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Уроки китайского - и третий лишний, - Виктория Никифорова
14:02 19.10.2024

19.10.2024

Виктория Никифорова

В США праздник со слезами на глазах: там отмечают 75 лет советско-китайских дипотношений. С болью признается, что сегодня альянс двух великих держав обрекает Штаты на роль третьего лишнего, причем отстающего. Строятся планы по разрушению этих отношений - но реальны ли они?
Три четверти века отношений преподали нам много уроков, современная Россия активно использует этот опыт.

Урок первый: отношениям между государствами любая идеология откровенно вредит. Уж как дружили, казалось, наши компартии в 50-е, как радостно все пели "Сталин и Мао слушают нас". Десятки тысяч советских специалистов, инженеров, преподавателей ехали в разоренный войной Китай, помогали ему строиться, лечили, учили.

Но вот в Москве проходит XX съезд КПСС с развенчанием "культа личности", и китайские коммунисты внезапно обижаются на московских товарищей: зачем, мол, вы разоблачаете Сталина? Ну, казалось бы, какое вам дело? Обеим странам были одни выгоды от этих связей. Сохранись этот альянс, и соцлагерь стал бы сильнейшей экономикой мира. Но нет, китайские товарищи пошли на принцип - за это им пришлось заплатить последующим десятилетием бедности и отставания в развитии.

Соответственно, урок второй - прочные отношения основываются только на прагматизме. СССР надрывался, тратя миллиарды на поддержание штанов дружественных режимов в Африке и Латинской Америке, но один переворот - и идеология режима менялась, страна резко рвала с Москвой, а миллиарды пропадали втуне. Нет-нет, сегодня дружба дружбой, а табачок врозь.

Кстати, и в американской вспышке любви к Китаю был заметный момент идеализма. В Вашингтоне искренне надеялись, что сумеют мягкой силой соблазнить Пекин на разворот в сторону "демократии" - понимай, вассальной зависимости от США. Уж сколько надежд возлагалось на то, что в Китае вырастет молодой средний класс и свергнет партийных бюрократов.

Он действительно вырос, расцвел и окреп - и оказался таким патриотичным и националистичным, что и партийные бюрократы позавидуют. Тем временем Штаты заплатили за этот альянс своей деиндустриализацией. Вымирающий "ржавый пояс", миллионы потерянных рабочих мест, сотни тысяч "смертей от отчаяния" - вот цена, в которую американцам обошлась идеологизация дружбы с Китаем.

Урок третий: нет двух одинаковых стран. Уж сколько надрывались наши патриоты - мол, надо нам было все сделать как в Китае! Но ведь в позднем СССР к этому не было никаких предпосылок вообще. Американцы не открывали для нас свой богатейший потребительский рынок. Они не переносили массово к нам свои производства.

Это вполне понятно - в СССР к тому моменту уже просто не было миллионов живущих впроголодь людей, для которых счастьем было бы вырваться из деревни в город и работать там без выходных за двадцать долларов в месяц. Советский пролетариат по уровню жизни был на одном из первых мест в мире. Мы жили слишком хорошо, чтобы быть интересными американцам в качестве заграничной фабрики. Приблизить к себе Пекин в Вашингтоне решились только потому, что не видели в нем конкурента, - ах, какой же это выглядит ошибкой сегодня.

Урок четвертый: чем лучше отношения двух стран, тем сильнее будет завидовать им "третий лишний". Это прямо как в жизни: вокруг счастливой пары вечно вьются завистники и ворчат, что он альфонс, да нет, это она из него деньги выдаивает, да и изменяют они друг другу, точно-точно, вы разве не знаете, и ребенок-то вовсе не от него, неужели не видно?

Как только наши отношения с Китаем пошли на лад, начались те же разговоры. Китай-де покушается на какие-то российские территории и вот-вот нападет. Китайцы "захватывают" восток России. Россия впадает в вассальную зависимость от Китая.
Этим заплачкам больше тридцати лет, китайцы все "вторгаются" и "покушаются", Россия неумолимо "впадает", а "кони все скачут и скачут", как сказал бы поэт, - "а избы горят и горят."

Свежая вариация на ту же тему - "Китай себе на уме, у него свой интерес". Да больше всего в мире Россия заинтересована в партнерстве со странами, у которых есть свой интерес! Именно свой, национальный интерес, а не выгода американских корпораций. Как наладились бы наши отношения с Германией или Францией, если бы тамошнее руководство преследовало свой интерес, а не обслуживало истово все хотелки дяди Сэма. Это ведь все та же история про прагматизм. Его ох как не хватает в нынешних международных отношениях.

Насчет интереса можно договариваться, можно торговаться, это нормально. В России с пониманием относятся к тому, что другие страны преследуют свои выгоды. Ведь прибыли должны уравновешивать те риски, на которые эти государства идут. Тот же Пекин за хорошие отношения с Москвой платит санкциями и торговой войной с США и его европейскими вассалами. Естественно, что и мы в чем-то идем навстречу.

Вот и приходится американским политологам с болью признавать, что "российско-китайские отношения гораздо прочнее советско-китайских, и никаких причин для разрыва у них нет". Геополитика, общая угроза, комплементарность экономик, да и простые человеческие отношения - от лидеров держав до обычных студентов - все это работает на наш тандем, которому Вашингтон пока не может противопоставить ничего, как ни старается.

Источник - ria.ru
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