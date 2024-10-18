В Молдавии начались выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

08:39 20.10.2024

Молдавия, 20 октября, 2024, 08:36 - ИА Регнум. В Молдавии в воскресенье, 20 октября, начались выборы президента республики и голосование на референдуме о членстве страны в Европейском союзе.



Голосование стартовало в 07:00 (совпадает с мск), для него в республике открыто свыше 2,2 избирательных участков и еще 234 - за рубежом.



ЦИК республики аккредитовал на выборы 784 международных и 1277 национальных наблюдателей, однако при этом не пригласил представителей России и межпарламентской ассамблеи СНГ.



На пост президента Молдавии претендуют 11 кандидатов: действующая глава республики Майя Санду, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло, бывшие главы правительства Молдавии Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, бывший глава МВД страны Андрей Нэстасе, экс-глава молдавского МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта республики Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политической силы "Наша партия" Ренато Усатый и журналистка Наталья Морарь.



По закону, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов избирателей, через две недели пройдет второй тур между двумя лидерами по числу голосов из первого тура. Он может состояться 3 ноября.



При этом на референдуме гражданам Молдавии предлагается ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Голосование завершится в 21:00.



Как передавало ИА Регнум, 16 октября пресс-служба ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) сообщила, что действующие власти Молдавии перед выборами президента республики и референдумом по вхождению в ЕС оказывали давление на оппозицию. Отмечалось, что нынешняя предвыборная кампания в результате этого стала "самой грязной" в стране за годы ее независимости.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 октября рассказала, что Кишинев прислал только 10 тыс. бюллетеней для 500 тыс. граждан Молдавии, проживающих в России. Дипломат подчеркнула, что это фактически является индикатором полученного анализа состояния "европейских ценностей", о приверженности к которым так много говорят действующие молдавские власти.