министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который квалифицировал главное целеполагание нынешней политики Израиля в регионе как "расширение границ с охватом территории Палестины, Ливана, Сирии и Иордании". Тут нет ничего нового, ведь об этом рассуждала еще в 2006 году госсекретарь США Кондолиза Райс в Тель-Авиве, представляя геополитический проект "Новый Ближний Восток". В частности, он предусматривал создание механизмов нейтрализации израильско-палестинских проблем через выход на проект "Большого Израиля" и появление новой границы, которая будет отличаться от той, что существовала с 4 июня 1967 года. Принятие резолюции Генеральной Ассамблеей ООН о государственном статусе Палестины откладывалось в долгий ящик, что сохраняло повышенную напряженность в регионе на протяжении многих лет, сохраняло роль инструментария для катализации событий любого свойства. Теперь по всем признакам воскрешается религиозный проект Израиля, который позже может сменить сионизм образца середины ХIХ века.



На днях в "Ньюсуик" появилась статья бывшего редактора по Ближнему Востоку "Ассошиэйтед пресс" Дэна Берри, где он призвал демонтировать Ливан, создать на его территории из районов, окружающих Бейрут (включая части Горного Ливана и прибрежных городов, таких как Джуния и Библос), подконтрольное Израилю отдельное христианское государство. Он также считает, что корни проблем, от которых страдает Ливан, восходят к искусственным границам, проведенным западным Соглашением Сайкса-Пико для Ближнего Востока, "которое не принимало во внимание религиозные или этнические различия в регионе". По его мнению, это позволит избавиться от "Хезболлы" и Ирана. Но проблема в том, что Тель-Авив своим проектом "Великий Израиль", как утверждает известный турецкий эксперт Кемаль Озтюрк, "наносит удар по турецкому проекту неоосманизма, предполагающему восстановление влияния Турции в границах бывшей Османской империи".



После развала СССР Турция как член НАТО полагала, что станет на Ближнем Востоке главным проводником американских интересов. Так родилась доктрина бывшего главы МИД и правительства Турции Ахмета Давутоглу, который описал новые контуры внешней политики страны в книге "Стратегическая глубина". Он утверждал, что у Турции "появляется исторический шанс восстановить свое влияние на бывшем пространстве Османской империи". На этой основе она планировала стать новым глобальным исламским центром, что было сопряжено с дефрагментацией региона от Туниса, Сирии, Ирака вплоть до Ирана. В этот контекст вписывались резкие заявления Эрдогана против Лозаннского договора 1923 года, который после Первой мировой войны разделил Османскую империю, а также его обвинения в адрес основателя современной Турции Мустафы Кемаля (Ататюрка) и его соратников чуть ли не в "национальном предательстве". Он говорил, что "все нужно изменить, в том числе и границы". Но побочными результатами такой политики стали активизация курдского фактора и начало войны с курдскими сепаратистами на территории самой Турции.



Теперь о переделе границ на Ближнем Востоке открыто рассуждает Израиль, обозначая долгосрочные планы экспансии. Главный смысл его политической миссии в регионе усматривается в противостоянии "международному исламскому терроризму". И все тоже стало упираться в Лозаннский договор, создавший в регионе квазигосударственные образования по этнорелигиозному признаку. Только теперь проект предполагает "из четырех исламских государств сделать пятнадцать", провести фрагментацию Ближнего Востока на множество мелких государств, подобно Ливану. Как полагает французский арабист Тьери Мейсан, Турции также уготовлена такая фрагментация.



Но состоится ли в реальности такой проект - можно рассуждать пока только на теоретическом уровне. Ясно, что Турция не станет прямой целью Израиля, и между двумя странами не будет обычной войны. Близкая к правительству турецкая газета "Сабах" со ссылками на источники в турецкой разведке предполагает, что "выход Израиля в Турцию возможен через Сирию, где будет активно разыгрываться курдская карта, подогревая и поддерживая сепаратизм курдов сразу в Сирии, Турции, Ираке и Иране". Такая логика действий предполагает вывод Турции из парадигмы палестинского урегулирования, "завязывание" ее на решение острых внутренних проблем. При этом Эрдогана будут стремиться лишить ореола защитника палестинцев, чем он гордился на протяжении многих лет. Ставка делается и на то, что Анкаре в силу ее новых региональных амбиций не удастся заключить устойчивый альянс с Дамаском, Тегераном и Багдадом, чтобы сдержать возможную гибридную израильскую атаку пока только против Сирии. Тогда США и Израиль получат возможность решать палестинский вопрос исключительно в диалоге только с арабскими странами по своему сценарию и перекраивать карту всего региона.



Внешний парадокс в том, что Израиль в своем стремлении создать "большое государство" не ощущает значительного сопротивления со стороны стран арабского мира, а попытки Турции проводить более активную политику на палестинском направлении натыкаются на глухое сопротивление. 28 июля 2024 года Эрдоган сказал, что может принять решение даже о вводе войск в статусе миротворцев в Газу, как это было на Кипре в июле 1974 года. Но Анкара оказывается скованной своими отношениями с коллективным Западом и не готова к разрыву отношений с ним. Поэтому громкие обвинительные заявления Эрдогана в адрес Израиля больше воспринимаются как пиарные жесты, рассчитанные на внутреннюю и внешнюю исламскую аудиторию. Тут не все так просто. Турецкие эксперты объясняют это тем, что арабские страны опасаются возможного появления вместо нынешней палестинской автономии нового исламского государства, которое вместе с "Талибаном"* в Афганистане и Ираном "возьмут в клещи весь регион, который будет введен в фазу большого геополитического передела на исламской основе".



Эрдоган почувствовал, что картина контрпроекта по переделу Ближнего Востока начинает обретать более четкие контуры. Все пришло в быстрое движение. "Вашингтон пост" пишет, что "Израиль начинает предпринимать шаги за рамками своих реальных возможностей, чтобы перекроить карту всего региона", и что "смена режима в Иране может произойти быстрее, чем ожидают". Но не стоит забывать печальный опыт Израиля в Ливане в 1982 году, когда премьер-министр Израиля Менахем Бегин и военный министр Ариэль Шарон приказали вторгнуться в Ливан, что привело к затяжному военному конфликту, длившемуся 18 лет. Можно упомянуть и вторжение США в Ирак в 2003 году, когда администрация Джорджа Буша - младшего после терактов 11 сентября 2001 года пыталась установить в регионе прозападный "демократический" режим.



Многие понимают, что расширение конфликта на Ближнем Востоке под прикрытием различных геополитических экспериментов может привести к непредсказуемым тяжелым последствиям для всего мира. Но кто способен остановить такой ход событий? "Мы должны действовать солидарно, отбросив мелкие расчеты, чтобы спасти регион", - говорит Эрдоган. При этом он призвал Россию и Иран "принять более активные меры против угрозы со стороны Израиля в отношении Сирии". Но для этого в первую очередь ему необходимо примириться с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы нейтрализовать курдский фактор в Турции и Сирии, ведь Асад может предоставить сирийским курдам статус автономии. Вместе с уже существующей курдской автономией в Ираке это будет создавать серьезную угрозу для сохранения территориальной целостности Турции.



Помимо этого, Анкаре придется более решительно дистанцироваться от США, которые поддерживают курдов в Сирии. Не случайно Турция подала заявку на членство в БРИКС, которое, по оценке турецких экспертов, "может укрепить территориальную целостность страны и открыть перед ней новые горизонты в отношениях с Западом". Для Эрдогана наступает момент принятия трудных решений.



*запрещенная в РФ террористическая организация Источник - свободная пресса

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