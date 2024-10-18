Автора Telegram-канала "Дикая орда" Адилбекова приговорили к 4,5 годам лишения свободы

12:33 19.10.2024

Казахстанского журналиста Данияра Адилбекова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Такое решение вынес Межрайонный суд Астаны по уголовным делам, передает ORDA.kz.



Адилбекова признали виновным в заведомо ложном доносе и распространении заведомо ложной информации. Прокурор запрашивал для него пять лет лишения свободы.



По версии обвинения, Адилбеков распространял ложную информацию в своем Telegram-канале "Дикая орда". С заявлением на журналиста обратились сразу три человека - журналистка Гульжан Ергалиева, арабский инвестор, директор столичного аэропорта Юсуф Рашед Альджаудер и замминистра энергетики Ерлан Аккенженов.



О Гульжан Ергалиевой Адилбеков в Telegram-канале писал, что она брала деньги за интервью с адвокатами Куандыка Бишимбаева.



