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|Автора Telegram-канала "Дикая орда" Адилбекова приговорили к 4,5 годам лишения свободы
12:33 19.10.2024
Казахстанского журналиста Данияра Адилбекова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Такое решение вынес Межрайонный суд Астаны по уголовным делам, передает ORDA.kz.
Адилбекова признали виновным в заведомо ложном доносе и распространении заведомо ложной информации. Прокурор запрашивал для него пять лет лишения свободы.
По версии обвинения, Адилбеков распространял ложную информацию в своем Telegram-канале "Дикая орда". С заявлением на журналиста обратились сразу три человека - журналистка Гульжан Ергалиева, арабский инвестор, директор столичного аэропорта Юсуф Рашед Альджаудер и замминистра энергетики Ерлан Аккенженов.
О Гульжан Ергалиевой Адилбеков в Telegram-канале писал, что она брала деньги за интервью с адвокатами Куандыка Бишимбаева.
О Юсуфе Рашед Альджаудере в публикации говорилось, что он незаконно дает распоряжения и поручения в обход настоящего правления аэропорта.
Одно из обвинений в адрес Адилбекова - ложный донос о коррупционном преступлении на замминистра энергетики Ерлана Аккенженова. В публикациях говорилось о его связях с бывшим зятем Карима Масимова Азаматом Капеновым. Также со ссылкой на одного из нефтетрейдеров Адилбеков описал коррупционную схему, которая якобы работает при распределении нефти в Казахстане.
По этому же делу задержали Ерлана Саудегерова - нефтетрейдера, который был источником информации для Адилбекова. Он получил три года лишения свободы условно.
Адилбеков был задержан минувшей весной, с тех пор он находился под стражей. Все обвинения в свой адрес он отвергал.
В Казахстане в последние годы расследовали несколько "громких" дел, связанных с публикациями в соцсетях. В феврале 2023 года независимого журналиста, автора Telegram-канала ABZHAN NEWS Махамбета Абжана приговорили к 9 годам тюрьмы, признав виновным в вымогательстве и распространении заведомо ложной информации. В декабре того же года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил журналистов Владимира и Наргиз Северных к 7 и 8 годам лишения свободы соответственно по делу о вымогательстве в особо крупном размере. В феврале текущего года шымкентскую журналистку Марину Низовкину оштрафовали на $1,4 тыс. за публикации в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Суд признал ее виновной в клевете на первого замначальника Департамента полиции города Ермахана Абдраманова.
18.10.24