Америка добивает Евросоюз, который утрачивает остатки экономического суверенитета, - В.Михеев

01:04 20.10.2024 О неявной, но одной из возможных ключевых миссий СВО на Украине



19.10.2024 | Владимир МИХЕЕВ



Для посвященных не стало неожиданностью, что флагман германского автомобилестроения Volkswagen (переводится как "Народный вагон") просчитывает сценарий закрытия всех предприятий у себя дома. Оборотная сторона этого решения – перенос производства в страны с более комфортными ценами на вводимые ресурсы, в первую очередь на энергоносители (у концерна в одном только Китае уже 39 заводов).



В прессе попадаются утверждения, что две трети промышленных компаний в стране инженеров и мастеровых запустили процесс релокации, причем на одном из первых мест – Соединенные Штаты.



Ставленник зеленых догматиков Роберт Хабек, занимающий по какому-то недоразумению пост вице-канцлера и министра экономики, торжественно объявил в сентябре, что Германия больше не задыхается от нехватки российского природного газа. Правда, не уточнил, что причиной тому – снижение потребности в электричестве из-за сворачивания энергоемких производств, зачастую бегущих из страны от высоких цен на этот важнейший прекурсор, что повысило себестоимость продукции от автомобилей до удобрений.



Гендиректор концерна BMW Оливер Ципсе убежден, что идефикс зеленоголовых еврокомиссаров отказаться к 2035 году от двигателей внутреннего сгорания приведет к "массовому краху всей (автомобилестроительной) индустрии" в Европе. Это признание прозвучало на фоне статистики: все три ведущих автогиганта Германии – BMW, Volkswagen и Mercedes – отстают по своим технологическим решениям от конкурентов, особенно в сегменте электрокаров, – и от американской Tesla, и от китайских аналогов.



"Европейская промышленность и население все больше страдают от растущих цен на энергию и сырье. Вместе с жестко продвигаемой зеленой политикой это приводит к стремительной потере конкурентоспособности европейской продукции, к закрытию предприятий и к росту безработицы даже в тех странах, которые уже полвека как забыли о подобных явлениях", – заявил чешской ежемесячной газете Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец.



Поворотным моментом в сворачивании амбициозного и, по изначальному замыслу, органичного проекта складывания единой европейской семьи народов станет приближение Германии к критической отметке в процессе деиндустриализации. Сегодня индустриальный локомотив европейской интеграции уже стравливает пар из котлов, замедляет ход и не напоминает о себе гудками из трубы, ставшей пониже с дымом пожиже.



Евросоюзу осталось жить "два-три года"



"Если вы хотите стать геополитической державой, то ключевым элементом является экономическая мощь", – резонно напоминает Гунтрам Вольфф, профессор Свободного университета в Брюсселе, отмечая заметное снижение темпов роста производительности труда в странах ЕС.



Президент Франции Эммануэль Макрон, видимо, уже ничего не опасаясь, сделал алармистское заявление во время форума в Берлине: "В ближайшие два-три года, если мы будем следовать нашим традиционным курсом, нас выметут с рынка. Я в этом не сомневаюсь".



Обоснование своего кассандрова пророчества Макрон привел убедительное. Как пишет агентство Bloomberg, причина экономического спада "в потере дешевых российских ископаемых энергоносителей", а также "в агрессивной промышленной политике президента США Джо Байдена, основанной на государственных субсидиях".



Ставший после выборов хромой уткой Макрон делает трудно оспариваемый вывод: все происходящие перемены "знаменуют собой разрыв со старой моделью, которая позволяла процветать европейским экономикам, основанным на экспорте".



В подтексте угадывается незамысловатый вывод: не только англичанка гадит, но и большой американский брат, вопреки всем слащавым клятвам о трансатлантической солидарности, конвертирует обескровливание Евросоюза в мощный допинг для своей экономики.



Брюссельский парк Юрского периода



Капитанам и полковникам индустрии, пишет агентство Bloomberg, "ответственным за непосредственное управление европейской экономикой, потребовалось немного больше времени, чтобы осознать всю серьезность стоящих перед объединением (Евросоюзом) проблем. Но теперь до них начинает доходить".



Европейские лидеры, не исключено, что не без тайного злорадства отмечает агентство Bloomberg, "внезапно столкнулись с целым рядом свидетельств того, что спад становится необратимым". По мнению автора информагентства, "Европейский проект приближается к критической точке. Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического недуга грозит положить конец амбициям ЕС стать самостоятельной глобальной силой".



"Эффективные менеджеры" в странах Евросоюза, как они себя воспринимают, напоминают диплодоков из фольклора невежественных сказочников. Их нервная система якобы была настолько закостеневшей, что когда хищники-мясоеды начинали грызть им хвост, достигавший подчас 54 метров, эти травоядные гиганты с крохотной головкой не могли сразу сообразить, что от них откусывают лакомые кусочки. А когда до них доходило, что их грызут, бывало уже поздно.



Запоздалое пробуждение



Представленный 9 сентября доклад с отрисовкой "светлого будущего" Евросоюза в мрачных тонах, подготовленный командой под руководством Марио Драги, бывшего главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сравним как с набатным вечевым колоколом, так и с погребальным звоном. Именитый финансист без обиняков объяснил, что Европа уже живет, а точнее выживает в кардинально изменившихся геополитических условиях, что требует, как это формулирует аналитическое издание Politico, полноформатной реструктуризации ЕС в "духе советской перестройки или Нового курса Америки".



Что числят среди новых геополитических реалий? Цитата: "Китай стал гораздо менее открытым для нас, и на самом деле он конкурирует с нами на мировых рынках по всем направлениям. Мы потеряли нашего основного поставщика дешевой энергии, Россию".



Символичная фигура умолчания: кто именно "потерял" Россию? Понятно, что о длившейся десятилетиями кампании Европейской комиссии против якобы пагубной зависимости от поставок "Газпромом" сибирского природного газа – ни слова. Как и о том, чем обернулось для Германии и всей Европы диверсия с подрывом на газопроводе "Северный поток", первые две нитки которого строились, напомним, панъевропейским консорциумом энергетических мейджоров с помощью охотно выданного банками синдицированного кредита.



Рационализаторское предложение Марио Драги по исправлению нерадостного состояние экономики в ЕС не блещет оригинальностью. Увеличить суммарные инвестиции на 800 млрд евро, а для этого создать механизм совместного заимствования. Берлин с порога отмел эту идею.



Между тем, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2029 г. экономический рост в странах еврозоны составит всего 1,2%. Для сравнения: Бразилия и Южная Корея будут расти почти в два раза быстрее, а Саудовская Аравия и вовсе в три раза энергичнее.



"Сегодня блок сталкивается с реальностью, к которой он никогда не был готов, – реальностью, в которой больше нет дешевых энергоресурсов, безопасность больше не может быть гарантирована, а существующие условия экономического взаимодействия рушатся до такой степени, что единственный способ защититься от китайской конкуренции – это, возможно, стать более похожим на Китай и, таким образом, более интервенционистским", – констатирует и рекомендует издание Politico.



А тем временем… рейтинговое агентство Fitch повторно понизило кредитный рейтинг Франции и перевело второй локомотив европейской интеграции, наряду с Германией, в разряд стран с негативным прогнозом.



Старый Свет боится, что наступит "Трамп-тарарам"



Вероятное второе пришествие Трампа, по мнению Лоры фон Дэниельс, эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), окончательно выведет Европейский союз из числа солистов в глобальном оркестре ведущих держав.



Обещанное Трампом, видимо, скрытым евроскептиком а-ля Найджел Фарадж, повышение тарифов и пошлин на весь традиционный экспорт ЕС, включающий металлы, химическую продукцию и автомобили, а также введение дискриминационных мер в отношении торговли с Китаем разрушат промышленно-финансовый суверенитет Европы.



"При Трампе Европа боится превратиться в совсем уж бесправную кормовую базу для США, а при Харрис у нее есть еще шансы на положение вассала с привилегиями", – выводит приговор Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ).



Однако следом эксперт-политолог ставит под сомнение собственное допущение, что при правлении гогочущей ставленницы клана Клинтонов, регулярно извергающей "словесный салат", европейцы смогут сохранить остатки экономического и политического суверенитета. По мнению Елены Паниной, "хоть с Трампом, хоть с Харрис, а статуса кормовой базы для США Европе не избежать никак".



Трудно не согласиться с уважаемым политологом: "Vae victis! – Горе побежденным! Горе европейцам, не имеющим собственной политической субъектности и выступающим в роли расходного материала англосаксонского проекта". Как резюмирует Елена Панина, "Европа преуспела в финансировании своего самоубийства".



Спасение? Достижение целей СВО!



Означает ли это что, предсказанный Освальдом Шпенглером "Закат



Европы", хотя и построенный на основе анализа разложения именно культурного кода (первый том опубликован немецким философом в 1918 году после завершения Первой мировой войны) неизбежен и сегодня отмечены его первые багровые всполохи?



К слову, этот "сумрачный германский гений" не только обосновал рождение и гибель в подлунном мире восьми цивилизационно автохтонных культур, а именно – вавилонской, египетской, индийской, китайской, "аполлоновской" (греко-римской), "магической" (византийско-арабской), "фаустовской" (западноевропейской) и созданной народом майя, но и отметился пророчеством, словно дельфийский оракул: ожидается рождение и расцвет того, что он назвал "русско-сибирской культурой".



Если спроецировать формулировку о "Закате Европы" на общественно-исторический уклад, и в более узком смысле на такую политическую надстройку и интеграционную модель, как Европейский союз, то признаки упадка накапливаются и приближаются к критической массе.



Означает ли это, что приговор Европе, заложенный в метафоре Шпенглера, окончательный и обжалованию не подлежит? Французский антрополог и историк Эммануэль Тодд так не считает.



Неортодоксальный мыслитель, предсказавший в своей книге 1976 года "Окончательный провал" неизбежный распад CCCР, видит шанс на спасение Европы... в победном завершении СВО. Цитата из его недавнего интервью итальянской газете Corriere di Bologna, наделавшее немало шума: "Если Россия потерпит на Украине поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век".



Тодд, по сути, разделяет версию, что англосаксонские империи после 2014 года ставили перед собой и вторую сверхзадачу, помимо нанесения "стратегического поражения" России. А именно: ликвидация Евросоюза как полусамостоятельного центра силы внутри коллективного Запада для прироста собственного благосостояния в результате перетока капиталов и технологий, утечки мозгов и квалифицированных кадров.



Но! Как заявил вольнодумец Тодд (в нулевые годы с удовольствием публиковал его авторские колонки в придуманной мною рубрике "Я так считаю" на страницах газеты "Труд"), в том случае, если Западу не удастся нанести стратегическое поражение России, то "НАТО развалится, а Европа останется свободной".



Доводы французского историка звучат убедительно, особенно когда он предсказывает психологический шок для европейцев после того, как они осознают: "НАТО существует не для того, чтобы нас защищать, а чтобы нас контролировать".



В вышедшей в начале года книге "Поражение Запада" (The Defeat of the West) Эммануэль Тодд предсказывает, что Европа будет находиться под все возрастающим прессингом со стороны Америки. Почему? "Власть (США) во всем мире ослабевает, американская система в конечном итоге все больше обременяет свои протектораты, поскольку они остаются последними основами ее господства" (as its power diminishes worldwide, the American system ultimately ends up burdening its protectorates more and more, as they remain the last bases of its power).



Зато оптимистично звучит другое пророчество французского историка: рано или поздно Россия и Германия восстановят добрососедские отношения и "американский контроль над Европой будет уничтожен".



Эммануэль Тодд не сомневается, чем завершится конфликт НАТО с Россией на украинском ТВД, и потому он говорит о нем уже в прошедшем времени: "Мы, Запад, спровоцировали этот конфликт и проиграли его, и с этим поражением мы потеряли и власть над миром" (We Westerners provoked this war and lost it, and with this defeat we also lost our grip on the world).



* * *



Кто бы мог подумать, что спасение наших регулярно недружественных соседей по континенту (как минимум раз в 100 лет), но не обязательно детища главы МИД Франции Робера Шумана и финансиста Жана Моне – единой Европы, зависит, если развернуть мысль Эммануэля Тодда, от демилитаризации и денацификации государства-наемника, взращенного коллективным Западом. Получается, что у СВО более масштабная и судьбоносная миссия, которая не раз, впрочем, в жестко турбулентной истории выпадала на долю русской нации. Источник - Фонд стратегической культуры

