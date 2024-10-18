Каковы причины расширения БРИКС, и что это значит для Америки?

00:50 20.10.2024 The United States Institute of Peace

США



Каковы причины расширения БРИКС, и что это значит для Америки?



Расширение состава БРИКС показывает интерес Глобального Юга к альтернативам существующему мировому порядку, пишет USIP. По мнению американских экспертов из Института мира США, Вашингтону нужно проанализировать причины высокого интереса к БРИКС, не впадая в панику.



Адам Галлахер (Adam Gallagher), Эндрю Читэм (Andrew Cheatham)



На следующей неделе лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки соберутся в городе Казани, где состоится ежегодный саммит БРИКС, в котором также примут участие его новые члены. Это первый саммит с момента расширения состава его участников в этом году, когда в объединение вступили Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.



Председательствующая там в этом году Россия пригласила на встречу более двух десятков других стран из числа проявивших интерес к вступлению. Это будет первый саммит "БРИКС+". Президент Владимир Путин получит возможность показать, что попытки Запада изолировать Россию, начавшую военные действия на Украине, не увенчались успехом, и что у Москвы есть друзья во всем мире.



Лидеры БРИКС Россия и Китай преследуют цель создать альтернативу западной системе безопасности и финансов, и считают расширение состава объединения важным шагом к ее достижению. Адам Галлахер и Эндрю Читэм из Института мира США объясняют, почему так много желающих вступить в БРИКС, как его расширение пересекается с другими мировыми тенденциями, и что это значит для США.



Что стоит за интересом такого большого количества стран к вступлению в БРИКС?



Галлахер: Более 30 стран либо подали официальную заявку, либо выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС. Среди них государства Юго-Восточной Азии Таиланд, Малайзия и Вьетнам; член НАТО Турция; крупные нефте- и газодобывающие страны, такие как Алжир; самая большая в мире мусульманская страна Индонезия; Нигерия, у которой самое большое население в Африке, и Бангладеш, занимающая по численности населения восьмое место в мире.



Вступление в это стремительно расширяющееся объединение стран с развивающейся экономикой влечет за собой несомненные экономические выгоды. На долю десяти стран-членов БРИКС приходится 45% мирового населения, 28% общемирового ВВП и 47% всей добываемой в мире нефти.



Торговля внутри БРИКС - это та область, которая стала основой их взаимоотношений. В июне 2024 года по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС было принято совместное заявление с призывом "активнее использовать местные валюты в торговле и финансовых операциях между членами БРИКС". Эта тенденция усиливалась еще в период 2017-2022 годов, когда объемы торговли внутри БРИКС выросли на 56%. Западные санкции против России привели к дальнейшему росту.



"Товарооборот между странами БРИКС существенно превысил торговлю товарами между этим объединением и странами "Большой семерки", что повышает интенсивность торговли внутри БРИКС", - отмечается в докладе компании Boston Consulting Group. Страны, заинтересованные во вступлении, считают, что членство приведет к увеличению торговли и инвестиций.



Свою роль здесь сыграло положение американского доллара как мировой резервной валюты и западные санкции. Его господство и то, что в этой валюте ведется торговля сырьевыми товарами типа нефти, обеспечивает Вашингтону колоссальное влияние на мировую финансовую систему. Страны, против которых действуют американские санкции и меры экспортного контроля, такие как лидеры БРИКС Россия и Китай, новые члены вроде Ирана и кандидаты на вступление, такие как Венесуэла, хотят ослабить могущество доллара, чтобы уклониться от санкций и умерить влияние США.



Как и следовало ожидать, КНР оказалась в авангарде усилий, направленных на дедолларизацию. Китайский юань обогнал американский доллар и стал основной валютой в российско-китайской торговле. Пекин наладил взаимодействие с некоторыми ведущими нефтедобывающими странами Ближнего Востока и сейчас все чаще использует юань в расчетах за нефть. Но использование местных валют в торговле внутри БРИКС часто считают переходной мерой на пути к более амбициозной цели: созданию общей валюты. Пока большинство аналитиков считает, что это нереально и будет возможно лишь в отдаленной перспективе. Ожидается, что на саммите в Казани Россия предложит новые меры по созданию "альтернативной платежной системы", которая еще больше оттеснит американский доллар.



Для Китая и России ослабление американского влияния на мировую финансовую систему неотделимо от создания альтернативы международному порядку, где главенствуют США. Неудивительно, что противники Америки хотят сформировать альтернативную международную систему.



Но многие страны Глобального Юга также полагают, что существующий порядок противоречит их интересам и дает привилегии богатым западным странам. Они увидели несправедливость в мерах борьбы с COVID, поверив, что богатые страны сделали для себя крупные запасы жизнеспасительной вакцины. Государства Глобального Юга также обвиняют США в лицемерии, видя, какую позицию Америка занимает по отношению к конфликтам на Украине и в Газе, и заявляют, что Запад применяет нормы международного права только тогда, когда это соответствует его интересам. В связи с этим они говорят о необходимости создания более справедливого международного порядка.



Недовольство существующим международным порядком - это главное объяснение процесса расширения БРИКС. Но есть такие страны как Малайзия, желающая вступить в это объединение, или Индия, являющаяся членом БРИКС изначально, которые хотят поддерживать сбалансированные отношения во всем мире и стремятся к укреплению собственной стратегической автономии. Эти страны не хотят занимать чью-то сторону, думая совсем о другом. А некоторые государства полагают, что членство в БРИКС обеспечит им больше веса и представительства в международной политике. Дело здесь совсем не в антизападной идеологии.



Как БРИКС пересекается с мировыми тенденциями?



Читэм: Саммит БРИКС пройдет в важнейший момент, поскольку Соединенные Штаты считают, что их длившееся десятилетиями глобальное лидерство идет на убыль. Наша планета переживает фундаментальные перемены в распределении глобальной силы и влияния, и это будет иметь огромные последствия для мира во всем мире и безопасности.



В условиях российского реваншизма и китайского подъема такие термины как "соперничество великих держав" и "новая холодная война" очень часто используют для описания нынешней глобальной динамики. Но это неверные характеристики. Усиливающиеся средние державы перестраивают глобальную политику. Мы становимся свидетелями подъема не только немногочисленных соперников США и их западных союзников, но и более широкого круга "остальных".



Многополярность - это первая тенденция, которую надо учитывать, думая об усиливающейся значимости БРИКС. С точки зрения лидеров Глобального Юга, многополярность предлагает самые безопасные и надежные средства для ограничения гегемонии, которая, если ее не сдерживать, создаст угрозу их представлениям о международных нормах и безопасности. В таком мире большинство государств будут стремиться к созданию непостоянных альянсов и разрозненных партнерств, помогающих обеспечить диффузность власти.



Пока такая тенденция предвещает период нестабильности в сегодняшнем мировом порядке, когда не будет никакой определенности относительно окончательного баланса сил. Стабильному и спокойному многополярному миру потребуется дееспособная многосторонняя система для преодоления уникальных вызовов XXI века. К сожалению, мы наблюдаем совсем другую тенденцию, когда международные институты становятся все более недееспособными и некомпетентными, сосредоточившись вокруг Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности ООН, являющийся пережитком структуры власти, существовавшей после Второй мировой войны, уже не отражает современную глобальную динамику. Призывы к проведению реформ звучат все чаще, но они обычно остаются без ответа, так как великие державы цепляются за свое право вето.



Между тем, миротворческие миссии получают недостаточное финансирование, а их работу тормозят различные политические силы, из-за чего страны, где происходят конфликты, страдают от насилия, беззакония и гуманитарных трагедий. Международная система развития тоже пробуксовывает, так как многие страны попали в западню долгового кризиса и не могут совершить переход к цифровой и "зеленой" экономике.



Миротворческие и посреднические усилия ООН тоже терпят крах, а затянувшиеся конфликты никак не заканчиваются. Ответственность за военные преступления тоже существенно деградировала с 1990-х и начала 2000-х годов, когда возникали возвышенные идеи и был создан Международный уголовный суд. Гуманитарные системы перегружены и недофинансируются, а сотрудники организаций помощи все чаще сталкиваются с насилием и опасностями.



Кроме того, мы становимся свидетелями усиления авторитаризма и возрождения "цивилизационных государств", которые цивилизационную индивидуальность ставят превыше западных политических норм, отдавая предпочтение суверенитету и преемственности культуры в ущерб международным правилам. Это отражает глобальный сдвиг в сторону централизованного государственного управления, подрывающий приверженность западным представлениям о главенстве закона.



Очень много написано о демократиях в состоянии упадка и об усилении авторитаризма. Индекс верховенства права за 2023 год, составленный НКО "Проект всемирного правосудия", показывает, что свыше шести миллиардов человек живут в странах, где власть закона находится в состоянии упадка. Однако эти данные следует рассматривать с учетом усиления цивилизационных государств типа Китая.



Другие страны БРИКС, такие как Россия, Египет, Эфиопия и Иран, олицетворяют концепцию цивилизационных государств, подчеркивая культурное и историческое наследие и его главенство над современными политическими моделями. Одной неизменной чертой древних цивилизаций на всем протяжении их истории было господство правителей над порабощенным населением без оглядки на главенство закона в нашем нынешнем его понимании. На международном уровне такие цивилизации восходят к той эпохе, когда территориальные захваты были нормой. Российская военная операция на Украине стала мрачным напоминанием об этом.



Возрождение цивилизационных государств и авторитаризма способствует дальнейшему ослаблению верховенства права на национальном и международном уровне, где все больше разрушаются нормы, которые должны быть превыше отдельных руководителей. Такое возрождение должно вызывать особую тревогу, так как оно указывает не только на отход от демократических ценностей, но и на ослабление международных правовых структур, поддерживающих мир и подотчетность.



Те тенденции, которые будут обсуждаться на встрече БРИКС в этом году, показывают, что наш мир сталкивается с усилением многополярности, с упадком многосторонних институтов и с усилением влияния авторитарных цивилизационных государств. Это сигнализирует о серьезном отступлении от демократических и правовых норм, которые издавна лежали в основе международного порядка.



Что это значит для США?



Галлахер: Вашингтон должен серьезно относиться к этим тенденциям и событиям, но не впадать в панику. Расширяющее свой состав объединение БРИКС может стать внушительным игроком на международной арене. Но с другой стороны, такое расширение способно парализовать процесс принятия решений в этой организации, поскольку чем больше в ее составе стран, тем больше у них своих собственных интересов, и тем активнее они будут продвигать свои собственные планы. Дедолларизация ослабит влияние США, но общая валюта БРИКС и любая другая альтернатива доллару появится еще не скоро, пусть даже нынешние тенденции указывают на снижение доверия к доллару.



Многие страны БРИКС+ хотят поддерживать добрые отношения не только с Россией и Китаем, но и с США и Западом. Саудовская Аравия, например, ведет переговоры с Вашингтоном о гарантиях безопасности со стороны США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Индия, являющаяся одним из учредителей БРИКС, в последние году серьезно укрепляет связи с США в сфере безопасности. Вьетнам и Соединенные Штаты в прошлом году подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.



Тем не менее, БРИКС превращается в альтернативу геополитическому господству Запада, будучи выразителем мнений государств Глобального Юга. В период колоссального непостоянства и глубоких изменений в мировой политике США должны внимательно изучать, почему государства проявляют все больший интерес к альтернативам тому международному порядку, лидером которого они стали после окончания Второй мировой войны. В последние годы в мире возникает все больше конфликтов, что вызывает тревогу. Созданные десятки лет назад многосторонние институты демонстрируют свою явную неспособность эффективно противостоять этим тенденциям.



Новый многополярный мир требует капитальной перестройки многосторонней системы, чтобы решать самые острые проблемы современности, от войн и климатических изменений до пандемий и прорывных технологий типа искусственного интеллекта.



Очень многие согласны, что такая реформа необходима. На нынешнем заседании Генеральной Ассамблеи ООН США выразили поддержку реформе Совета Безопасности, включая предоставление двух постоянных мест африканским странам. Хорошим началом в этом деле станет серьезное отношение к недовольству и обеспокоенности стран Глобального Юга по поводу того, что они не представлены и лишены права голоса в этом высшем международном органе. Источник - ИноСМИ

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