Под Курском "котел" на две тысячи душ: 113-я бригада ВСУ уничтожена

12:01 19.10.2024

Под Курском "котел" на две тысячи душ: 113-я бригада уничтожена. Поставлен ультиматум, о котором не пишут сводки



Илья Головнев

18 Октября 2024



Украинские военные целыми подразделениями выходят по полям из Курской области. Взят последний поселок на пути к Курахову, это главный оборонительный рубеж между Угледаром и Покровском. Ветер и затянутое небо лишило глаз, последняя надежда тает. Читайте об этом в нашей подборке неофициальных новостей с фронтов СВО от военкоров и командиров.



Пока Зеленский ставит Западу ультиматум со своим "планом победы", в Курской области образовался "котел" на две тысячи украинских душ. Он "заварился" после освобождения Старой Сорочины и Александрии. Если получится как следует укрепить стенки "котла", то он может стать одним из самых крупных за весь конфликт.



Враг брыкается. Попытки пробить стену "котла" ВСУ из Сумской области предпринимают постоянно. Во время последней они лишились трех танков и четырех БМП, из 50 наступавших к Бандере с гарантией отправилась треть. Бои пока идут на подходе к Судже, в районе Плехова. Нарастает интенсивность противостояния в Махновке и Черкасской Конопельке. Несмотря на смешное название, в этом населенном пункте ВСУ потеряли особенно много бронетехники. Так что им точно не смешно,

- отметил аналитик Юрий Баранчик.



Враг пытается выйти из Курской области, потери огромные



Тем временем появляются видео, на которых украинские военные целыми подразделениями выходят по полям из Курской области. Вероятно, произошло очередное массовое дезертирство отдельно взятого подразделения, как это совсем недавно было в том же Угледаре.



Будет интересно родным и близким "пропавших без вести". В частности, в Курской области тела тех убитых, кого забирают, транспортирует не бригада. Раньше этим занималась бригада. Сейчас же в Сумах работает непонятно кто - без знаков отличия, и куда они трупы увозят - непонятно,



- обратил внимание известный журналист Анатолий Шарий.



Уничтоженная техника ВСУ в Курской области.



И все же бегство украинской армии из Любимовки - показатель того, что происходит с группировкой ВСУ в Курской области. У врага нет техники, чтобы быстро сбежать, нет оружия и огневой поддержки, чтобы отбиться. И, наконец, враг не имеет свободного пространства, где можно спокойно отступить. Есть только чистое поле, где на вражескую пехоту охотятся наши операторы БПЛА и артиллерия.



113-я бригада уничтожена



Безрадостные настроения и у родственников военнослужащих 113-й бригады ВСУ, которую отправили в район Торецка - сменить переброшенную на Курское направление 80-ю штурмовую бригаду, одну из наиболее подготовленных. В итоге 113-я была разгромлена вдребезги - видеообращений родственников, ищущих пропавших без вести, становится слишком уж много.



113-я бригада ВСУ полностью перестала существовать. И если раньше враг часто выкидывал дезинформацию касаемо потерь, то сегодня все чаще в социальных сетях истеричные мамки ищут своих мужей. А мужики их в ярах и посадках Курской области и под Селидовом с Торецком окочурились давно. Кому повезло, превратились в пепел,

- отметил ветеран ЧВК "Вагнер", автор ТГ-канала Condottiero.



На этом фоне штурмовые группы ВС России на Донецком направлении продвинулись на Северском участке, подобравшись к Верхнекаменскому. Здесь очевидна тактика нашего командования - захват одного из главных опорных пунктов врага и одновременно преобладающей высоты на этом направлении - Белой Горы.



Продвижение ВС России идет по всему Донецкому направлению //Скриншот страницы с ТГ-канала Condottiero



Одновременно с этим наши войска взяли Максимильяновку - последний поселок на пути к Курахову, который является важным оборонительным рубежом ровно посередине между Угледаром и Покровском. Здесь с 2014 года укреплены позиции ВСУ, включая промышленную зону и ТЭЦ. Все это делает данный район стратегически удобным для ведения обороны.



Фактически Курахово находится на пределе дальности стрельбы украинской артиллерии. В частности, гаубиц М777 с обычными снарядами. И потеря этого города может окончательно лишить украинские войска возможности стрелять по Донецку и существенно усложнит вражескую логистику на этом направлении. В частности, когда будет освобожден город, появится перспектива создать угрозу для украинского гарнизона в Великой Новоселке на Южнодонецком направлении,

- пишет "Военная хроника".



В целом идет продвижение практически по всей линии Донецкого направления. Противник ждал распутицы и надеялся остановить этим наше наступление, а что получилось на деле? Действительно, грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вперед вопреки, обращает на это внимание военкор Юрий Котенок:



А вот для противника сейчас наступили практически черные дни. Основная оборона ВСУ строится на дронах и данных с вражеских спутников. Дожди, ветер и затянутое небо лишили врага глаз. Значит, единственная надежда Киева тает на глазах. Как ни странно, но распутица сегодня на нашей стороне. Можно сказать, что земля уходит из-под ног. Точнее, мы ее освобождаем.



Поставлен ультиматум



Несмотря на то что Зеленский продолжает ставить Западу требования, его союзники ясно дали понять, что думают о его "плане победы". Все в один голос заявили, что Украину в НАТО в ближайшие годы никто не ждет. Но это не мешает Зеленскому предъявлять Западу космические требования.



В ходе заседания Евросовета Зеленский обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума и поставил ультиматум. Дескать, конфликт закончится только в двух случаях: либо Украина вступает в НАТО, либо у Украины появляется ядерное оружие. Правда, сейчас он сдал назад и пытается всех убедить, что Киев не разрабатывает ядерную бомбу. И тем не менее это был явный намек.



Многие на Западе утерли пот. Одно дело - воевать с русскими руками украинцев, совсем другое - заиметь у себя под боком ядерную страну с полоумным президентом. Он рвется в НАТО, не желая осознать, что ради него никто не станет начинать третью мировую. В Европе и США это находит все меньше понимания. После набросов про ядерное оружие, а также заявлений про мобилизацию женщин Зеленский решил набросить про необходимость НАТО готовить бригады для войны на Украине, так как "украинские бригады устали",



- заметил военный эксперт Борис Рожин.



Но по факту все эти заявления - крик о помощи. Ситуация на фронте критическая, потери огромные и продолжают расти, а риск новых оперативных кризисов увеличивается. Отсюда и все разговоры про "необходимо создать условия для окончания войны через три месяца". Это подразумевает более явное вовлечение НАТО в конфликт. Потому что через три месяца дела у ВСУ будут еще хуже. Украинские бригады действительно устали.



Поэтому требования эскалации - крик о помощи, в том числе путем начала мировой ядерной войны. Это признаки отчаяния, которые контрастируют с нарастающими в мире требованиями к окончанию конфликта, развязанного Западом и Киевом. Мы должны быть готовы к сценарию эскалации и продолжать добиваться результата на поле боя.