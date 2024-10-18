"Взяточничество уменьшилось, но хищения бюджетных средств возросли" - глава УзбАнтикора Акмал Бурханов

09:45 19.10.2024

В Узбекистане сократилось число преступлений, связанных с дачей и получением взяток должностными лицами, однако возросли хищения бюджетных средств, сказал глава Антикоррупционного агентства. Предлагается, чтобы осужденные за взяточничество не могли вновь занимать государственные должности.



В Узбекистане количество преступлений, связанных со взяточничеством, снизилось, но участились случаи хищения бюджетных средств и злоупотребления служебными полномочиями. Об этом сообщил директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов 17 октября на 4-м антикоррупционном форуме в Ташкенте, передает корреспондент "Газеты.uz".



По его словам, до 2019 года основную массу преступлений составляли случаи дачи и получения взятки, но в настоящее время они составляют менее 10% всех коррупционных преступлений.



"Но, к сожалению, появились новые формы коррупции, такие как хищение бюджетных средств, мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями", - отметил Бурханов. Снижение числа случаев взяточничества связано с цифровизацией государственных услуг, благодаря которой более 400 услуг предоставляются населению онлайн, без человеческого фактора", - сказал он.



Со ссылкой на статистику глава Антикоррупционного агентства сообщил, что в 2022 году было совершено более 6000 коррупционных преступлений, а в 2023 году их количество сократилось на 12%.



"10 лет, 5 лет или 3 года назад должностные лица также совершали коррупционные преступления, и в отношении них принимались меры в установленном порядке, но в прошлом часто информация о коррупционных преступлениях высокопоставленных чиновников не раскрывалась, а сегодня каждый случай оглашается публично, независимо от лица и ранга чиновников", - рассказал он.



Акмал Бурханов также отметил, что закон "О конфликте интересов", подписанный президентом в июне 2024 года, является важной мерой, направленной на предотвращение непотизма, кумовства и конфликтов интересов среди госслужащих.



"Если этот закон будет введен на практике после его вступления в силу, уровень коррупции среди высокопоставленных государственных служащих резко снизится", - считает он.



Кроме того, разрабатывается законопроект с поправками в Уголовный кодекс, который ужесточит ответственность за коррупционные преступления. В проекте предлагается, что осужденные за взяточничество будут отбывать полное наказание без смягчающих обстоятельств и не смогут вновь занимать государственные должности.



Ранее Акмал Бурханов сообщал, что в Узбекистане 566 лиц, осужденных за коррупцию, были снова приняты на госслужбу и повторно совершили такие преступления. К концу сентября планировалось внести на рассмотрение законопроект о введении реестра коррупционеров, который обсуждается с 2021 года.