Предчувствие гражданской войны в Америке. Демократы ни за что не признают победу Трампа, а республиканцы – победу Харрис, - О.Розанов

13:58 19.10.2024 19.10.2024 | Олег РОЗАНОВ

Лидеры демократов в Конгрессе США заявили, что не признают результат президентских выборов в ноябре 2024 года, если на них победит Дональд Трамп.



Член комитета по надзору палаты представителей и бывший член комитета по выборам Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) 6 января заявил изданию Axios, что не уверен, подтвердит ли он победу Трампа.



Если Трамп "выиграет свободные, справедливые и честные выборы, то мы, очевидно, примем это. Я определенно так не предполагаю. Демократы не занимаются фальсификацией результатов выборов", сказал Раскин.



В сентябре появилось видео панельной дискуссии демократов, в ходе которой Раскин предположил, что конгресс аннулирует победу Трампа на выборах, даже несмотря на то что это может привести к "гражданской войне".



Член комитета по правам палаты представителей Джим Макговерн (демократ от штата Массачусетс) также сообщил Axios, что демократы подтвердят победу Трампа только "при условии, что все пойдет так, как мы ожидаем… Мы должны посмотреть, как все это произойдет".



Член палаты представителей Джен Шаковски (демократ от штата Иллинойс), заявила, что она "не знает, какие махинации он [Трамп] планирует… Нам пришлось бы на любых выборах… убедиться, что все правила соблюдены".



Вице-президент Камала Харрис пока не ответила, поддержит ли она подтверждение победы Трампа, хотя она резко критиковала республиканцев, которые не признавали победу Байдена в 2020 году. Она лишь выразила сомнение, будут ли ноябрьские выборы "свободным и справедливыми".



Со своей стороны демократы принимают энергичные меры по недопущению честного подсчета голосов на выборах.



Судья Верховного суда округа Фултон штата Джорджия Роберт Макберни запретил пересчет бюллетеней вручную после окончания голосования.



"Это решение является победой для демократов, либеральных групп по правам избирателей и некоторых экспертов по праву, которые выразили обеспокоенность тем, что союзники Дональда Трампа могут отказаться подтверждать результаты, если бывший президент проиграет вице-президенту-демократу Камале Харрис на президентских выборах в следующем месяце", – пишет US News & World Report.



К фальсификации результатов выборов в пользу демократов подключился и Минюст США.



Министерство юстиции США подало в суд на штат Вирджиния, утверждая, что штат исключил неграждан из списков избирателей, причем слишком близко к дню выборов.



В иске Минюста утверждается, что Избирательная комиссия штата и комиссар по выборам в штате Вирджиния Сьюзан Билс нарушили Федеральный закон о национальной регистрации избирателей (NVRA), который обязывает штаты завершить свою программу технического обслуживания не позднее чем за 90 дней до выборов в соответствии с положением, известным как "Положение о периоде затишья".



Минюст утверждает, что губернатор-республиканец Гленн Янгкин нарушил NVRA, объявив и впоследствии выполнив указ, который обязывал комиссара по выборам регулярно обновлять списки избирателей штата, чтобы исключить из них лиц, "идентифицированных как неграждане".



"Указ официально утвердил Программу и объявил, что 6303 человека были исключены из списков в соответствии с той же процедурой в период с января 2022 года по июль 2024 года", – говорится в жалобе Минюста.



В своем заявлении Янгкин отклонил иск министерства юстиции, заявив, что иск "политически мотивирован".



"Менее чем за 30 дней до выборов министерство юстиции Байдена-Харриса подает беспрецедентный иск против меня и штата Вирджиния за надлежащее применение закона 2006 года, подписанного демократом Тимом Кейном, который требует от Вирджинии исключить неграждан из списков избирателей – процесс, который начинается с того, что кто-то объявляет себя негражданином, а затем регистрируется для голосования", – сказал Янгкин. – Вирджинцы и американцы увидят в этом именно то, чем оно является: отчаянную попытку поставить под сомнение легитимность выборов в Вирджинии, самом горниле американской демократии".



Янгкин поклялся "защищать эти разумные шаги" и пообещал, что выборы в штате будут "безопасными и справедливыми".



Сенатор Майк Ли, республиканец из штата Юты, написал в X*, что иск министерства юстиции является "вмешательством в выборы. Администрация Байдена-Харрис занимается вмешательством в выборы", "они преследуют штаты, которые пытаются сделать так, чтобы неграждане не могли голосовать. Это беззаконное злоупотребление властью".



Минюст на этом не остановился и подал жалобу также на штат Алабаму "за предполагаемую чистку избирателей-неграждан в преддверии выборов".



"Это систематическая программа отстранения избирателей, которую штат проводит в течение 90 дней до предстоящих федеральных выборов, нарушает положение о периоде тишины", – заявило министерство юстиции.



Между тем избиратели демократов и "демократической Калифорнии взяли моду регистрироваться в республиканских штатах, причем делают это в клиниках для абортов, автозаправках и стрип-клубах.



Отчаявшиеся демократы прибегают даже к прямому подкупу избирателей. Так, штаб Камалы Харрис обещает выдать черным бизнесменам займы в $20 тысяч, которые возвращать не придется, так как они будут списаны за счет бюджета.



Кредиты будут предлагаться чернокожим предпринимателям "в партнерстве с надежными организациями, такими как целеустремленные кредиторы и банки с доказанной приверженностью своим сообществам", заявила команда Харрис.



Харрис также пообещала не только отменить федеральный запрет на марихуану, но и помочь чернокожим мужчинам преуспеть в марихуановом бизнесе. Харрис также обещала бороться за то, чтобы "по мере формирования национальной индустрии каннабиса чернокожие мужчины, которые в течение многих лет подвергались чрезмерному преследованию за употребление марихуаны, смогли получить доступ к богатству и рабочим местам на этом новом рынке".



"Схема "займа" в 20 000 долларов последовала за другим актом отчаяния, направленным на укрепление черного краеугольного камня демократической коалиции, который пошел ко дну, как свинцовый шар. Барак Обама снисходительно отчитал "братушек" за их вялую поддержку вице-президента, даже зайдя так далеко, что обвинил их в сексизме. Чернокожие мужчины немедленно отправились в социальные сети, чтобы высмеять Обаму, и с тех пор они не перестают подкалывать его, Харрис и Демократическую партию", – пишет портал Zerohedge.



"Теперь мы можем официально назвать самодовольную речь Обамы величайшим политическим ответным ударом всех времен", – пишут в соцсетях афроамериканцы.



Демократы настолько достали американцев своим милитаризмом, что от них отворачиваются мусульманские избиратели.



"Пропалестинская толпа окружила, атаковала и залила кровью произраильского демонстранта, когда тысячи людей вышли на улицы Манхэттена в первую годовщину террористической атаки на еврейское государство 7 октября. Тодд Ричман, соучредитель "Демократического большинства Израиля", был замечен в социальных сетях с израильским флагом в руках, в то время как толпа протестующих издевалась над ним и пыталась отобрать у него флаг", – пишет The New York Post.



Харрис уже открыто намекает, что ее отношение к Израилю изменится по сравнению с позицией Байдена.



Но за что бы она ни взялась, везде ее преследуют провалы. Так, она безнадежно проиграла теледискуссию с Роном Десантисом, губернатором Флориды.



Она не нашла что сказать, когда во время интервью в программе "60 минут" телеканала CBS ведущий спросил ее, считает ли она "ошибкой" допуск "потока" нелегальных мигрантов в США и почему администрации Байдена потребовалось три с половиной года, чтобы ввести более жесткие ограничения для решения иммиграционного кризиса.



Харрис также уклонилась от ответа, когда ведущий Билл Уитакер спросил, сожалеет ли она о том, что за первые три года ее пребывания в Белом доме число пересечений границы "увеличилось в четыре раза". На вопрос, является ли Нетаньяху союзником США, Харрис также ответила фигурой умолчания. То, что ей удается, так это мастерски уходить от обсуждения украинской повестки.



Чем ближе выборы, тем больше проседают рейтинги Харрис. Так, согласно новому национальному опросу Fox News "Трамп опережает Харрис в президентской гонке с соотношением 50%-48%, согласно новому национальному опросу Fox News. Это противоположно прошлому месяцу, когда у Харрис было небольшое преимущество".



"Это лучшие показатели Трампа с тех пор, как Харрис стала кандидатом в президенты от демократов в августе. Движение в его сторону в основном происходит за счет увеличения поддержки среди белых избирателей, которые теперь поддерживают его на 10 пунктов, по сравнению с 4 пунктами в прошлом месяце и 6 пунктами в августе. Он также находится на рекордно высоком уровне среди избирателей в возрасте 65 лет и старше (49%) и тех, у кого есть высшее образование (48%).



В то же время Харрис получила самую низкую поддержку с момента выдвижения своей кандидатуры среди чернокожих избирателей (67%), выпускников колледжей (49%), избирателей в возрасте 65 лет и старше (47%) и белых с высшим образованием (46 %)", – пишет Fox News.



Букмекеры оценивают вероятность победы Трампа почти в 60%.



Между тем, кто бы ни победил на президентских выборах в ноябре, дело идет к тому, что проигравшая сторона их результат не признает. А значит, вероятность гражданской войны в "цитадели демократии" остается высокой как никогда.



Что ж, может быть, тогда американцы перестанут совать свой длинный нос в чужие дела и займутся наведением элементарного "закона и порядка" в своей собственной стране. Источник - fondsk.ru

