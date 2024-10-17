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Язык и ценности. Откуда в учебнике русского взялась таджикская пословица
12:54 19.10.2024

Кирилл Велесов
17 октября 2024

Неожиданная находка обнаружилась в типовом учебнике русского языка для вторых классов, по которому учатся российские школьники. В параграфе о важности правильной речи приведены две пословицы. Первая звучит так: "Каков человек, такова и его речь", в тексте книги она обозначена как русская. А следует за ней пословица "таджикская": "Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот собирает".

Скриншоты учебника быстро разошлись по Telegram-каналам, вызвав массовое возмущение: почему восьмилетним российским школьникам предлагают именно таджикскую пословицу? Своих, что ли, не осталось?

Автор учебного пособия - Валентина Канакина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования Владимирского государственного гуманитарного университета. Ее учебник в 2023 году переиздали уже в 14-й раз. При этом в предыдущем издании, 2022 года, все пословицы были русскими.

Впрочем, вскоре выяснилось, что названная таджикской пословица "Кто говорит, тот сеет, кто слушает, тот собирает", на самом деле русская. Ее еще в 1862 году зафиксировал Владимир Даль и поместил в свой сборник "Пословицы русского народа".

Кто и почему решил назвать русскую пословицу таджикской - большой вопрос. Это нельзя списать на технический сбой, ведь речь не об опечатке, а о подмене смысла. В то же время, допускает доктор филологических наук Людмила Савенкова, в этой "ошибке" могло и не быть злого умысла.

"У нас был паремиолог Григорий Львович Пермяков. Его нет уже, конечно, полвека или даже больше. Но он занимался вопросом логики пословиц и их образной основы. Он объяснял, что есть вещи различные и совпадающие.

Может быть, составитель подумал, что суждения в двух пословицах одинаковые, хотя и выражены разными образами. Например, японец скажет: "Тот, кто плетет циновки, сам спит на голом полу", а у нас это "Сапожник без сапог". Логика одна, а образы разные, соответствующие привычным реалиям.

И вполне вероятно, что такая же или похожая пословица в таджикском языке могла существовать", - рассказала Савинкова в беседе с ИА Регнум.

Семья и терпение

Филологи и фольклористы называют пословицы и поговорки отражением жизни народа, его образом мысли и характера. В пословицах ярко и кратко выражаются житейские правила, алгоритмы социальных отношений народа.

В учебники же пословицы включают, чтобы прививать детям прописные истины о том, как можно себя вести и как нельзя.

Кандидат искусствоведения Наталья Худолей выделяет в русском фольклоре такие типичные темы, как отзывчивость русской души, мужество и смелость русского человека, терпение и выносливость; среди характерных положительных качеств также милосердие и сострадание, щедрость и гостеприимство, открытость, доверчивость, простота и дружелюбие.

Национальный код культуры, отмечает Худолей, фиксирует уникальные особенности национально-культурного менталитета, унаследованные народом от предков.

"Если мы откроем научную и учебную литературу по аксиологии - науке, изучающей теории ценностей, мы увидим, что ценности бывают вечные, общечеловеческие, - отмечает Людмила Савинкова. - У меня есть монография по пословицам, в ней я анализировала, что является самым важным для русских. В пословицах, которые я смотрела в собрании Владимира Ивановича Даля, пословиц о семье больше всего, они лидируют".

Многие из них о традиционном укладе, мире и гармонии в семье, а также о том, что семья должна быть большой и дружной: "На что и клад, коли в семье лад", "Вся семья вместе, так и душа на месте", "Хоть наследства и не делить, а все надо своими счесться", "Русский человек без родни не живет", "Добрая кума прибавит ума. Кума да кум наставят на ум", "Любовь братская - союз христианский". Но встречаются и колкие, даже едкие пословицы о семейных неурядицах: "Родня до полдня, а пообедать негде", "Есть родня, есть и возня", "С родней не без хлопот".

Еще одна характерная особенность русского народа, которую передают пословицы, - терпение: "Терпение и труд все перетрут"; "Не потерпев, не спасешься", "Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет".

Разные народы говорят о разном

Фольклор малых форм, пословицы и поговорки наглядно показывают общие черты и ценности разных народов, отмечает заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

"В них выделяются некие концепты, наиболее значимые для культуры, и обычно они связаны с добром, со справедливостью, домом, семьей, с нашими общечеловеческими ценностями", - поясняет она в разговоре с ИА Регнум.

В то же время существуют и пословицы, которые подчеркивают национальные различия. Яркие примеры из русской культуры: "Что русскому хорошо, то немцу смерть", "Француз боек, а русский стоек", "Немец своим разумом доходит (изобретает), а русский глазами (перенимает)", "У немцев шинели не по русской метели". "У нас не в Польше, муж жены больше".

Через пословицы также можно проследить различия в мышлении разных народов. Особенно это заметно в русском и английском языках. Например, отношение к дружбе. В английских пословицах нередка мысль, что и друзей следует держать на расстоянии: "Когда между друзьями изгородь, то и дружба дольше", "Чрезмерная близость порождает презрение", "Друзья - воры твоего времени". Русские пословицы же, наоборот, превозносят дружбу: "Дружба да братство дороже всякого богатства", "Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех", "Где дружбой дорожат, там враги дрожат", "Не имей сто рублей, а имей сто друзей".

Другое различие - отношение к природе. Английские пословицы говорят о господстве человека над ней, человека буквально помещают в центр вселенной: "Человек - душа вселенной", "Человек - мера всего". В русских пословицах обычно говорится о гармонии человека и природы: "Земля - тарелка: что положишь, то и возьмешь", "Не беречь поросли, не видать и дерева", "Рощи да леса - всему миру краса".

Еще один характерный пример - отношение человека к другим людям. В английском языке и западной культуре в целом утверждается ценность и статус самой личности. Прямых аналогов в русском нет, приведем дословный перевод: "Вытащи себя за собственные волосы", "Делай свое дело", "Бог помогает тем, кто помогает себе сам", "Только тот ярок, кто светит сам по себе", "Каждый человек должен брать свое", "Тот, кто зависит от другого, плохо обедает и еще хуже ужинает". В русских же пословицах часто говорится о коллективизме, общем деле, а эгоизм и своекорыстие порицаются: "Один в поле не воин", "В одиночку - слабы, вместе - сильны", "Что одному не под силу, то легко коллективу", "Человек не для себя родился", "За общим столом еда вкуснее", "Не рой другому яму - сам в нее упадешь".

Мудрый народ давно заметил, что мы разные, и никакие попытки глобализации этого не изменят.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729331640


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