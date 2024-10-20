США - гегемон в упадке и состоянии постепенного распада, - Терье Серенсен

09:52 20.10.2024 Steigan blogger

Норвегия

20 октября 2024



Массовые беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов президента США, атаковали Капитолий. - ИноСМИ, 1920, 20.10.2024



За последние десятилетия отчетливо проявились признаки того, что США постепенно ослабевают изнутри - и в социально-экономическом, и в политическом планах, пишет Steigan. Это можно трактовать как симптомы более глубоких и системных проблем, угрожающих самой стабильности страны.

Терье Серенсен (Terje Sorensen)

1. Экономическое неравенство. Раскол в обществе

За последние десятилетия в США заметно усугубилось экономическое неравенство, и это служит питательной средой для социальных и политических волнений. По данным Института экономической политики, 1% самых состоятельных американцев сейчас владеют 32% всего богатства страны, тогда как 50% беднейших - лишь 2%. Это создает глубокий раскол в обществе.



- С 1979 по 2019 годы доходы 1% богатейших американцев выросли на 160%, тогда как доходы 90% беднейших - лишь на 24%.

- Минимальная заработная плата в реальном выражении за последние 40 лет практически не изменилась, хотя производительность труда в час значительно выросла.



Экономическое неравенство также приводит к геополитическим и социальным разногласиям и углублению противоречий между городами и сельской местностью. В мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, наблюдается экономический рост и высокий уровень жизни, в тогда как сельские районы, наоборот, страдают от экономического застоя и обезлюдения.



2. Политическое размежевание - глубокий раскол в самой демократии

В США усугубляется политическая поляризация и глубокие идеологические разногласия между демократами и республиканцами. Данные Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) показывают, что политическая дистанция между партиями резко увеличилась с 1994 года.



- 75% республиканцев видят в демократах угрозу благосостоянию страны, и, наоборот, 78% демократов придерживаются того же мнения о республиканцах.

- В 2020 году в США произошли самые спорные президентские выборы в современной истории, когда беспорядки и недоверие к их результатам вылились в штурм Капитолийского холма 6 января 2021 года.



Это идеологическое размежевание мешает США прийти к общему языку о решающих политических реформах и угрожает эффективности самой политической системы.

3. Расовая дискриминация и социальная напряженность - тяжелое историческое наследие, которое никак не отпускает

США уже давно борются с расовой дискриминацией и пытаются погасить трения между различными этническими группами. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), прогремевшее по всему земному шару после гибели Джорджа Флойда в 2020 году, - верный признак того, что напряженность между различными группами сохраняется.



- По данным Исследовательского центра Пью, 84% чернокожих американцев считают, что проблема расовой дискриминации в США стоит остро или даже очень остро.

- Различия в доходах между этническими группами также значительны: средний доход чернокожих семей в 2021 году составлял лишь 61% от дохода белых.

Расовая дискриминация - не только общественная проблема, но усугубляет и политический раскол, а также подрывает национальное единство.



4. Рост государственного долга - экономическая обуза для будущих поколений

Государственный долг США постоянно растет. В 2023 году долг федерального правительства США перевалил за отметку в 33 триллиона долларов - а это более чем 120% ВВП страны. Это высочайший уровень со времен Второй мировой войны.

- Одни лишь годовые выплаты процентов по госдолгу сейчас составляют более 10% федерального бюджета.

- Основную его часть составляет внешний долг, а крупнейшими кредиторами выступают Китай и Япония. В дальнейшем это рискует лишить США экономического пространства для маневра.

Рост долга также ложится бременем на федеральный бюджет, а это чревато сокращением предоставления основных услуг: доступного образования, здравоохранения и инфраструктуры. Это, в свою очередь, угрожает долгосрочному экономическому росту и стабильности.



5. Климатический кризис и стихийные бедствия - новая угроза стабильности США

Перемена климата представляет собой все более острую проблему для США. За последние десятилетия на страну обрушились серьезные стихийные бедствия: ураганы, лесные пожары и наводнения.

- 2023 год стал в США одним из самых жарких за всю историю наблюдений, а природные катаклизмы нанесли экономический ущерб в сотни миллиардов долларов.

- По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, только в 2022 году стихийные бедствия, включая ураган "Иан" и масштабные наводнения, нанесли ущерб на сумму свыше 165 миллиардов долларов.

Это влияет на экономику не только напрямую (через разрушенные дома, предприятия и коммуникации), но и косвенно (через увеличение расходов на страхование и экстренную помощь). Разногласия вокруг перемены климата, не только научные, но и политические, также лишили США возможности решать этот кризис максимально эффективно.



6. Крах доверия к общественным институтам. Ослабление демократии

В США доверие к национальным институтам, таким как полиция, средства массовой информации и судебная система, рухнуло до исторического минимума. Согласно опросам Института Гэллапа, лишь 25% американцев испытывают большое доверие к правительству, тогда как СМИ доверяют еще меньше - всего 16%.



- Доверие к судебной власти также ослабло после спорных решений Верховного суда, особенно отмены исторического вердикта по дела Роу против Уэйда (который закрепил право на аборт), в результате чего вспыхнули крупные политические протесты и общественные волнения.

- Недоверие к избирательному процессу после выборов 2020 года разожгло споры насчет легитимности демократических процессов, не утихающие до сих пор.



Эти укоренившиеся подозрения затрудняют эффективную работу институтов и ослабляют американскую демократию как таковую.

7. Региональная раздробленность. США как расколотая держава

Усиление социальных, экономических и политических различий между штатами усугубляет региональную раздробленность. "Синие" штаты (тяготеющие к Демократической партии) и "красные" штаты (тяготеющие к Республиканской) все чаще принимают принципиально разные законы и общественные нормы.



- Несколько республиканских штатов запретили аборты, ослабили законодательство о личном оружии и ограничили права ЛГБТ-сообщества*. В то же время многие штаты под управлением демократов - например, Калифорния и Нью-Йорк - двинулись в противоположном направлении и приняли либеральные законы в тех же областях.



- Это подводит нас к сценарию "двух наций в одной", где люди живут в параллельных обществах с принципиально иной политической и культурной средой.

Последствиями этого раскола станет дальнейшее политическое размежевание, а штаты продолжат двигаться в противоположные стороны.



Заключение: будущие вызовы Америке

США столкнулись с целым рядом проблем, которые угрожают сплоченности и стабильности страны. Ширящееся экономическое неравенство, политический раскол, социальная напряженность и ослабление доверия к основополагающим институтам серьезным образом подрывают национальное единство. В то же время страна сталкивается с серьезными экономическими проблемами из-за роста государственного долга и разрушительных последствий перемены климата.



Хотя США были и остаются мировой сверхдержавой, назревающие внутренние проблемы грозят постепенно ослабить мощь и позиции страны в мире. Выход из ситуации требует комплексных реформ, готовности преодолевать политические разногласия и четкой стратегии для решения будущих экономических и экологических проблем.



Это всесторонний взгляд на серьезные вызовы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Они угрожают их единству и будущей мощи, но подкрепляют образ страны, переживающей постепенный распад.



Терье Серенсен - юрист на пенсии

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* Движение признано экстремистским и запрещено в России Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729407120





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