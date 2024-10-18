 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская дуга, 19 октября: Для оккупантов утро добрым не бывает, - Р.Маркуш
10:02 20.10.2024

Украинские силы вторжения выбиты из Новоивановки, а под Викторовкой уничтожен гарнизон крупного опорника
Радомир Маркуш

Бандеровцев вытеснили из Кореневского района русского приграничья, информируют картоделы, ссылаясь на кадры с геолокацией. Даже Зе-боты вынуждены сообщать майданутой публике только "плохие новости".

В эфире Ютуб-канала "Ранок добрим не буває" ("Утро добрым не бывает") сводки о Курщине подаются так, будто речь идет о вселенской катастрофе. Его ведущие горько жалуются на "кацапскую 155-ю дивизию", которая якобы плохо относится к украинским захисникам, сдавшимся под Любимовкой.

Понятно, что самостийные говоруны не расскажут, как наши бойцы, например, взяли в плен снайпера ВСУ, который заснул, пока находился в засаде. Между тем укровояка Юрий Маслюков рассказал, что его разбудили солдаты ВС РФ и вежливо попросили сложить оружие, чтобы сохранить себе жизнь.

Восемь "калашей", направленных на проснувшегося "марксмана" (должность снайпера в пехотных порядках натовской армии - авт.), показались достаточно убедительным аргументом, и "херой" с радостью сообщил россиянам, что ждет побратима с едой и водой. "Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь-восемь, и самостоятельно принял решение сдаться", - поделился экс-снайпер воспоминаниями с "Северным ветром".

О том, что "все плохо" в Суджанском районе, говорят не только украинские милитари-блогеры, но и эксперты, близкие в военной верхушке незалежной. Так, работающий в интересах ГУР паблик DeepState (заблокированный в нашей стране) пишет, что "ситуация на Курщине, к сожалению, остается тяжелой. Вчера Сеть облетели кадры хаотичного отхода одного из подразделений".

Вот еще одна цитата из жовто-блакитной информационной помойки: "Российские войска захватили Новоивановку и начали двигаться в тыл украинской группировке в районе Малой Локни (пытаются сжать образующийся севернее „котел"). Отряды российского десанта попытались с наскока войти в Викторовку, но им это не удалось".

По другой информации, ВС РФ все-таки прорвались в район этого населенного пункта. Но произошло это не в ходе лобового штурма, а после ракетного удара по крупному скоплению сил ВСУ в лесопосадке возле села, в ходе которого было поражено более 20 человек живой силы и 2 единицы бронетехники.

С нашей стороны подтверждают кризис в группировке "Північ", вторгнувшейся 6 августа в русское приграничье. По данным "Военной хроники", с Кураховского направления была переброшена одна бригада ВСУ и два батальона. Командование вооруженных сил Украины пытается любой ценой удержать рубеж Зеленый Шлях - Новоивановка, но после бегства из окружения в Любимовке подразделений ВСУ сделать это становится все сложнее.

Резервы врага стачиваются быстрее, чем он успевает их подвозить. Кроме того, почти под полный контроль ВС РФ перешла Русская Конопелька.

С "мест" приходят сведения, что "северяне" добились серьезных успехов в районах населенных пунктов Викторовка, Мартыновка и Плехово. Только здесь за прошедшие сутки истреблено более 170 бандеровцев.

По словам Юрия Подоляки, в последние дни основные события происходили на трассе Зеленый Шлях - Малая Локня между Новоивановкой и Викторовкой. Он сообщает, что "Новоивановку мы взяли и зачистили накануне, чтобы окончательно перерезать пути отхода группировке противника севернее и выйти в тыл (с перерезанием трассы Суджа - Льгов) Малой Локне, мы попытались одним рывком (как 10 октября) проскочить по дороге из Ивановки на восток и закрепиться в н.п. Викторовка".

Военный эксперт считает, что преждевременно говорить о полном освобождении Плехово, в котором идут ожесточенные бои. Любопытно, что западные обзорщики, включая Институт изучения войны (ISW), на своих обновленных картах боевых действий все-таки закрасили этот населенный пункт в розовый цвет (подтвержден российский контроль из одного заслуживающего доверия источника).

В Глушковском районе ВСУ предприняли две попытки прорыва границы вблизи Волфино и Теткино группами ССО до 8 человек каждая. Они были обнаружены нашей разведкой и уничтожены, точнее, одна группа врага ликвидирована полностью, вторая, бросив "двухсотых" и "трехсотых", убежала на Сумщину.

В оперативке нашего Минобороны рассказывается о продолжающейся операции по отражению вражеского вторжения: "Подразделения группировки войск „Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное".

Отдельно уточняется, что за сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729407720


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