Олег Царев: "Грязная бомба" - пугало для дилетантов. Зеленский способен на куда более страшный сюрприз

10:07 19.10.2024

Просроченный киевский лидер перешел к прямому шантажу Запада

Алексей Песков



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Олег Царев

19 октября 24



В своих требованиях к Западу "вписаться за Украину в полном объеме" Владимир Зеленский уже перешел к прямым угрозам. В частности, открытым текстом заявил, что украинским ученым вполне по силам создать собственное ядерное оружие. Многих такое заявление развеселило, но серьезные эксперты имеют на этот счет иное мнение.



Политик Олег Царев - физик по образованию, закончил МИФИ, так что тут его мнение весьма весомо. Плюс он прекрасно знаком с ситуацией на Украине, в том числе и предшествовавшей началу СВО. Потому мы к нему и обратились с просьбой прояснить ситуацию.



"СП": Олег Анатольевич, большинство экспертов сходятся во мнении, что украинским физикам по силам создать лишь "грязную бомбу" из радиоактивных отходов АЭС. Более того, есть версия, официально никем не подтвержденная, что именно создание такой бомбы и подстегнуло начало СВО…



- Опасности "грязной бомбы" сильно преувеличены, только некой радиофобией населения можно объяснить тот факт, что все ее боятся.



На самом деле радиоактивное заражение при ее использовании окажется отнюдь не сопоставимо с последствиями той же Чернобыльской аварии, оно будет на несколько порядков ниже. Пятно загрязнения - сто метров, двести, триста - куда долетят радиоактивные частицы, разбросанные обычным взрывом. Это не катастрофа.



Ну и если бы украинская власть пошла на применение "грязной бомбы", то в силу той самой радиофобии, весьма распространенной в мире, Украина сразу же превратилась бы в страну-изгоя.



Думаю, что никто на Украине всерьез никогда не рассматривал изготовление и применение "грязной бомбы".



"СП": Собственно, Зеленский и не говорил про "грязную бомбу", он говорил о возврате к собственным разработкам ядерного оружия. И именно в такой возможности Украине отказывает большинство экспертов. Мол, тот же Иран буквально по граммам нарабатывает оружейный уран…



- И что центрифуги в иранских подземных заводах работают без остановки. Тот изотоп урана, что используется в атомной бомбе, чуть легче остальных изотопов. Чтобы его отделить и используют центрифуги. Создание урановой атомной бомбы - процесс длительный и кропотливый.



На Украине в Желтых водах (Днепропетровская область) находятся одни из самых крупных месторождений урановый руды.



Но обогащение ее проходит в России - своих мощностей для обогащения и своих центрифуг у Украины нет. И вряд ли Украина сможет создать требуемые производства, хотя они и сравнительно несложные, быстро.



Но почему-то все забывают о том, что помимо урана расщепляющимся веществом в ядерном заряде может быть плутоний. И вот как раз производство плутония вовсе не сопряжено с какими-то непреодолимыми трудностями.



"СП": В чем разница?



- Для создания критической массы, необходимой для взрыва, надо в пять раз меньше плутония, чем урана. Размер заряда плутоневой бомбы - чуть крупнее яблока.



Для получения оружейного плутония нужны отходы ядерных реакторов. Я напомню, что в СССР для получения оружейного плутония создавались реакторы, главной продукцией которых было вовсе не электричество, а именно плутоний.



И заметим - Украина не выполняла условий по возврату отработанного ядерного топлива с АЭС обратно в Россию, и сейчас такой "плутониевой руды", если можно так сказать, у них более чем достаточно.



"СП": Ну, как бы хранить отходы на всякий случай - так себе развлечение…



- Для хранения используется разработанная в свое время технология перевода отходов в вид алюмофосфатного стекла. Таким образом удалось решить проблему обработки радиоактивных отходов в практически безопасное состояние.



"СП": Но раз отходы безопасны, то и активный плутоний получить не так-то просто. Или я ошибаюсь?



- Задача получения оружейного плутония из таким образом обработанных отходов была поставлена перед академиком Виталием Хлопиным и его коллегами по Радиевому институту где-то в середине 40-х годов. Всего за семь месяцев им удалось разработать ацетатно-фторидный метод, позволивший решить проблему. Вообще методов много, но этот признан самым эффективным.



Все свои исследования Хлопин записывал в так называемую "Синюю тетрадь". Тогда это был, разумеется, абсолютно секретный документ, но в начале 2000-х ее рассекретили.



Сейчас "Синяя тетрадь" выставлена в музее. Соответственно, методики, которым пользовались советские ученые восемь десятилетий назад, теперь стали общеизвестными. Их преподают студентам.



"СП": Но мало знать - чтобы сделать, нужны и ученые соответствующей квалификации, и оборудование. Ну, и время, наконец - быстро наработать количество даже плутония не получится…



- Я уже говорил, что минимальный объем плутония, в котором может начаться цепная реакция, сравнительно невелик. Плутоний токсичен. Но получение оружейного плутония - это химический процесс. Он не требует большого времени и дорогих центрифуг. Что касается квалификации, то украинская научная школа в данной области чуть уступала российской, но не принципиально. А насчет сроков…



Американцам советуют запасаться крупой, туалетной бумагой и золотом

Если советские ученые смогли добиться результата за 7 месяцев, то сейчас, когда и сырья достаточно, и методики отработаны, получение плутония займет куда меньше времени.



Мы не знаем, было ли принято решение о создании на Украине ядерного оружия, но если это так, то критичной является информация, когда именно начались работы по данной тематике.



"СП": То есть такая вероятность не отбрасывается?



- Больше скажу - до начала СВО был запрос от руководства страны ряду профильных российских научно-исследовательских учреждений.



Вопрос формулировался так: "Как быстро Украина сможет восстановить/создать ядерное оружие?". Мой знакомый руководитель одного из них ответил, что очень быстро.



При наличии расщепляющегося вещества, всех технологий и чертежей, создание ядерного оружия не займет много времени. Такие же ответы дали и другие профильные организации.



Мой товарищ считал, что ответы специалистов-атомщиков о возможности Украины быстро восстановить свой ядерный потенциал и послужили спусковым крючком для начала СВО.



"Грязная бомба" не потребовала бы таких радикальных решений. Я не считаю, что именно это послужило основной причиной начала СВО. Но, возможно, повлияло в числе прочего на принятие такого непростого решения.



"СП": Если вероятность того, что Украина уже обладает ядерным оружием, отлична от нуля, мы переходим на совсем другой уровень противостояния…



- Именно. Собственно, сама плутониевая бомба - изделие достаточно простое, если есть расщепляющееся вещество. Тем более, что у Киева есть и средства доставки ЯО. Постоянно украинские ракеты долетают до российских объектов.



"СП": Какой на это должна быть реакция Запада, как вы считаете?



- Думаю, западным кураторам Зеленского вовсе не по душе появление на карте мира еще одной ядерной державы - тем более с неуправляемым лидером во главе, да еще и способным на откровенный шантаж.



Потому они точно постараются удержать его в дозволенных рамках пока политическим путем. Но любые решения по дальнейшей судьбе украинского конфликта будут приниматься только после того, как станут известны результаты выборов в США