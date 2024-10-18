Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию

16:17 19.10.2024

Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов в Америку и Азию



Россия экспортировала тонны мухоморов в США и Азию



Tекст: Вера Басилая



Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов, отправив 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США, сообщила "Комсомольская правда".

В прошлом году Пермский край стал крупнейшим экспортером мухоморов. Согласно данным Россельхознадзора, было отправлено 565 кг сушеных грибов в Киргизию, Филиппины и США. Пермский предприниматель Александр Закиров первым официально вывез мухоморы за границу, продав 140 кг в США. Несмотря на неурожай, его компания продолжает сушить и экспортировать грибы, пишет "Комсомольская правда".



Закиров отметил, что мухоморы теряют до 15 раз в весе после сушки, и продаются конечным потребителям по цене до 100 тыс. рублей за килограмм через интернет-магазины. Компания использует современные дегидраторы местного производства для сушки грибов, которые позволяют сохранять их качество.



Изначально Закиров занимался закупкой традиционных съедобных грибов для переработки и продажи, но в пандемию 2020 года неожиданно вырос спрос на мухоморы. С тех пор бизнес был переориентирован на экспорт мухоморов, хотя производство сталкивается с бюрократическими сложностями из-за трудностей в классификации продукта.



Врачи и микологи предупреждают об опасности употребления мухоморов даже в микродозах, указывая на отсутствие научных исследований, доказывающих их положительное воздействие на здоровье. Так, доктор медицинских наук Наталья Корягина подчеркивает, что накопление токсинов может негативно сказаться на здоровье человека.



Миколог Лидия Переведенцева отмечает, что мухоморы используются в народной медицине, но остаются ядовитыми и малоизученными грибами.



Ранее микологи рассказали о полезных свойствах мухоморов, отметив наличие съедобных видов и тех, которые демонстрируют положительные результаты в медицинских исследованиях.



В Госдуме считают, что мухоморы необходимо приравнять к наркотикам, поскольку число отравившихся грибами ежегодно растет на 40%.