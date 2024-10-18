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Почему инвесторы выбирают Узбекистан вместо Казахстана
12:04 19.10.2024

26-й День германской экономики прошел в Алматы.

В обсуждении разобралась корреспондент медиапортала Caravan.kz.

Одной из ключевых тем конференции стало соперничество между Казахстаном и Узбекистаном в сфере привлечения инвесторов. Участники отметили, что наши соседи не дремлют: население у них стремительно растет, а реформы в законодательстве штампуют как горячие пирожки.

Казахстану в гонке за внимание инвесторов расслабляться не нужно. Да, у нас все еще в топе цифровизация, развитая финансовая система и прочие наши "коронные номера", но на старом репертуаре далеко не уедешь. Пора поднажать на промышленность и инфраструктуру, пока Узбекистан окончательно не переманил всех бизнесменов к себе.

Президент международной консалтинговой компании Ульф Шнейдер отметил, что наш глава государства явно не зря притормозил принятие нового Налогового кодекса. Инвесторы, увидев планы по повышению НДС, начали сильно нервничать. Теперь задача - не дать им разбежаться от страха. А для этого нужно создать диалоговую площадку для обсуждения нововведений.

Он также отметил, что Казахстану не помешало бы взглянуть на немецкий опыт поддержки малого и среднего бизнеса. Немцы не только с деньгами приедут, но и помогут с экспертизой в области промышленного производства и модернизацией казахстанских предприятий.

"Я хочу подчеркнуть, что Казахстан находится в конкурентной позиции с другими странами, такими как Узбекистан, и, возможно, с другими государствами Евразии. Эти регионы тоже стремятся привлекать инвестиции и реформировать свое законодательство, чтобы сделать его более привлекательным для инвесторов из разных отраслей. Но такая конкуренция стимулирует развитие страны и дает положительный сигнал инвесторам.

Казахстан играет ключевую роль в логистической цепочке региона, что делает его важным экономическим центром. Многие видят в нем ведущую экономику Центральной Азии и всей Евразии, как по ВВП, так и по другим показателям. Это создает стимул для дальнейшего сотрудничества.

Но это не значит, что второй и третий азиатские тигры не наступают ему на пятки. В том же Узбекистане идет сумасшедший прирост населения, очень быстро идет развитие, наблюдаются изменения, в том числе и в законодательстве. Это комплексная ситуация, где все страны региона работают над тем, чтобы укрепить свои позиции на мировой арене", - сказал он.

Некоторые участники встречи напомнили про практику стабилизационных соглашений в Узбекистане - мол, там инвесторы могут спать спокойно, зная, что завтра законы не поменяются в худшую сторону. В Казахстане такое бы тоже не помешало.

Георгий Соустин, представитель фармацевтической компании, добавил ложку дегтя. По его мнению, отсутствие в нашем Налоговом кодексе понятия "реэкспорт" ломает их далеко идущие планы.

"Мы планировали создать здесь региональную штаб-квартиру и стать логистическим центром для нашего региона. Однако на данный момент существуют законодательные ограничения, которые препятствуют реализации этих планов как для нас, так и для других компаний, стремящихся превратить Казахстан в логистический хаб. Одной из основных проблем является отсутствие в Налоговом кодексе Казахстана понятия "рекспорт". Это означает, что, если мы завезем продукцию в Казахстан и затем захотим отправить ее в соседние страны, такие как Узбекистан, нам придется уплатить 12 % НДС. Это значительно снижает экономическую привлекательность таких операций, особенно учитывая объемы, которые мы могли бы перевозить", - сообщил он.

Иностранные инвестиции постепенно вытекают из Казахстана

Также спикеры заметили, что, несмотря на положительные оценки Moody’s, в Казахстане существуют определенные геополитические рамки. Однако не все так плохо: визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца дал новый импульс двусторонним отношениям, в рамках которого были проведены казахстанско-германский бизнес-форум и рад других мероприятий с участием руководства и бизнеса наших стран.

Участники сообщили, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Германией рванул вверх почти в полтора раза, достигнув впечатляющих 4 миллиардов долларов. И это еще не все. За последние 7 месяцев взаимная торговля уже перевалила за 2,3 миллиарда долларов. А по итогам 2023 года немецкие инвестиции достигли рекордных 770 миллионов долларов, что на 64 % больше, чем в прошлом году.

Немцы, похоже, нас полюбили – в Казахстане уже обосновались 400 немецких компаний. Так что, как говорится, "пусть победит сильнейший", но мы точно в игре!

Автор: Римма ГАХОВА
14 Октября

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729328640


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