Ясмин Байболова стала обладательницей титула "Мисс Астана-2024"

13:06 19.10.2024

Стала известна обладательница титула "Мисс Астана-2024"



На конкурсе красоты в Астане выбрали главную красавицу столицы, сообщает Zakon.kz.



Финал городского конкурса красоты "Мисс Астана-2024" прошел 18 октября. Так, главной красавицей столицы стала Ясмин Байболова. Именно ей достался заветный титул и главная корона конкурса.



Ясмин Байболова, 19 лет

Рост: 166 Параметры: 79-60-90

Выпускница Казахской Национальной Академии Хореографии по специальности "Артистка Балета", танцует в театре "Астана Опера". Танцевала на мировых сценах, посещала разные страны с гастролями. Увлекается конным спортом, работает моделью.



Эпизодами мероприятия победительница поделилась у себя в Instagram-сториз.



Победительницу поздравила главная амбассадор конкурса "Мисс Казахстан" Дильназ Тилаева из Алматы.



Учитывая ранние публикации Ясмин в соцсетях, она имеет прямое отношение к балету. Другие участницы конкурса были удостоены званий:



И, если для Ясмин это первый день в новом статусе, то "Мисс Уральск-2024" Алма Хабулова уже вовсю готовится представлять свой город на республиканском конкурсе.



Алия Абди