ВС РФ освободили Максимильяновку на Кураховском направлении

12:08 19.10.2024 – итоговая сводка Readovka за 18 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 18 октября в разрезе СВО. Русская армия освободила село Максимильяновка на Кураховском направлении. НАТО выказало завидное единство вокруг украинского кризиса, но оно заключается в полном неприятии "плана победы" от Зеленского. КНДР может отправить своих инженеров в Донбасс для обмена опытом. Владимир Путин заявил, что РФ не допустит создания Украиной ядерного оружия ни при каких обстоятельствах.



В ожидании рывка







102-й мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ окончательно выбил подразделения ВСУ из села Максимильяновка. Этот населенный пункт – последний перед Курахово, не считая так называемых "кураховских дач". До основной черты города осталось менее 3 км. Этот участок Кураховского направления стоит на стыке двух оперативных секторов. Первый из них находится прямо по фронту от Максимильяновки, и действия там означают старт штурма Курахово. Второй расположен чуть севернее и начинается в поселке Островское. Фронт перед ним – это узкое течение реки Волчья, впадающей в Кураховское водохранилище, далее же находится одна из ключевых целей ВС РФ на данном оперативном направлении. Речь идет о возможности замкнуть мешок с Горняковской группировкой ВСУ.



Что же могут предпринять русские войска? Для этого нужно посмотреть на расстановку сил неприятеля по фронту обоих указанных секторов. Участок от поселка Островское в излучине реки Волчья на данный момент полностью укомплектован украинскими войсками. Не будет преувеличением сказать, что оборонительный район ВСУ вблизи Горняка и Кураховки просто набит противником, и сейчас действия там будут максимально осложнены. А именно – плотностью обороны неприятеля и самим фактом, что придется форсировать хоть и небольшую, но все же водную преграду и далее действовать против укрепленного села Волченка, откуда простреливается вся округа. Таким образом, сложившаяся ситуация может повернуть развитие событий в совсем неожиданном ключе. Противнику очевидна угроза прорыва русских войск за реку Волчью, на север, со всеми вытекающими последствиями для гарнизонов Горняка и Кураховки. Поэтому неприятель решил не допустить свершения ошибки в виде разрежения обороны хотя бы на этом участке.



Стоит обратить свой взор на север Кураховского направления. Противник остервенело огрызается контратаками, пытаясь выбить ВС РФ с восточной окраины Новоселидовки и ликвидировать вклинивание в его оборону между этим населенным пунктом и селом Измайловка, однако успеха он не имеет. Посадка, протянувшаяся "кинжалом" со стороны отвала шахты им. Василия Великого, – крайне трудная цель для неприятеля. По полям от вышеуказанных сел атаковать эту позицию ВС РФ украинские силы не могут, но удерживать участок в статике у них пока есть возможность. В самом же Горняке русские войска постепенно усиливают натиск. Это необходимо для того, чтобы принудить ВСУ свести в город больше подкреплений. Тогда откроются возможности к активным действиям в другой точке – у оппонента один участок усиливается всегда за счет другого.



НАТО едино как никогда, но есть нюанс



Реакция на "план победы Украины", по версии Зеленского, является фактором самого настоящего сплочения Североатлантического альянса. И ведущие игроки блока все как один говорят Киеву "нет".



Для большего понимания стоит обратиться к высказываниям лидеров стран-членов организации касательно "чудо-плана" Зеленского.



"Наша позиция ясна. Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы обеспечиваем то, чтобы НАТО не стало стороной конфликта, с тем чтобы происходящее не привело к еще большей катастрофе. Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять", – заявил канцлер ФРГ Шольц на пресс-конференции с президентом США Байденом, прибывшим накануне в Берлин.



Однако сам президент Америки решил сказать "нет" иным способом.



"Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться", – подчеркнул Байден.



Он как бы намекнул Зеленскому, мол, "о зиме подумай".



Не стоит проходить мимо заявления венгерского лидера Орбана, которое он сделал во время своего визита в Брюссель.



"Венгрия не поддерживает этот план. Он направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран НАТО, что совершенно неприемлемо для Венгрии. Вместо этого Европейский союз и все государства-члены должны придерживаться мирной стратегии, сосредоточившись на использовании дипломатических средств, а не на отправке оружия и дальнейшей эскалации", – сказал венгерский премьер.



Группа крови на рукаве. Что можно сказать о корейцах на СВО



В сети распространяется видео, где запечатлены якобы граждане КНДР, которым предстоит массовое участие в СВО. Гуляют также никем не подтвержденные официально слухи о направлении в Россию северокорейских военных подразделений. В частности, агентство "Ренхап" сообщает о переброске в Россию 1500 солдат КНДР со ссылкой на источники в спецслужбах Республики Корея (южан).



Однако следует помнить, что южнокорейские источники относительно северян никогда не славились достоверностью. Если по-честному, то они лгут увлеченно и витиевато, так что удивительных фактоидов от них поступает невероятное количество.



Какая реальность может скрываться за слухами о направлении северокорейцев на фронт СВО? КНДР реально выполняет заказы российской военной промышленности, и союзнические отношения между Москвой и Пхеньяном уже не являются ни для кого тайной. Кроме того, Вооруженные силы Северной Кореи уже очень давно не воевали. А Россия – это одна из всего двух стран, кто сейчас располагает опытом боевых действий на широком фронте с привлечением более-менее всей номенклатуры современного вооружения, кроме ядерного. Так что неудивительно, что КНДР может направить каких-то своих военных перенимать опыт, а кроме того, помогать в освоении и эксплуатации корейского вооружения и техники.



1500 человек, о которых говорит "Ренхап", в любом случае очень мало для настоящего воинского контингента. Это формирование полкового класса, если не батальонного. А значит, реальная задача корейцев в РФ, если они действительно существуют, это не участие в окопных боях и не атаки штурмовыми группами.



Но хорошо, что бойцы из КНДР вызывают страх у противника, даже не появившись на поле боя. Так и надо. Readovka также подготовила краткий разговорник для бойцов ВСУ, который поможет им при встрече с корейскими добровольцами, если таковая произойдет.



Ядерные амбиции Зеленского будут пресечены на корню



Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Российский лидер отметил, что любое рассуждение Киева на эту тему является провокацией. Кроме того, Путин подчеркнул, что любой шаг незалежной в этом направлении встретит соответствующую реакцию.



Стоит упомянуть, что истерика Зеленского, откровенно клянчащего членство в НАТО для Украины и угрожающего в случае отказа приступить к созданию ЯО, уже вызвала отрицательную реакцию в самом Альянсе. Министр обороны США Ллойд Остин также ответил на просьбу Зеленского, озвученную им через "план победы", предоставить Украине специфическое ракетное вооружение. Очевидно, что Киев может попытаться сделать "собственную начинку" для него и этим подставить главного игрока НАТО, фактически спровоцировав новую мировую войну.



"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа", – посетовал Остин на высокую стоимость ракетного вооружения.



Пентагон решил, что красиво выйти из некрасивой ситуации, которую создал Зеленский со своим "планом", получится именно через финансовую сторону вопроса. В чем в чем, а в отсутствии опыта поиска способа "отскочить" от глупости своих протеже, когда баланс сил не в пользу Вашингтона, Штаты не упрекнуть.



Вчера, 17 октября, главным событием дня стала подготовка ВС РФ к полному замыканию кольца окружения сил противника севернее полосы Новоивановка – Малая Локня. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729328880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан

- Важно поддерживать инициативы Глав государств Центральной Азии через парламентскую дипломатию - Спикер Сената

- Государственный советник встретился с призерами международных предметных олимпиад

- Опасная КАНАЛизация

- Внедрение ваучерного финансирования дошкольного образования сэкономило бюджетные средства в Таразе

- О ликвидации наркогруппировок

- АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроект по защите прав потребителей финансовых услуг в первом чтении

