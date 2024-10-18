Си Цзиньпин поручил создать в Китае "госплатформу по циркуляции ресурсов"

18:54 19.10.2024

КНР продолжает совершенствовать систему зеленого, низкоуглеродного и рециркуляционного развития



Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности создания в стране государственной платформы по переработке и повторному использованию ресурсов, и дал указание создать такую компанию в Китае. Об этом в пятницу, 18 октября сообщает информагентство "Синьхуа".



Как отметил Си Цзиньпин, это важное решение, принятое с целью совершенствования экономической системы зеленого, низкоуглеродного и рециркуляционного развития. Новая компания должна помочь Китаю в полной мере реализовать стратегию всеобъемлющей экономии ресурсов, стимулировать переработку отходов и способствовать развитию инноваций в данной сфере.



В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о необходимости провести в стране новый раунд масштабной программы обновления оборудования и покупок потребительских товаров по схеме трейд-ин, а также создать промышленную группу мирового класса, специализирующуюся на переработке отходов и повторном использовании ресурсов.