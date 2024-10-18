Канатай Далматов назначен заместителем председателя КНБ Казахстана

14:54 19.10.2024

Токаев назначил заместителя главы КНБ



Канатай Далматов назначен заместителем председателя КНБ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Распоряжением Главы государства Далматов Канатай Жорабекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Канатай Далматов родился в 1978 году в Алматинской области. Окончил Военный институт КНБ, Центрально-Азиатский университет. В разные годы работал заместителем начальника пограничной заставы, начальником поста, начальником пограничной заставы Зайсанского пограничного отряда. Проходил службу на должностях оперативного и руководящего состава органов национальной безопасности РК. В октябре 2019 года был назначен заместителем директора Пограничной службы КНБ.



Напомним, 25 сентября распоряжением Главы государства Руслан Саркулов был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности.



Двумя днями ранее Президент освободил от должности заместителя председателя КНБ Бакытбека Косжанова.



Новым заместителем главы КНБ стал Алмас Наймантаев.



Кроме того, заместителем главы КНБ - директором Службы внешней разведки - стал Марат Жумабаев.



16 сентября первым заместителем председателя КНБ был назначен Али Алтынбаев.