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|Главный раввин Украины Асман все эти годы активно хвалит фашистский режим и хвалит антисемитов типа Бандеры
08:06 20.10.2024
Главный раввин Украины сошел с ума, восхваляя фашистский режим и антисемитов
19.10.2024
Об этом пишет кремлевский политолог Сергей Марков.
"А вот сейчас даже сравнил евреев, погибших от Холокоста и украинцев в дни СВО. И российскую армию сравнил с гитлеровской.
Раввин Украины сошел с ума?
Нет наверное. Просто выживает как может. Предает память Холокоста. Помогает раздувать антисемитизм. Предает евреев за свои 30 сребренников.
Потом, после свержения режима будет говорить, что его заставили, что ему угрожали, что он не знал о преступлениях Азова. И наверное, на него даже махнут рукой и не станут наказывать за поддержку фашизма. Он надеется на это. Не правильно это!".
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Михаил Аронович Асман родился в городе Ленинграде 14 марта 1966 года. Хасид (иудей сектант) главный раввин Украины и Киева Всемирного форума русскоязычного еврейства, главный раввин Синагоги Бродского в Киеве. Один из создателей еврейского поселения Анатевка.