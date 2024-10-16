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Каракалпакские беженцы вылетели в США из алматинского СИЗО
00:17 20.10.2024

Четверо отсидевших в СИЗО Алматы каракалпакских активистов получили убежище в США

16.10.24

Четверо гражданских активистов, этнических каракалпаков, которые около года провели в СИЗО Алматы, получили убежище в США. Об этом сообщает ТХФПЧ (Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека).

Трое из них - Жангельды Жаксимбетов, Тлеубике Юлдашева, а также Райса Худайбергенова (с семьей), - вылетели в США 15 октября. Вылет Зиуар Мирманбетовой был отложен на более поздний срок из-за задержки с оформлением документов члена ее семьи.

Всего в Казахстане по запросу Узбекистана осенью 2022 года были задержаны пятеро каракалпакских активистов. Пятый - Кошкарбай Торемуратов - в настоящее время находится в Польше, где рассматривается его прошение об убежище.

В решении вопроса "алматинской пятерки" особую роль сыграло Казахстанское международное бюро по правам человека, чьи юристы оказывали им помощь со времени задержания, отметили в ТХФПЧ.

В начале июля 2022 года в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В качестве обвиняемых по этому делу проходил 171 человек. Некоторые подсудимые получили от 3 до 16 лет заключения, нескольким назначили наказание в виде ограничения свободы.

В причастности к организации беспорядков подозревались и несколько активистов, живущих за пределами Узбекистана, в том числе "алматинская пятерка". Ее просьбы об убежище в Казахстане остались без удовлетворения.

Источник - fergana
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