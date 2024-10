Россиянин Муртазалиев победил Тима Цзю в чемпионском боксерском бою

08:23 20.10.2024

Сенсационным нокаутом завершился бой сына Кости Цзю с российским боксером. Видео тут -

https://www.sports.kz/news/video-polnogo-boya-tim-tszyu-bahram-murtazaliev-s-izbieniem-i-byistryim-nokautom



На арене Caribe Royale Orlando в Орландо (США) в главном событии вечера чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 КО) уничтожил звездного австралийца Тима Цзю (24-2, 17 КО), который является сыном Кости Цзю, передает Sports.kz со ссылкой на Vringe.com.



Пошли размены со стартового раунда! Муртазалиев сегодня не пытается вкладываться во все удары. Сдваивает джебы, комбинирует. Цзю агрессивно наседает. Действует беспечно. Ну вот. Есть нокдаун. Тим зевнул левый хук. Поднялся на ноги и решил отыграть эпизод. Второй нокдаун. Падение №3 за секунды до гонга.



Bakhram Murtazaliev scores first by dropping Tszyu with a sneaky left hook early in RD2. #MurtazalievTszyu streaming live exclusively on Prime Video. pic.twitter.com/AZ2prsHfEY



- Premier Boxing Champions (@premierboxing) October 20, 2024

А вот это уже не очень честно. Цзю осмотрел доктор. По, похоже, он все равно не восстановился. Тима просили двигаться, но он стоит в центре ринга. Нокдаун №4 - пропустил левый хук. Рефери предупреждает, что в следующий раз остановит бой. Цзю вновь пропускает. Танцует на ринге словно Заб Джуда в бою с его отцом.



Из угла летит полотенце. Цзю падает вновь. Конец боя. Муртазалиев ТКО 3.