 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Царьград: Россия допустила глупость, когда поверила на слово. Теперь уже не верит
13:00 19.10.2024

Кедми: "Россия допустила глупость, когда поверила на слово". Теперь уже не верит

Владимир Путин ясно обозначил, как Россия представляет свою безопасность - для этого Североатлантический альянс должен "откатиться" к тем границам, которые были четверть века назад. Запад хорошо знает условия, выдвигаемые президентом России. К такому выводу пришел военно-политический эксперт Яков Кедми.

Основным направлением внешней политики России является обеспечение безопасности от внешних угроз и получение надежных гарантий от Запада. Это возможно лишь при условии возвращения НАТО к границам, существовавшим в конце 1990-х годов, до того как блок нарушил негласное соглашение не включать бывшие республики СССР в свой состав и вплотную подошел к российским границам.

Требование к НАТО вернуться к состоянию на 1998 год Владимир Путин выдвинул еще в конце 2021 года, напомнил Кедми:

То есть страны НАТО могут оставаться в Альянсе, но не должно быть размещения иностранных войск за пределами обозначенных границ. К примеру, Латвия может оставаться в блоке, но ни польских, ни румынских, ни немецких, ни американских войск на ее территории быть не должно - только латышская армия. То же самое в отношении остальных. Нераспространение военного союза НАТО на Восток - то есть ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия, никто ни прямо, ни косвенно, даже если Румыния поглотит Молдавию,
- сказал эксперт.

В 1999 году НАТО включило в свои ряды три страны бывшего Варшавского договора - Польшу, Чехию и Венгрию. В течение следующих пяти лет Альянс расширился за счет Прибалтийских республик - Румынии, Болгарии, Словакии и Словении. Это стало частью стратегического плана организации, позволяющего минимизировать подлетное время до целей на территории России. В 2022 году, после начала СВО, НАТО продолжило расширение, в его состав вошли Финляндия и Швеция.

По мнению Кедми, такая ситуация стала следствием ошибок, допущенных позднесоветским руководством, которое не потребовало от Запада четких гарантий безопасности. Путин эту ошибку повторять не собирается.

Россия допустила глупость, когда поверила на слово, что после объединения Германии - хотя это было не объединение, а поглощение - войска НАТО не будут располагаться в бывшей ГДР. Поверили в это! И именно эти условия могут быть сейчас, других нет. Второе: убрать американское ядерное оружие из Европы. Французское и британское может быть, но не из США,
- считает Кедми.

К обращению Путина к Западу с требованием гарантий безопасности США и их союзники отнеслись совершенно несерьезно. В результате чего нарвались на жесткий ответ в виде СВО, который спровоцировал кризис как внутри НАТО, так и в западной экономике. То есть теперь, подчеркнул Кедми, в пустые обещания Россия не верит. Политика при Путине иная.

Источник - Царьград
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