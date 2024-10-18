В Купянске паника: Русские идут брать мосты через Оскол, - Р.Маркуш

00:05 20.10.2024

В Купянске паника: Русские идут брать мосты через Оскол

Стало понятно, почему так долго стоял фронт в Заосколье и на левом берегу Жеребца



Радомир Маркуш



Армия России неуклонно приближается к реке Оскол. С "мест" сообщают о боях в районе Кругляковки, о штурме окраин Петропавловки и об отчаянных попытках ВСУ удержать свой плацдарм в Заосколье и на левом берегу Жеребца.



По данным пробандеровского Института изучения войны (ISW), 18 октября российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в ходе продолжающихся наступательных операций. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 октября, свидетельствуют о том, что ВС РФ зашли в центральную и северную части Кругляковки (к югу от Купянска) и в лесную местность к западу от Дибровы (к западу от Кременной).



Инсайдер из Генштаба ВСУ опровергает, что русские солдаты ворвались в центр Кругляковки, но признает, что "российская армия вошла в первые дома Кругляковки", что воспринято очень болезненно в руководстве группировки "Харкiв".



В подтверждение этому в сети появились кадры с геолокацией, на которых видна передовая позиция ВС РФ в поселке Кругляковка, которая подверглась обстрелу с дрона ВСУ (см. карту). Таким образом, до Оскола нашим здесь осталось чуть больше одного километра.



Военные эксперты напоминают, что в Кругляковке расположен мост на западный берег, еще один находится в Боровой, а третий мост уже в Купянске, дескать, именно поэтому село имеет важное значение для логистики ВСУ к югу от Купянска. Кроме того, освобождение поселка позволило бы группировке "Запад" рассечь формирования бандеровцев в Заосколье.



Тем временем ГУР заявило о захвате Кругляковки. Мол, операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября. Но, как пишет "Страна.UA", ранее ничего об освобождении россиянами Кругляковки известно не было. К тому же самостийный военный паблик Deep State (заблокированный в нашей стране) относил это село к зоне контроля ВСУ.



Главарь СБУ опять что-то мутит по соображению пропаганды, но в любом случае Банковая рассматривает этот населенный пункт как стратегическую "фортецю". Информация подается так, будто наши взяли Кругляковку, а потом укро-ССО отбили ее, причем 5 дней назад.



Однако спич одного из мейнстримщиков незалежной Богдана Мирошникова фактически обнуляет заявление ГУР. 19 октября "истинный бандеровец" пишет, что "орки продолжают двигаться к реке Оскол.



Идут довольно просто - напрямую к реке между селами Кругляковка и Колесниковка. Авангард клина в настоящее время находится примерно в 2,5 км от реки.



Ширина плацдарма на том участке - до 2−2,5 км. Были бы у ВСУ ресурсы, можно было срезать прорыв. А так имеем, что имеем. При этом москаль все же пытается прикрыть свой левый фланг, двигаясь к югу от Песчаного и западнее Стельмаховки. Имеет успехи".



По оценке Мирошникова, достаточно скоро "русский клин" расширится до таких размеров, что тактические группы украинской армии уже не будут иметь возможностей для флангового контрудара. Эта текстовая заявка интересна тем, что, согласно данным мониторинговых каналов незалежной, противник держит в районе прорыва огромные силы, в том числе 1-ю президентскую бригаду, 43-ю ОМБр, 104-ю, 110-ю и 115-ю ОБрТРо, 92-ю ОДШБр, 27-ю ОБрНГ, 77-ю ОАЭМБр, 151-й ударный разведывательный батальон 10-го армейского корпуса, 31-й полк нацгвардии.



Получается, что все эти пiдроздiли обескровлены в ходе "стояния", что и объясняет якобы стабильность ЛБС здесь на протяжении последнего года. Как только военный потенциал перечисленного "мяса" существенно сократился, наши пошли вперед, прорываясь к реке в ходе ожесточенных боев.



Показательно, что большинство жителей Купянска в Харьковской области не хотят покидать свои дома, несмотря на объявленную украинскими властями принудительную эвакуацию. Об этом заявил полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин. По его словам, "они ждут прихода российской армии".



Картина битвы за Кругляковку была бы неполной без освещения ситуации на левом берегу Жеребца. Кстати, враг весь этот участок фронта называет "Купянско-Кременным", тем самым пытаясь сохранить целостность стоящей за водоразделом группировки ВСУ. Как правильно скулит шеф "Інформаційного опору" Константин Машовец, в планах нашей группировки "Запад" значатся не только освобождение Заосколья, но и ликвидация бандеровцев на левом берегу реки Жеребец.



"На данный момент в результате наступления передовых подразделений своей 20-й ОВА противнику удалось в северной части плацдарма полностью взять под свой контроль поселки Макеевка и Невское. Более того, ВС РФ удалось создать собственные плацдармы на правом берегу Жеребца, в частности в районе села Макеевка (по направлению на с. Грековка) и, соответственно, в районе с. Невское (по направлению Новолюбовка - Катериновка)", - говорится в аналитике Машовца.



Причем с "мест" стала поступать информация, что наши бойцы существенно сократили, а по некоторым источникам полностью ликвидировали карман, занятый врагом восточнее дороги между Макеевкой и Невским.



Вместе с тем 17 октября военкоры проинформировали о заходе российских подразделений и закреплении их в крайних домах населенного пункта Торское. "Противник, прикрываясь арьергардными боями, постепенно оттянется на западный (высокий) берег реки и будет нас пытаться сдерживать на давно выстроенной здесь и хорошо укрепленной линии обороны.



Единственное важное для фронта оперативное значение здесь имеет переход наших частей (в районе как раз Торского) через реку и занятие плацдарма восточнее г. Лиман (Красный Лиман). Причем как раз там западный берег реки менее крут и … у нас есть шансы добиться успеха", - поясняет Юрий Подоляка.