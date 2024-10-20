Украина все-таки перекроет газпромовскую трубу в Европу

09:30 20.10.2024

В МИД прокомментировали отказ Киева продлевать контракт на транзит газа из РФ

Полищук: в РФ ищут другие пути поставок газа в ЕС после отказа Киева от транзита



20 октября 2024,

Потребители российского газа в Евросоюзе (ЕС) знают, что Украина не намерена продлевать соглашение о транзите топлива из РФ, которое оканчивается в декабре, в связи с чем прорабатывают альтернативные варианты поставок. Об этом 20 октября заявил директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) МИД России Алексей Полищук.



"Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа", - цитирует его "РИА Новости".



Полищук заявил, что компании РФ являются надежными поставщиками газа и всегда добросовестно выполняют свои контрактные обязательства, включая поставки голубого топлива в страны ЕС.



"Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях", - уточнил дипломат.



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При этом 11 сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов обойтись без российского природного газа, который поставляется через Украину. При этом еврокомиссар подчеркнула, что импорт газа из России "остается впечатляющим". В то же время, по ее словам, в промежуток с 2021 года по текущий момент он упал с 45% до 18%.



До этого, 5 сентября, президент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. По словам Путина, компания "Газпром" намерена исполнять все свои обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе, по транзиту. Он уточнил, что договор по поставке газа через Украину заканчивается 31 декабря.



Между тем, 28 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия прорабатывает возможность поставки газа в Европу через альтернативные маршруты после соответствующего решения Украины.



До этого, 18 марта, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с "Известиями" заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, так как в ЕС понимают пагубность и последствия этого решения.